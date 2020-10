Wavel Ramkalawan; le prêtre élu président des Seychelles

"Après 43 ans, nous avons retrouvé la démocratie. La route a été longue et nous allons maintenant en récolter les fruits".

Devant le grand manoir colonial et accompagné d'une garde d'honneur militaire, l'homme de 58 ans a prêté serment devant le juge en chef lundi.

Le nouveau président est un prêtre anglican ordonné, et il n'est pas surprenant que son message soit un message de paix, de tolérance et un appel à tous les Seychellois à travailler ensemble pour l'unité nationale, et à surmonter les divisions de tant d'années de querelles politiques.