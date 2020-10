Au Nigeria, le fondateur d'une unité de police nigériane contestée , Sars, se sent "coupable"

L'homme qui a créé l'unité de police nigériane contestée , Sars, accusée de violations des droits de l'homme, a déclaré à la BBC qu'il se sentait "triste" et "coupable" de ce que l'agence est devenue.

Des officiers de la brigade spéciale de lutte contre les vols ont été accusés d'avoir commis des exécutions extrajudiciaires et des actes de torture.

Ceux-ci ont utilisé le hashtag #EndSars pour défendre leur cause, qui a depuis été soutenue par des célébrités mondiales telles que le fondateur de Twitter Jack Dorsey et les superstars nigérianes Davido et Wizkid.