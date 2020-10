Afrique Avenir : Une Afrique plus industrialisée, le rêve d'Ibrahima Sarr

Il se définit comme quelqu'un de très ambitieux et pour lui l'industrie est une passion.

Ibrahima Sarr, ingénieur en système de production, se consacre depuis plus de deux, à la réalisation de différents projets industriels notamment une usine d'assemblage de vélos électriques dans la zone de Diamniadio au Sénégal et dans d'autres pays africains.

Dans cet entretien, il revient sur le concept du "made in Africa", son rêve de voir les pays africains s'investir plus dans le développement industriel et sa vision de l'entrepreneuriat.