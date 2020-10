Elections américaines : ces évangélistes africains qui prient pour la victoire de Trump

Le Nigéria et le Kenya sont tous deux des pays profondément religieux. Les méga églises prolifèrent dans le sud chrétien du Nigeria - la nation la plus peuplée d'Afrique - et au Kenya, de nombreux hommes politiques profitent des sermons des églises pour s'adresser à leurs partisans, tant leur popularité est grande.

Black Lives Matter détournée

Même si le président Carter était un évangéliste, ils le considéraient comme un libéral progressiste - et leur vote s'est avéré décisif et a aidé Reagan à gagner, rapporte le NPR Evangelical Votes.

Et ce, malgré le fait que les protestants afro américains sont majoritairement des démocrates et critiquent le bilan de M. Trump, selon un récent sondage de Pew Research.

Il a prié pour que M. Trump batte le candidat du parti démocrate Joe Biden en novembre, et a réservé du temps chaque jour pour prier pour le rétablissement du président lorsqu'il a été récemment malade du covid 19 et hospitalisé.

Pourtant, l'archidiacre Ezeji estime que M. Trump peut faire beaucoup plus pour le bien commun, en citant l'histoire biblique de Cyrus, un roi persan choisi par Dieu pour conquérir Babylone et qui a permis aux Israélites en exil de retourner à Jérusalem.

Dieu voulait un bulldog

Fan de M. Trump depuis l'époque où il participait à l'émission de téléréalité The Apprentice, elle organise des prières hebdomadaires pour sa réélection et célèbre également son anniversaire en postant des messages élaborés sur Facebook.

Les évangéliques acculés

"Il y a de plus en plus de libéraux dans le monde universitaire et politique, on a eu l'impression que le chrétien est une personne acculée et qu'elle était ciblée", dit-il.