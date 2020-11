Le parlement éthiopien dissout le gouvernement du tigré

Lors d'une session d'urgence, le Parlement a déclaré l'administration du Tigré illégale et a voté pour la remplacer.

On craint que le conflit ne débouche sur une guerre civile, qui pourrait également déstabiliser les pays voisins.

Les dirigeants du Tigré ont dominé le pouvoir en Éthiopie pendant de nombreuses années jusqu'à l'accession de M. Abiy au pouvoir en 2018 à la suite de manifestations antigouvernementales et il freine leur influence.

Les responsables du Tigré soutiennent, de leur coté, qu'ils ont été injustement ciblés par "des purges" et des allégations de corruption, et affirment que M. Abiy est illégitime, car, pour eux, son mandat est arrivé à terme lorsqu'il a reporté les élections en raison du coronavirus.

La Chambre de la Fédération - l'une des chambres parlementaires éthiopiennes - a déclaré que les dirigeants du Tigré avaient "violé la constitution et mis en danger le système constitutionnel", selon la chaîne publique EBC.

Elle a annoncé qu'une nouvelle administration intérimaire organiserait des élections et "appliquerait les décisions prises par le gouvernement fédéral".

La querelle a commencé en septembre après que le parti au pouvoir du Tigré, le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), a défié l'interdiction nationale d'organiser des élections et a tenu un scrutin qui a été déclaré illégal par le gouvernement central.

La décision du Parlement signifie que la crise s'aggrave même si les appels internationaux à la retenue et à la désescalade se multiplient.

Dans un tweet samedi, le Premier ministre Abiy Ahmed a indiqué que l'opération militaire qu'il avait ordonnée dans l'État "vise à mettre fin à l'impunité qui règne depuis bien trop longtemps" et "à tenir des individus et des groupes responsables en vertu des lois du pays".

De telles déclarations suggèrent que la résolution de la crise en dehors de la confrontation militaire devient de plus en plus improbable.

Chacun du TPLF et du gouvernement fédéral assure qu'il gagnera le conflit dans un court laps de temps, mais cela pourrait durer plus longtemps.

Selon le Premier ministre Abiy, il y a eu des frappes aériennes vendredi pour détruire des missiles, des équipements radar et des roquettes, et que celles-ci continueraient. Le TPLF répond qu'ils ont des armes modernes.

Ainsi, il semble que le conflit s'intensifie et il est possible qu'il se propage à d'autres parties du pays - et à la région.