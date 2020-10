Emery Mwazulu Diyabanza: la France inflige une amende de 1000 € à l'activiste congolais

La semaine dernière, les députés français ont voté pour rendre au Bénin et au Sénégal des objets précieux qui ont été saisis à l'époque coloniale et qui ont été exposés dans des musées parisiens. Les objets incluent le trône du roi Glele du Bénin et une épée et un fourreau qui auraient appartene au résistant et homme religieux sénégalais, Elhadji Omar Saidou Tall.