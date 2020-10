Campagne présidentielle sous fond de tension en Côte d’Ivoire

Samedi, la maison de Pascal Affi N'Guessan, leader de l'opposition et candidat à la présidentielle, a été incendiée par des inconnus dans sa ville natale de Bongouanou.

Son service de communication a confirmé l'incident. La BBC s'est entretenue avec des habitants qui ont été témoins de dégâts importants et ont déclaré que plusieurs personnes avaient été blessées.

Les banques et autres entreprises publiques et privées ont fermé. Vendredi, Pascal Affi N'Guessan et d'autres leaders de l'opposition ont réitéré leurs appels à la "désobéissance civile", pour protester contre le troisième mandat de l'actuel président Alassane Ouattara.