"J'ai serré dans mes bras l'homme qui a assassiné mon père"

Crédit photo, Candice Mama

Quand Candice Mama avait neuf ans, elle a secrètement ouvert une page dans un livre qu'elle n'était pas censée regarder. La photo qu'elle y a vue a révélé quelque chose de terrible: le cadavre de son père assassiné. Mais des années plus tard, Candice est allée rencontrer et pardonner à l'assassin - un homme connu sous le nom de "Prime Evil", de son vrai nom : Eugene de Kock.

"Où la fille est-elle allée de Soweto, où est-elle allée de Soweto…"

Chaque fois que "The Girl from Soweto" de Clarence Carter passe à la radio, Candice Mama, 29 ans, sourit, elle sait que c'était l'une des chansons préférées de son père.

Pourtant, elle n'a jamais pu le voir chanter ou danser sur la chanson.

Glenack Masilo Mama est décédé alors que Candice n'avait que huit mois, alors elle a passé son enfance à reconstituer une image de lui à partir des souvenirs d'autres personnes.

"C'était quelqu'un qui aimait vraiment la vie", dit Candice. "C'était quelqu'un qui était tellement juste dans l'instant. S'il entendait une bonne chanson, peu importe où il était, il allait sauter et danser."

Candice est née en Afrique du Sud en 1991, alors que le système d'apartheid - imposant une stricte ségrégation raciale - était en train d'être démantelé.

Crédit photo, Candice Mama Légende image, Candice bébé avec sa mère et son père

Sa mère, Sandra, est métisse. Glenack, son père, est noir et membre du Pan Africanist Congress - un groupe luttant contre l'apartheid aux côtés de l'African National Congress (ANC), mais opposé au principe d'égalité des droits pour toutes les nationalités en Afrique du Sud défendu par l'ANC .

Candice a toujours su que son père avait été assassiné. Elle connaissait même le nom du meurtrier - Eugène de Kock, le célèbre commandant de l'unité de police de Vlakplaas, une unité responsable de la torture et du meurtre de militants noirs anti-apartheid. Mais sa mère lui avait épargné les détails horribles.

C'est à l'âge de neuf ans qu'elle découvrit elle-même certains de ces détails, après avoir remarqué qu'un livre intitulé 'Into the Heart of Darkness - Confessions of Apartheid's Assassins'' - avait un puissant effet sur les visiteurs de sa mère.

"Chaque fois que des gens venaient à la maison, elle me demandait d'aller chercher ce livre, et les visiteurs pleuraient et j'entendais des cris", dit Candice. "J'entendais toutes ces réactions étranges, ou du moins ce que je considérais comme étrange à l'époque, et je me suis juste dit: 'Je sais que mon père est dans ce livre, mais je veux savoir, pourquoi provoque-t-il ces réactions ? '"

Un jour, elle a entendu un échange portant sur la page où se trouve la photo de son père.

"Alors je me suis dit: 'OK, quand j'en aurai l'occasion, je vais chercher cette page et voir juste.'"

Environ une semaine plus tard, quand sa mère est allée faire des courses, Candice a grimpé sur une chaise pour prendre le livre du haut d'un placard dans la chambre de sa mère.

Elle l'ouvrit à la page dont elle avait entendu parler et vit l'horrible photo d'un corps brûlé - son père - agrippé au volant d'une voiture.

"Dans mon esprit, j'ai immédiatement pensé que c'est mon père, c'est comme ça qu'il est mort et c'est lui [Eugène de Kock] qui l'a tué. Je savais que ce que j'avais fait n'était pas bien comme je n'était pas autorisé à ouvrir ce livre, je l'ai serré contre moi. "

Crédit photo, Getty Images Légende image, Eugene de Kock a été surnommé "Prime Evil"

Ne disant rien à sa mère, Candice dit que le ressentiment en elle a commencé à "grandir et devenir autre chose". Mais son désir d'en savoir plus sur son père ne fit qu'augmenter.

''J'ai trouvé un album de ses photos'', raconte Candice. ''J'ai vu ses photos, sa personnalité et des citations qu'il voulait simplement coller dans ce livre. Il semblait tellement éclairé, surtout pour quelqu'un qui vivait dans la situation dans laquelle il était.

''Une chose qu'il a dit était: 'ce n'est pas parce que vous êtes noir que vous ne pouvez pas avancer dans la vie.' Je trouve toujours cela tellement fascinant de réaliser que cet homme de 25 ans avait toutes ces connaissances en lui, et j'aurais voulu voir ce qu'il serait devenu. "

Crédit photo, Candice Mama Légende image, Glenack Masilo Mama, le père de Candice, vers l'âge de 21 ans

Mais la douleur et la colère que Candice avaient en elle ont fini par affecter sa santé.

Une nuit, à l'âge de 16 ans, elle a été transportée d'urgence à l'hôpital avec une douleur à la poitrine si grave qu'on craignait qu'elle ait une crise cardiaque.

"Le jour suivant, le médecin fait asseoir ma mère et moi-même et il m'a dit: 'vous savez, vous n'aviez pas de crise cardiaque, mais au cours de mes plus de 20 ans d'expérience, je n'ai jamais vu des symptômes de stress aussi graves chez quelqu'un de votre l'âge ", dit Candice.

"Il a commencé à pointer du doigt toutes ces différentes choses qui se manifestaient dans mon corps, tous ces ulcères, tous ces symptômes, et il a dit: 'je ne sais pas comment vous dire cela, mais votre corps vous tue, et si vous ne changer pas cela je pense que vous allez vraiment trépasser."

Candice a reconnu qu'il y avait un problème. "Je n'étais pas heureuse, donc pas en bonne santé, je ne vivais même pas, pour être honnête", dit-elle.

Elle a commencé à chercher des moyens de guérir, elle est revenue sur le problème de la photo qui lui avait révélé ce qui était arrivé à son père. Elle a dû y faire face et le rendre moins nuisible, explique-t-elle, et elle a commencé par en savoir plus sur le meurtrier de son père.

En 1995, l'année qui a suivi la première élection démocratique en Afrique du Sud - qui a porté l'ANC et son chef, Nelson Mandela, au pouvoir - une commission vérité et réconciliation a été créée pour entendre le témoignage de ceux qui avaient commis des violations des droits de l'homme sous l'apartheid. Toutes les transcriptions ont été mises en ligne pour la postérité, donc Candice a pu taper le nom d'Eugène de Kock et lire tout document dans lequel il figurait.

Dans l'un, appelé l'audience d'amnistie de Nelspruit, de Kock a parlé en détail des événements du jour où le père de Candice a été assassiné. En découvrant le document, "j'ai senti un trou dans mon estomac", écrit-elle dans un mémoire publié. En lisant le document, elle frémit de colère, dit-elle - elle ne pouvait pas comprendre comment un homme pouvait agir de cette manière.

Bien avant cela quand même, elle s'était résolue qu'elle avait besoin de faire ce qui serait impensable pour certains - elle devait pardonner à l'homme qui lui avait enlevé son père.

''Cela a commencé comme un sentiment de vengeance à certains égards, parce que je me suis dit: "chaque fois que je pense à cet homme, c'est comme s'il me contrôlait, cela me donne des crises de panique. C'est comme si je ne contrôlais pas mes propres émotions. J'étais comme: 'non, il a déjà tué mon père et maintenant il est en train de me tuer aussi. Donc pour moi, le pardon n'était pas tellement quelque chose que je pouvais simplement penser à faire, c'était quelque chose qui était crucial pour moi. "

Elle était encore adolescente, mais elle a pris le contrôle de ses émotions.

"Quand j'ai décidé de supprimer l'attachement émotionnel que j'avais envers Eugene et l'incident qui s'était produit, j'ai commencé à réaliser que "ok je pardonne à cette personne. Et ce que le pardon a produit, c'est que je n'ai plus de réponse émotionnelle par rapport à ce traumatisme", explique-elle.

Crédit photo, Candice Mama

Elle a trouvé cela extrêmement libérateur.

''Je disais juste, 'whoa je peux me sentir légère, je peux ressentir de la joie, je peux être heureuse.' C'étaient des choses que je n'avais même jamais ressenties d'une certaine manière et l'ironie est que, jusqu'à ce que j'arrive à pardonner à Eugene, je ne pensais en fait pas que j'avais besoin de ces choses. "

En 2014, la mère de Candice a été contactée par le parquet national pour demander si la famille souhaitait participer à un dialogue victime-agresseur et rencontrer Eugène de Kock en face à face.

Candice avait 23 ans à l'époque, et quand sa mère lui a demandé si c'était quelque chose qu'elles devaient faire, elle a répondu instantanément:

"oui, et je ne sais pas pourquoi», dit-elle. Elle ajoute; "je savais instinctivement que si je ne disais pas oui, je me poserais des questions pour le reste de ma vie."

Crédit photo, Candice Mama Légende image, Glenack avec Zeph Mothopeng, leader du PAC, qui, selon Candice, lui a servi de mentor

Le fait d'entrer dans la salle où la réunion devait avoir lieu était surréaliste, dit Candice.

''Vous entrez et c'est comme cette longue table de salle à manger qui a été mise en place, et il y a des scones dans le coin, il y a des biscuits - vous savez, comme si vous alliez chez votre tante dans le canton.

La famille a commencé à parler aux gardiens de prison, au conseiller de la prison et à un prêtre, mais à un moment donné, Candice s'est retournée - "et je l'ai juste vu, je l'ai juste vu assis là, comme s'il était apparu de nulle part", dit-elle.

Deux choses l'ont choquée.

"Il avait l'air d'avoir été figé dans le temps. Il est la réplique exacte des photos que j'avais vues quand j'étais enfant. C'était irréel", dit Candice.

Elle s'attendait à ce que cet homme de 65 ans, l'homme connu sous le nom de Prime Evil, ait une aura - une aura maléfique. Et elle a été surprise de constater que non.

Pendant que le prêtre présentait la famille une à une, Eugène de Kock se penchait en avant et disait: "c'est un plaisir de vous rencontrer".

La mère de Candice a commencé par demander ce qui était réellement arrivé à son mari le 26 mars 1992 - le jour de sa mort.

Eugene leur a dit que lui et son équipe avaient envoyé un infiltré dans le camp de son père pour identifier les militants les plus radicaux et les plus qualifiés - les personnes les plus "dangereuses" au sein du Congrès panafricaniste - rapporte Candice. Son père et trois autres hommes ont été choisis.

Ce jour-là, il devait se rendre à Nelspruit, une ville située à 350 km à l'est de Johannesburg (rebaptisée Mbombela en 2014).

"Ce qu'il (son père) ne savait pas, c'est qu'Eugene De Kock et son équipe avaient tendu une embuscade", dit Candice.

"Alors que mon père conduisait sous le pont [Nelspruit], l'équipe a commencé à tirer sur le minibus. Quand Eugène de Kock, depuis le pont, s'est rendu compte que la voiture ne s'arrêtait pas, il a dévalé le talus et il a vidé les cartouches de son chargeur sur mon père, et quand il a encore vu des signes de vie dans le véhicule, il les a tous aspergés de carburant et il a mis le feu", poursuit-elle.

Nous nous disons que les êtres humains normaux ne sont pas capables de telles atrocités, dit Candice. Mais à ce moment, il semblait très clair à Candice qu'Eugène de Kock était un être humain normal, bien qu'il ait fait des «choses extraordinairement terribles».

"Cela vous oblige presque à vous mettre un peu à leur place et à dire: 'vous savez quoi, si j'avais reçu cette paire de cartes, si j'avais été élevé par un père militant dans une famille militante, je suis allé à l'académie de police , j'avais vécu dans un environnement qui m'a enseigné que l'autre c'est l'ennemi et le traitement infligé à cet ennemi est juste, puis j'ai été célébré par mes amis, par mes pairs pour être le meilleur dans ce que je fais ... Je veux dire, aurais-je été différente''?

"Pour moi, personnellement, je ne pense pas que j'aurais pu faire autrement qu'Eugène", dit Candice.

Crédit photo, Candice Mama Légende image, Candice et sa famille lors de la rencontre avec Eugène de Kock

Au cours de la réunion, toute la famille de Candice a eu la possibilité de poser à Eugene toutes les questions qu'elle avait.

Candice savait ce qu'elle voulait demander.

«J'ai dit: 'Eugène, je veux dire que je te pardonne, mais avant de le faire, je veux savoir une chose.' Et il a dit: "qu'est-ce que c'est?"

«J'ai dit: 'vous pardonnez-vous?'

"Il a été visiblement surpris pour la première fois de toute la rencontre et il a dit: 'chaque fois qu'une famille vient ici, c'est une question que je prie pour qu'elle ne me la pose jamais.'

"Il a détourné les yeux et s'est tamponné le côté de son œil, parce qu'une larme a coulée… et il a regardé en arrière et a dit: 'quelqu'un qui a fait les choses que j'ai faites, comment lui pardonner?' '

Candice a commencé à pleurer, pas pour elle-même ou pour son père, mais - dit-elle - parce qu'elle a réalisé que de Kock ne connaîtrait jamais la paix.

"Nous étions deux personnes brisées, assises l'une en face de l'autre, et c'était donc un moment très transformateur", dit-elle.

À la fin de la réunion, Candice se leva la première et se dirigea vers Eugène de Kock et lui demanda si elle pouvait le serrer dans ses bras.

"Il a trébuché sur ses pieds et il m'a tenu dans une étreinte et il a dit: 'Je suis tellement désolé pour ce que j'ai fait, et ton père aurait été si fier de la femme que tu es devenue.'"

Crédit photo, Sbu Kandee Légende image, Candice Mama s'exprimant à la Fondation Nelson Mandela

En 2015, Eugene a obtenu une liberté conditionnelle, ce que Candice dit qu'elle et toute sa famille ont soutenu.

Elle sait qu'il avait travaillé avec le parquet national pour retrouver des personnes portées disparues il y a des années ou pour aider à localiser les corps, pour apporter un peu de réconfort aux familles des victimes.

"Ils m'avaient dit: 'il est très difficile de continuer à faire ce travail parce qu'il y a tellement d'endroits où des corps sont enterrés que les familles ne pouvons tout simplement pas les retrouver sans lui.' Alors j'ai pensé que s'il allait être plus bénéfique pour certaines familles en dehors de la prison, cela me semblait plus juste que de le laisser pourrir dans une cellule de prison et avoir des familles là-bas pleurant quelqu'un qu'ils ne pourraient jamais enterrer physiquement", raconte Candice.

Pour de nombreuses victimes des atrocités d'Eugène, le pardon ne sera jamais possible. Mais pour Candice, le pardon l'a libérée du traumatisme qu'elle a ressenti en tant que jeune fille innocente de neuf ans regardant avec incrédulité l'horreur de cette image de son père.

''Vous pouvez vivre des traumatismes incroyables et ce n'est pas de votre faute, et beaucoup de gens diront: « Eh bien, pourquoi c'est à moi de pardonner quand je n'ai rien fait? », dit Candice. "Mais je dirais que, chaque fois que vous donnez à cet incident ou à cette personne du pouvoir, vous vous infligez plus de dégâts, donc vous vous re-traumatisez, et à bien des égards, vous donnez à cette personne un pouvoir continu sur votre vie, " conclut Candice.

Candice a écrit un livre sur sa vie intitulé ''Le pardon redéfini''.