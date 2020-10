Glen Snyman : un Sud-Africain accusé de fraude pour avoir dit qu'il était "africain"

Glen Snyman est "de couleur" - comme on appelle les personnes métisses depuis que le pays est sous la domination de la minorité blanche.

Il est le fondateur du groupe de campagne "People Against Race Classification" (Les personnes contre la classification raciale).

Il s'oppose à l'utilisation de catégories raciales : "noir", "de couleur", "indien" et "blanc" sur les documents officiels, y compris dans les formulaires de demande d'emploi.

"Vous avez commis un délit de droit commun, à savoir une fraude, en déclarant sur votre CV lorsque vous avez postulé pour le poste de directeur de l'école secondaire de Fezekile que vous êtes un homme africain, alors qu'en réalité, votre dossier indique que vous êtes un homme de couleur et que vous avez cherché à bénéficier ainsi d'un avantage pour être présélectionné", indique l'acte d'accusation.

L'Analyse de Pumza Fihlani, Correspondante Afrique du Sud

Dans sa forme la plus simple, M. Snyman est accusé d'avoir tenté de profiter injustement du système. Pourquoi ? Eh bien, les classifications raciales sont toujours importantes en Afrique du Sud, 26 ans après la fin de la règle de la minorité blanche.

Simplement, plus on s'éloignait du blanc, plus votre situation était défavorisée.