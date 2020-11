Voici comment le stylo à bille a révolutionné l'écriture pour toujours

Crédit photo, Credit: Borja Buenafente/BBC

Les stylos à plume étaient élégants à tenir, mais leur écriture était peu soignée et peu pratique. Leur remplacement a été un coup de génie en matière de design, tombé parfaitement à pic pour l'ère de la production de masse.

Le 29 octobre 1945, la succursale new-yorkaise du grand magasin Gimbels dévoile un nouveau produit. Depuis, des milliards de personnes se sont intéressés à l'évolution dudit produit.Gimbels fut le premier à vendre un nouveau type de stylo à encre, dont la conception avait mis plusieurs décennies à se concrétiser. Ces stylos, fabriqués par la Reynolds International Pen Company, promettaient de mettre un terme aux mésaventures que les utilisateurs de stylos à plume rencontraient - fuites d'encre, taches et accumulation de taches d'encre.Les nouveaux stylos à bille y ont mis fin, en utilisant une encre spéciale visqueuse qui sèche rapidement et ne laisse pas de traces. Au cœur du stylo, le roulement de la bille à la pointe - et l'effet de gravité - assuraient un flux d'encre constant et régulier qui ne laissait pas de taches d'encre solides sur la page.

Vous voudriez regarder aussi :

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, La pirogue écologique made in Cameroun

Le nouveau stylo à bille était propre et pratique. Mais c'était cher.Le nouveau stylo à bille Reynolds coûte 12,50 $ - convertissez cela en argent 2020 et cela fait plus de 180 $ (138,50 £). Aujourd'hui, si vous voulez acheter vos stylos en gros dans les grandes surfaces, vous pourriez vous retrouver avec plus de 1 000 stylos pour le même prix.Le stylo a été le premier à être mis en vente aux États-Unis, mais ce n'était en aucun cas le premier stylo à bille - le dirigeant de la société américaine qui l'a fabriqué avait en effet découvert une version lors d'un voyage d'affaires en Amérique du Sud. Son évolution est, à bien des égards, l'exemple d'un design qui change la donne avant que des facteurs extérieurs - en l'occurrence l'essor de la matière plastique et des infrastructures de production de masse, et un brillant marketeur - lui permettent de réaliser son plein potentiel.

Fort, puis calmeLa création du stylo à bille est généralement attribuée à un inventeur hongro-argentin, László Bíró, dont le nom "Biro" est devenu en anglais un terme fourre-tout pour désigner les stylos à bille modernes. Mais, en fait, l'histoire remonte à plus loin dans le temps.

Crédit photo, Credit: Borja Buenafente/BBC

Un Américain, John J Loud, a reçu le premier brevet pour un stylo à bille en 1888. Loud, avocat et inventeur occasionnel, voulait un stylo à encre capable d'écrire sur des matériaux plus rugueux tels que le bois et le cuir, ainsi que sur du papier. Son coup de maître fut la bille d'acier tournante, qui était maintenue en place par une douille. Dans son dépôt de brevet en 1888, il écrit :"Mon invention consiste en un réservoir ou un stylo plume amélioré, particulièrement utile, entre autres, pour marquer sur des surfaces rugueuses - comme le bois, le papier d'emballage grossier et d'autres articles où un stylo ordinaire ne pourrait pas être utilisé".Le stylo de Loud était en effet capable d'écrire sur du cuir et du bois, mais il était trop rugueux pour le papier. L'appareil a été jugé sans valeur commerciale et le brevet a finalement expiré.Plusieurs inventeurs ont essayé d'améliorer le design de Loud au cours de la décennie suivante, mais aucun n'a pu le mettre en production avant Bíró dans les années 1930. Journaliste en Hongrie, Bíró utilisait quotidiennement des stylos plume et connaissait très bien leurs inconvénients."Il était habitué au stylo plume qui laissait beaucoup couler l'encre, tachait les mains et s'étalait, ce qui le frustrait beaucoup", explique Gemma Curtin, conservatrice au Musée du design de Londres.

Cependant, le simple fait d'ajouter de l'encre de stylo plume à un stylo à bille n'était pas la solution. L'encre elle-même devait être repensée.László s'est tourné vers son frère, Győrgy, un dentiste qui était aussi un chimiste talentueux. László s'était rendu compte qu'il y avait une encre trop lente à sécher et qu'elle devait être plus proche de l'encre utilisée pour l'impression des journaux. Győrgy a trouvé une encre visqueuse qui s'étale facilement mais sèche rapidement. De plus, le stylo utilisait beaucoup moins d'encre que les stylos à plume tachetés et dégoulinants."D'autres personnes y avaient déjà pensé, mais il a dû travailler avec son frère - qui était un bon chimiste - pour trouver la bonne texture de l'encre", explique M. Curtin. "C'est comme l'encre d'imprimante, et ça ne tache pas."Le principe au cœur du stylo à bille imite l'action d'un déodorant à bille : l'effet de gravité et la force appliquée enduisent la bille roulante d'un flux continu d'encre tandis que la bille roule sur la surface d'écriture. Lorsque le stylo n'est pas utilisé, la bille reste serrée contre l'extrémité du réservoir d'encre, ce qui empêche l'air de pénétrer et de sécher l'encre. Le plus souvent, l'encre dans les stylos à bille s'épuisent bien avant qu'elle ne sèche.

Crédit photo, Crédit : Borja Buenafente/BBC Légende image, László Bíró a été le premier à proposer un stylo à bille pratique, plus facile à utiliser qu'un stylo à plume

László a reçu un brevet pour son nouveau stylo en Grande-Bretagne en 1938, mais la Seconde Guerre mondiale a mis à mal les plans de commercialisation de sa nouvelle invention. Comme László et son frère étaient juifs, ils décidèrent de fuir l'Europe en 1941 et émigrèrent en Argentine. Là, László est retourné à sa nouvelle invention, aidé par un autre fugitif, Juan Jorge Meyne.

Le premier "birome", comme on l'appelait en Argentine, est sorti en 1943, alors que la guerre faisait encore rage en Europe et dans le Pacifique. Le design a suscité l'intérêt de la Royal Air Force (RAF), l'armée de l'air britannique, qui en a commandé 30 000 exemplaires : les stylos pouvaient être utilisés par les équipages d'avions à haute altitude, contrairement aux stylos à plume, qui avaient tendance à couler en raison des changements de pression. Sinon, le stylo original était peu connu en dehors de son foyer sud-américain - les quelques modèles originaux actuellement en vente sur les enchères en ligne viennent tous d'Argentine.

En 1945, deux sociétés américaines - Eversharp Co et Eberhard Faber Co - se sont associées pour acquérir le droits de commercialisation du nouveau stylo sur le marché américain, après avoir dépensé un demi-million de dollars (7,2 millions de dollars ou 5,6 millions de livres sterling en monnaie actuelle) . Mais la production a été trop lente. L'homme d'affaires américain Milton Reynolds était en visite à Buenos Aires et a été impressionné par le nouveau stylo - il en a acheté plusieurs et, à son retour en Amérique, a créé la Reynolds International Pen Company pour commercialiser un nouveau design du produit.

Le design de Reynolds a subi suffisamment de modifications pour contourner le brevet de László Bíró et a été le premier à être mis en vente en octobre de cette année-là. Il est devenu, presque instantanément, un accessoire incontournable. Comme l'a rapporté le magazine Time, "des milliers de personnes se sont pratiquement piétinées la semaine dernière pour dépenser 12,50 dollars chacune pour un nouveau stylo", en notant que le nouveau stylo n'avait besoin d'être rechargé qu'une fois tous les deux ans. Gimbels avait commandé 50 000 de ces nouveaux stylos et en avait vendu 30 000 à la fin de la première semaine. Selon Time, Gimbels a réalisé plus de 5,6 millions de dollars de ventes (81 millions de dollars ou 62 millions de livres sterling en 2020) avec le nouveau stylo au cours des six premiers mois.

Crédit photo, Crédit : Borja Buenafente/BBC Légende image, Le stylo de László Bíró a suscité l'intérêt de l'armée de l'air britannique pendant la Seconde Guerre mondiale

Le stylo peut désormais être considéré comme un objet du quotidien, presque jetable, mais il vaut la peine de prendre du recul et d'apprécier la simplicité de son fonctionnement, explique M. Curtin. "C'est l'une de ces stars du design que tout le monde aime.

La première génération de stylos à bille imitait le style des stylos plume. Ils étaient fabriqués en métal et destinés à être rechargés d'encre. Le stylo Reynolds se distinguait par sa capacité à écrire pendant deux ans sans avoir besoin d'être rechargé, ce qui était bien loin de l'expérience du stylo plume.

Beaucoup d'entreprises - dont Eversharp et le fabricant de stylos Parker - ont pris le train en marche alors que le marché est devenu saturé. Les gens achetaient des recharges, mais ils n'achetaient plus de stylos.

Le coup de maître qui allait changer à jamais le stylo à bille ne vint pas des États-Unis mais de France. Michel Bich était un industriel français d'origine italienne qui dirigeait une entreprise fabriquant des stylos à bille. "Personne n'a mieux compris que Marcel Bich cette puissante alchimie du XXe siècle entre la production en masse élevé et la baisse des coûts", avait-t-on écrit dans le journal britannique Independent à sa mort en 1994. "A cette formule, il a ajouté le catalyseur magique du jetable. Il n'a rien inventé, mais il comprenait presque parfaitement le marché de masse".

M. Bich a réalisé que les stylos à bille étaient jusqu'à présent des produits haut de gamme - une alternative conçue pour être remplacée régulièrement pourrait être beaucoup moins chère. Bich acquiert une usine abandonnée près de Paris et entreprend de créer sa nouvelle société, la Société Bic. Un publicitaire avait suggéré aux industriels de raccourcir son nom de famille pour créer une marque à trois lettres immédiatement reconnaissable. Le logo de la société, le Bic Boy, avait un globe lisse et sans traits - une référence à la bille de métal dans la pointe du stylo.

"Les premiers stylos à bille au Royaume-Uni ont coûté environ 55 shillings (82,50 £/107,50 $ en 2020)", explique M. Curtin. "Un des stylos de Bic ne vous coûtait qu'un shilling. Il combinait fonctionnalité et prix abordable".

Le nouveau stylo a eu un effet tout aussi spectaculaire sur l'acte d'écrire lui-même, explique David Sax, le journaliste canadien qui a écrit le livre "La revanche de l'analogique". "Le stylo à bille était l'équivalent du smartphone d'aujourd'hui. Auparavant, l'écriture était un acte stationnaire qui devait se faire dans un certain environnement, sur un certain type de bureau, avec toutes ces autres choses à portée de main qui vous permettaient d'écrire."

Crédit photo, Crédit : Borja Buenafuente/BBC Légende image, Marcel Bich a été le premier à transformer le stylo à bille en un produit bon marché fabriqué en série

"Ce que le stylo à bille a fait, c'est que l'écriture est quelque chose qui peut arriver n'importe où. J'ai écrit dans la neige et la pluie, à l'arrière d'un VTT et dans un bateau en mer et au milieu de la nuit", dit Sax. Les stylos ne déchargent pas les piles, ils ne nécessitent pas d'être branchés au milieu de nulle part, et même la poche la plus étroite peut les contenir. "Il ne tombe en panne que s'il n'y a plus d'encre", ajoute M. Sax.

Le stylo à bille témoigne, selon Sax, de l'un des principes du "design vraiment génial - il disparaît presque. Si le stylo à bille n'existait pas et que vous en lanciez un aujourd'hui sur Kickstarter, ce serait la plus grande chose qui ait jamais existé", dit-il.

L'une des principales raisons pour lesquelles le stylo Bich, bon marché et sympa, a pris son envol est due à l'évolution des techniques de production. La production de masse en plastique a permis de fabriquer les nouveaux stylos à bille à un prix très bas. Au cours des décennies suivantes, les stylos sont devenus encore moins chers, sans compromettre leur capacité d'écriture. "L'exemple de base, bon marché, fabriqué par Bic fonctionne aussi bien qu'il y a 50 ou 60 ans", explique M. Sax.

L'auteur Philip Hensher, qui dirige également un cours d'écriture créative à l'université de Bath Spa au Royaume-Uni, a écrit un livre sur l'écriture manuscrite intitulé The Missing Ink (L'encre manquante) en 2012, dans lequel il fait l'éloge du stylo à bille. Selon lui, Bich a non seulement trouvé le moyen de produire de grandes quantités à bas prix, mais il a également trouvé un design gagnant dès le départ. "Si vous avez un produit qui n'a pas besoin d'être amélioré - seuls de minuscules changements ont été apportés aux stylos Bic depuis les années 1960 - vous n'avez probablement pas beaucoup de soucis à vous faire".

Produit depuis 1950, le Cristal s'est vendu en quantités ahurissantes : il a atteint les 100 milliards de ventes en 2006. C'est un objet tellement du quotidien que ses atouts sont difficiles à ignorer.

Le corps hexagonal le rend facile à tenir; "l'arbre transparent qui vous permet de voir l'encre s'écouler", dit Hensher. Un minuscule trou dans le corps permet de stabiliser la pression de l'air à l'intérieur et à l'extérieur du stylo. Ensuite, l'encre sèche en quelques secondes au lieu de 10. "Pour être parfaitement honnête, le stylo Bic est un tel miracle que vous n'y pensez même plus."

"Il faut aussi regarder l'effet que le stylo Bic a eu sur l'Afrique", dit Hensher. "Il a été commercialisé par Bic comme quelque chose de très moderne. Il a vraiment transformé la société africaine. Avant le Bic, les gens ne pouvaient pas écrire facilement".

Les milliards et milliards de stylos à bille bon marché fabriqués par divers fabricants depuis les années 1950 ont cependant un autre héritage, et celui-ci est moins abordé. Leur nature jetable a créé une énorme quantité de déchets plastiques. On estime que plus de 1,6 milliard de stylos sont jetés chaque année, rien qu'aux États-Unis.

Crédit photo, Crédit : Borja Buenafuente/BBC Légende image, Plus de 100 milliards de Bic Cristals ont été vendus en 2006

"Ces 100 milliards de stylos à bille vendus sont probablement tous encore à la décharge", déclare M. Curtin, en faisant remarquer que dans la plupart des cas, le tube des stylos lui-même est parfaitement réutilisable encore et encore. "Ce n'est pas parce que l'encre s'est tarie que nous jetons le tout. C'est assez étrange".

Les fabricants de stylos à bille sont conscients de cette crise de la pollution du plastique. Bic fabrique lui-même une gamme de stylos produits à partir de 74% de plastique recyclé. De plus en plus de producteurs promeuvent l'idée de recharges pour les stylos en plastique, et pas seulement pour ceux en métal qui ont un prix élevé. D'autres fabricants de stylos ont remplacé le corps en plastique par des tubes en carton ou en métal - le matériau même dans lequel les premiers stylos à bille haut de gamme ont été fabriqués il y a plus de sept décennies.