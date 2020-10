Les États-Unis s'inquiètent des résultats "incohérents" de la présidentielle en Guinée

Dans une déclaration, l'ambassade américaine a parlé d'un "manque de transparence dans la tabulation des votes et d'incohérences entre les résultats annoncés et les résultats des feuilles de décompte des bureaux de vote".

Ils ont déclaré qu'ils soutenaient les efforts diplomatiques de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), de l'Union africaine et des Nations unies.

A lire aussi

Cellou Dalein Diallo qui parle d'intimidation dénonce un "hold up" électoral du président Condé.

"Je ne veux pas que les gens considèrent que cet allègement, si on peut l'appeler ainsi doit occulter l'objectif que nous avons, celui de défendre jusqu'à la victoire, la victoire que nous avons acquis dans les urnes et de refuser par tous les moyens le hold up électoral que Monsieur Alpha Condé est en train de préparer" a-t-il affirmé.