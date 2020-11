Élections américaines 2020: comment Trump utilise son pouvoir pour refuser de reconnaître l'élection de Biden

Et la réponse à cela a commencé à se dévoiler la semaine dernière, avec diverses mesures de l'administration Trump contestant les résultats des élections et empêchant un transfert normal du pouvoir.

"Une honte"

Cela a suscité un intérêt non seulement parce que Trump et son équipe ne montrent toujours aucune preuve de fraude, mais aussi parce que les États surveillent traditionnellement les élections, sans ingérence du gouvernement fédéral.

"Rien dans ma mémoire ou à ma connaissance des institutions américaines ne ressemble à ce genre de comportement", déclare Lynn Ross, professeur de politique publique à l'Université de Georgetown à Washington qui a passé des années au gouvernement; y compris au bureau exécutif du président et au bureau de la gestion et du budget.

Le facteur républicain

L'une des critiques républicaines les plus vives de Trump est venue du gouverneur du Massachusetts Charlie Barker, qui s'est dit "choqué d'entendre les affirmations non fondées du président et de son équipe et de nombreux autres élus républicains".