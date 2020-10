Election présidentielle 2020 en Côte d'Ivoire : Femmes, politiciennes et invisibles

Le monde de la politique en Côte d'Ivoire s'est caractérisé depuis plus d'une décennie par une crispation, des affrontements verbaux qui ont entrainé le pays dans des cycles de violences. Cette déliquescence de la situation politique rebute les femmes et expliquerait leur faible implication selon Felix Bony, fondateur de Weblogy :

"Les femmes s'abstiennent de rentrer dans les clivages des acteurs politiques. Elles aiment bien ce qui est organisé, ordonné et qui inspire le respect. Mais sans s'engager pour des élections, elles sont dans des formations politiques et font entendre leurs voix".

"Je suis présidente régionale des femmes et on me demande de donner les gadgets, comme le pagne que le parti vend à Abidjan, à toutes les responsables donc c'est un peu compliqué quand on a pas les moyens. J'avoue que j'ai des idées mais les moyens me font défaut".