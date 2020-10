L'Afrique ne peut pas se permettre une deuxième vague de coronavirus (OMS)

L'organisme de santé a déclaré que le virus sera hors de contrôle si les pays africains continuent à s'ouvrir sans que des systèmes d'intervention et de protection adéquats soient mises en place.

L'Afrique a signalé plus de 1,6 million de cas de coronavirus depuis le début de la pandémie, qui a fait plus de 39 000 morts.

Le Centre africain de contrôle des maladies (CDC) de son côté a averti que plus de 800 millions d'Africains pourraient être infectés par le coronavirus, si on laisse le virus se propager délibérément dans le but d'obtenir une immunité collective.