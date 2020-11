Où et comment les gouvernements bloquent-ils internet?

Cela devient de plus en plus courant dans certains pays africains, où les gouvernements coupe Internet, à certaines occasions, ou bloquent les plateformes de réseaux sociaux.

En 2019, il y a eu 25 cas documentés de coupures partielles ou totales d'Internet, contre 20 en 2018 et 12 en 2017, selon Access Now, un groupe de surveillance indépendant.

Cela fait partie d'une tendance mondiale, où de plus en plus de pays limitent l'accès à Internet, jusqu'à 213 coupures d'internet dans le monde, contre 106 en 2017.

"Cela indique que les fermetures ne sont pas seulement de plus en plus nombreuses, elles prennent également de l'ampleur et affectent de plus en plus de personnes en Afrique", souligne le groupe.