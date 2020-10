Les films d’animation en plein essor en Afrique

Le film d'animation est en plein boom en Afrique grâce à la détermination de véritables passionnés pour le dessin et l'animation.

L'animateur nigérian Ridwan Moshood était tellement déterminé à apprendre à faire des dessins animés qu'il a passé des heures dans des cybercafés de Lagos, à regarder des leçons sur YouTube et à prendre des notes.

"J'allais dans un cybercafé, je regardais des tutoriels vidéo et je notais tout ce que j'avais appris", dit-il.

Il y a deux ans, le Cartoon Network Africa Creative Lab l'a récompensé pour son animation Garbage Boy and Trash Can.

Dans ce qui a dû ressembler à une douce vengeance, son dessin animé a été inspiré par une mauvaise expérience au lycée, impliquant une poubelle et des brutes à l'école.

"Garbage Boy, c'est fondamentalement moi", dit-il. "J'ai été victime d'intimidation et d'insultes".

"J'ai décidé de créer Garbage Boy comme un phare d'espoir et de pardon. Et pour montrer aux autres qui ont été maltraités que ces noms ne définissent pas qui vous êtes."

Depuis, il a créé une société de production et il espère maintenant que sa dernière idée, un dessin animé se déroulant à Lagos, appelé In My Hood (Dans mon ghetto), sera commandée dans une série.