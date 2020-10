Questions d'Argent : l’attieke de Côte d’Ivoire s’exporte bien dans le monde et ça rapporte

D’Abidjan à New York en passant par Paris, Pékin ou Brazzaville, l’attieke se mange à toutes les sauces. Souvent imité mais jamais égalé, ce plat ivoirien veut afficher sa singularité notamment en garantissant sa qualité d’origine.

Moses Turahirwa est le créatif créateur d'une marque de prêt-à-porter Made in Rwanda. Reconnaissable à ses motifs traditionnels géométriques, ornés de perles, et broderies, son style a conquis de nombreux cœurs et continue sa percée, bien au-delà du pays des Mille Collines.