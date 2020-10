Afrique Avenir : Nomade's une marque de voyages et de rencontres

Bintou Sarr est la co-fondatrice de la marque de vêtements Nomade's. Une marque qui valorise le savoir-faire des teinturiers et des fabricants de tissus du Sénégal, de la Mauritanie et d'autres pays de la sous-région ouest africaine.

Pour lancer son business, avec sa partenaire Mariam Diop, elles ont sillonné les villages du Sénégal et de la Mauritanie à la recherche de talents locaux en matière de teintures et de tissus. La découverte a été enrichissante et très humaine...