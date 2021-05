Covid 19 : doit-on vacciner tous les enfants contre le coronavirus?

il y a une heure

La vaccination des enfants est une pratique courante et largement acceptée - rougeole, oreillons, polio, diphtérie, rotavirus, multiples souches de méningite, coqueluche... la liste est longue. Tout cela commence dès l'âge de quelques semaines.

Certains pays s'y mettent - les États-Unis ont déjà vacciné environ 600 000 enfants âgés de 12 à 15 ans. Ils espèrent disposer de suffisamment de données de sécurité pour vacciner encore plus jeunes l'année prochaine.

Il y a également une dimension morale et éthique : les doses destinées aux enfants sauveraient-elles plus de vies si elles étaient administrées à des agents de santé et à des adultes vulnérables dans d'autres pays ?