Comment la mode reflète la fierté Oromo en Ethiopie

Crédit photo, Elias Badhaasaa

Il n'y a pas si longtemps, les Oromos d'Éthiopie, bien que constituant le plus grand groupe ethnique du pays, étaient réticents à exprimer ouvertement leur identité culturelle et ethnique.

Cela pourrait aller jusqu'à éviter de parler leur langue, Afaan Oromo, en public de peur d'être critiqué pour ne pas adhérer à une identité nationale.

Mais au cours de la dernière décennie, les jeunes Oromos ont cherché à s'affirmer de plus en plus sur le plan politique et culturel, et cela s'exprime maintenant de façon très tendance.

Ce mois-ci, ils ont profité du festival annuel Oromo Irreecha Thanksgiving pour montrer leurs nouvelles tenues.

Crédit photo, Elias Badhaasaa

Les designers, comme Antiko Designs par exemple, prennent des éléments familiers et les modernisent.

Le rouge, le noir et le blanc des couleurs oromo immédiatement reconnaissables, comme sur les hommes de la photo ci-dessus vêtus des pantalons et écharpes traditionnels et les femmes habillées de vestes longues adaptées du costume traditionnel.

Les bâtons connus sous le nom de siinqee, font partie d'une coutume qui contribue à protéger les femmes de la communauté Oromo.

Crédit photo, Elias Badhaasaa

Ces vêtements de Kush Design utilisent les motifs et les couleurs traditionnels oromo de façon nouvelles, aves les motifs traditionnels placés au niveau des poignets et sur le corps.

Le photographe Elias Badhaasaa a voulu faire connaître sa culture grâce à ces images.

"Je voyais d'autres cultures être photographiées et documentées et non la nôtre", explique-t-il à la BBC.

"C'est pourquoi j'ai commencé à me demander pourquoi nous ne faisons pas la promotion de la nôtre ? Je veux que nous soyons visibles dans la Corne de l'Afrique et au-delà".

Crédit photo, Dagi Pictures

L'Oromia couvre une vaste étendue de territoire à travers l'Ethiopie et est le berceau de nombreuses traditions.

Sur la photo ci-dessus, les femmes tiennent des paniers provenant de l'Oromia orientale, mais les ceintures en tissus conçues par Yoomiyyuu Cultural Clothes attachées à leurs tailles, proviennent de la partie sud de l'État régional.

Le festival de l'Irreecha attire normalement des millions de personnes, mais cette année, en raison des restrictions liées au coronavirus, la foule étaient moins nombreuse dans la capitale, Addis-Abeba.

Ce n'était que la deuxième fois que le festival se tenait dans cette ville, ce qui reflète sa popularité croissante au niveau national.

Crédit photo, Dagi Pictures

La femme qui tient le siinqee sur cette image porte une tenue oromo plus traditionnelle, mais certains détails des vêtements des femmes qui l'entourent sont plus modernes.

Un élément frappant est l'ajout du port de branchages de l'arbre sacré Odaa qui est devenu un emblème Oromo.

Crédit photo, Dagi Pictures

Il y a quatre ans, une tragédie a frappé le festival lorsqu'au moins 55 personnes sont mortes dans une bousculade déclenchée par des affrontements entre la police et les manifestants. Les groupes de défense des droits de l'homme ont fait état de centaines de morts.

Cet incident mortel a fait naitre une vague de protestations des Oromos, qui se plaignent depuis de nombreuses années de souffrir de marginalisation politique et économique.

Un changement politique est intervenu depuis lors avec l'arrivée au pouvoir du Premier ministre Abiy Ahmed - lui-même oromo - mais les tensions demeurent.

Crédit photo, 9adhii

La campagne pour les droits des Oromo a été soutenue dans la diaspora, en particulier aux États-Unis.

La tendance à l'adaptation des vêtements traditionnels y est également présente, comme le montre cette photo de RedFox Apparel, prise dans le Minnesota.

Crédit photo, Senakebeki Girma

La future styliste Senakebeki Girma, 27 ans, décrit le changement d'attitude envers la mode oromo comme "incroyable", expliquant que "les gens sont de plus en plus fiers de leur identité".

Elle souhaite désormais voir des éléments des vêtements traditionnels oromo dans les tenues de tous les jours et non plus seulement dans les occasions spéciales.