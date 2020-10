Idris Elba s'engage contre le changement climatique

Crédit photo, Rodney Quarcoo Légende image, Idris Elba sensiblise en Sierra Leone

Idris Elba et son épouse, Sabrina Dhowre Elba, soutiennent que même les individus peuvent faire une différence dans la lutte contre le changement climatique.

Acteur, producteur et DJ, Idris affirme qu'il y a certainement quelque chose que nous pouvons tous faire. "Vous le faites maintenant en écoutant ceci. Il y a de l'espoir."

Idris Elba et son épouse parlaient à Liz Bonnin pour le nouveau podcast de BBC Radio 5 Live «What Planet Are We On?»

Sabrina, qui est mannequin et actrice, ajoute qu'il y a une méthode, il y a des étapes. "Il ne s'agit pas simplement de dire : « le monde est en feu », dit-elle.

Pour elle, "il existe des solutions et il s'agit de déterminer quelles sont ces solutions et comment chacun peut jouer un rôle, car nous savons que chaque personne peut faire la différence. "Il est si facile de se sentir désespéré quand on entend tout ce bruit d'alarmisme, mais les gens peuvent apporter un changement, chaque individu."

Le changement climatique est souvent considéré comme un problème si important qu'il doit être abordé seulement par les décideurs. Mais le couple estime que chaque personne peut y jouer un rôle.

Le podcast de BBC en 10 parties explore les problèmes et les solutions liés au changement climatique.

Le couple figure dans un épisode qui examine l'impact du changement climatique sur nos systèmes alimentaires au niveau mondial.

Idris Elba souhaite utiliser sa plate-forme pour «faire la lumière» sur les personnes les plus touchées par le réchauffement climatique.

"Les voix ne manquent pas pour parler du changement climatique et de contribuer au débat sur la question mais il n'y a pas beaucoup de visibilité pour les gens qui n'ont pas grand-chose du tout et qui souffrent encore du changement climatique. Nous considérons les petits agriculteurs comme n'ayant aucun lien avec nous, quelque part au Sahara, mais cette chaîne alimentaire nous relie tous", explique-t-il.

Selon lui, l'effet n'est pas apparent maintenant, mais il le sera massivement.

Sabrina et Idris sont les ambassadeurs du Fonds international de développement agricole (FIDA) des Nations Unies.

Certains des projets du FIDA visent à rendre la production alimentaire plus résiliente aux effets du changement climatique. Ils testent des technologies d'adaptation au climat telles que la collecte des eaux de pluie et l'irrigation.

Sabrina souligne qu'Idris et elle ont une forte passion pour les questions environnementales et qu'ils souhaitent prendre soin de la planète pour les générations à venir.

'Vraiment important'

"Nous venons de nous marier. Je veux avoir des enfants un jour et je veux les amener dans un monde qui ne serait pas détruit dans les années à venir", déclare-t-elle.

Ce sens de la responsabilité les a amenés à rechercher des programmes qui aident les Africains touchés par le changement climatique. L'année dernière, ils se sont rendus en Sierra Leone pour rencontrer des agriculteurs touchés par l'épidémie d'Ebola.

"Ces agriculteurs causent probablement moins le changement climatique, mais sont pourtant les plus touchés", estime Sabrina.

"Cette demande, que nous avons vue monter avec la pandémie, a toujours été une demande presque irréelle. Le gaspillage alimentaire n'est pas un secret en Occident et au Nord".

Parlant de la façon dont il aimerait voir le monde changer, Idris ajoute : "mon fils a six ans et je veux qu'il sache que papa est allé en Sierra Leone pour étudier l'agriculture."

Qu'est-ce que l'agriculture, papa ? " Eh bien, c'est une façon de cultiver de la nourriture. C'est une façon de prendre soin de notre monde. Et si nous prenons soin de notre monde, cela nous ravitaillera".

"Cette façon de faire c'est quelque chose que nous devrions laisser à la prochaine génération. Même si ce n'est tout simplement pas tout le monde qui va être un grand agriculteur, il est important de comprendre la chaîne et de l'approvisionnement alimentaire. C'est vraiment important".

Analyse de Victoria Gill, correspondante du service science de la BBC

La manière exacte dont le changement climatique affectera notre sécurité alimentaire dépend de l'endroit dans le monde où nous essayons de produire de la nourriture. Ce problème est lié à d'autres menaces, y compris un déclin continu des insectes pollinisateurs des cultures et la perte du sol fertile dont nous avons besoin pour faire pousser des plantes et faire paître le bétail. Selon le programme de sécurité alimentaire mondiale, il existe trois défis majeurs pour nourrir la population mondiale dans un climat en évolution:

1. Conditions météorologiques extrêmes: Bien que le changement climatique progressif modifie ce qui peut être cultivé et l'endroit où on peut cultiver, les événements météorologiques extrêmes, comme les vagues de chaleur, la sécheresse et les inondations peuvent décimer les cultures. Et lorsque ces conditions météorologiques extrêmes frappent différentes parties du monde en même temps. Le risque que cela se produise pourrait tripler dans les 20 prochaines années seulement;

2. Nutrition: Des études ont montré que la culture de certains produits importants avec des niveaux élevés de dioxyde de carbone réduit en fait leur valeur nutritionnelle. Cela pourrait signifier des millions de personnes supplémentaires souffrant d'une mauvaise alimentation et d'une augmentation des problèmes de santé tels que l'anémie et le retard de croissance;

3. Ravageurs et maladies: le changement climatique affecte la propagation et la gravité des ravageurs et des maladies. Certaines études récentes suggèrent que bon nombre des principaux ravageurs des cultures dans le monde seraient essentiellement stimulés - en termes d'effectif et de quantité de nourriture qu'ils consomment - par la hausse des températures.

