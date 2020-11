Cancer : "ma femme serait encore en vie si elle avait reçu des soins"

By Andrew Gift

BBC Pidgin, Lagos

Crédit photo, Andrew Gift

Mon parcours vers le veuvage commence il y a trois ans dans un cabinet d'oncologue à Abuja, la capitale du Nigeria.

Si ma femme, Grace, avait suivi les conseils du médecin plutôt que de demander l'aide de guérisseurs religieux, je crois qu'elle aurait survécu au cancer du sein et serait encore avec moi et notre fille de trois ans.

Elle avait subi des tests sur une tumeur de son sein et le médecin a dit qu'ils avaient révélé l'existence d'un "carcinome invasif".

Je n'ai pas compris ce que cela signifiait et il a expliqué que "la tumeur est cancéreuse et nous devons commencer à la gérer immédiatement pour éviter une propagation".

Grace avait l'air craintif et faible, et je me souviens avoir pris notre bébé - qui n'avait alors qu'un mois - dans ses bras car j'avais peur de ce qu'elle pourrait faire ensuite.

Il y avait une solution

Mais le spécialiste nous a assurés qu'avec un traitement, elle survivrait. Il lui a conseillé une chimiothérapie, puis éventuellement une mastectomie ou une intervention chirurgicale pour lui enlever les seins.

Dans la confusion de ce jour-là, j'ai essayé de m'accrocher à cette idée qu'une solution était possible et que j'aurais encore une vie avec Grace, avec qui j'avais commencé à sortir un peu plus d'un an auparavant.

Crédit photo, Andrew Gift Légende image, Andrew a rencontré Grace après avoir aidé à régler une dispute entre elle et un chauffeur de bus

Nous nous sommes rencontrés pour la première fois dans le cadre peu romantique d'un terminus de bus très fréquenté à Abuja. Elle se disputait avec un chauffeur de bus qui lui avait fait payer ses bagages trop cher et je suis allé la voir pour calmer la situation. Nous avons fini par bavarder pendant le voyage, puis nous avons échangé nos numéros.

J'avais 33 ans à l'époque et je me sentais très seule. En tant que fils aîné, on me rappelait constamment que, dans l'Est du Nigeria, la tradition veut que l'on se marie jeune et que mes petits frères et sœurs m'avaient déjà devancé.

Néanmoins, j'ai attendu quelques mois avant de reprendre contact avec Grace et j'ai découvert que nous vivions proches l'un de l'autre. Nous sommes devenus des amis très proches et nous avons ensuite accepté de nous marier.

Mais 13 mois après notre mariage, le cancer a été diagnostiqué.

Il n'y a pas de traitement gratuit du cancer ici et l'assurance médicale de Grace ne couvrait pas les coûts, alors j'ai dû emprunter de l'argent.

Au total, la facture s'élèverait à 600 000 nairas près d'1 millions de francs CFA et j'ai obtenu un prêt pour payer la première série de traitements.

La pire décision que j'ai jamais prise

Mais en allant à la pharmacie pour acheter la première série de médicaments de chimiothérapie, Grace m'a appelé pour me dire qu'elle n'allait pas continuer. Elle avait plutôt la foi que Dieu la guérirait.

Elle m'a dit que la chimiothérapie tuerait les cellules saines du corps ainsi que les cellules cancéreuses, et elle a préféré faire confiance à la religion. Il est vrai que les médicaments peuvent endommager les cellules saines, mais les experts disent que ces dommages ne durent généralement pas.

J'ai essayé de convaincre Grace de changer d'avis, mais sa décision était déjà prise et je me suis sentie obligée d'accepter de chercher des solutions alternatives - la pire décision que j'aie jamais prise.

La plupart des Nigérians sont très religieux et lorsqu'il s'agit de questions de santé, beaucoup préfèrent demander de l'aide dans les lieux de culte plutôt qu'à l'hôpital.

La décision de Grace de refuser la chimiothérapie a été prise sur la base des conseils qu'elle a reçus de ses amis et de sa famille. Beaucoup ici croient que le traitement peut vous tuer et Grace a pris peur.

Elle a accepté de se faire opérer pour enlever la tumeur, mais c'était une solution temporaire car le cancer est revenu de manière très agressive.

Ma femme était une femme très forte et elle a supporté la douleur pendant deux ans sans consulter un médecin.

Nous avons cependant visité des églises et des centres de prière, dont celui du célèbre prophète TB Joshua, mais aucune solution n'est venue.

La plupart de ces guérisseurs ont pris de l'argent et nous ont promis des miracles. Certains lui ont dit que le jour où elle se rendrait à l'hôpital serait le jour où elle mourrait.

Nous avons également exploré les traitements traditionnels, recommandés par des amis et des proches.

Il est interdit de parler du cancer

Nous avons prié ensemble et fait régulièrement de l'exercice, elle a pris des herbes et des fruits, et s'est privée d'autres aliments, et pourtant la douleur n'a pas cessé.

J'ai essayé de la convaincre de parler à un médecin, mais elle a refusé. Même lorsqu'elle est allée se faire soigner pour le paludisme à l'hôpital, elle a insisté pour que je ne mentionne pas le cancer.

En juin de l'année dernière, il était évident qu'elle perdait du poids et qu'elle devenait plus faible.

Puis en juillet, sa santé s'était tellement détériorée que je n'avais pas d'autre choix que de l'emmener à l'hôpital car elle avait du mal à respirer et ne pouvait pas se lever.

Les deux premiers hôpitaux où j'ai essayé de la faire admettre n'ont pas voulu la prendre en charge, mais un troisième a accepté de s'occuper de son cas.

Le signe le plus courant du cancer du sein est une grosseur ou un épaississement du sein, mais il existe aussi d'autres symptômes.

Parmi ceux-ci, on peut citer

- Modification de la taille ou de la sensation du sein

- Changements dans la peau du sein, tels que des capitons ou des rougeurs

- Fuite de liquide au niveau du mamelon, en dehors de la grossesse ou de l'allaitement

- Changement de position du mamelon

Ces symptômes peuvent être provoqués par d'autres affections, il est donc important de faire vérifier toute grosseur ou tout changement par un médecin.

Source: The UK's National Health Service

Les tests ont confirmé que le cancer s'était propagé, notamment au deuxième sein, aux poumons et aux os. Et le médecin m'a dit qu'il n'y avait aucun traitement qui pouvait la sauver.

Une chimiothérapie a été recommandée pour gérer la situation et Grace l'a acceptée. Mais entre juillet et novembre, elle a été régulièrement hospitalisée.

Parfois, je vivais dans ma voiture qui était garée sur le terrain de l'hôpital. Lorsque je me réveillais tôt le matin, je me lavais dans un endroit caché, puis je m'habillais et me rendais au travail à partir de là.

À ce moment-là, même si elle était elle-même bouleversée, la mère de Grace m'a beaucoup soutenue.

Souvent, pendant que j'étais au travail, les médecins m'appelaient pour me dire que Grace avait fait une crise et que je devais me précipiter à l'hôpital.

Je me suis endettée pour payer les frais d'hôpital, mais je voulais m'assurer que l'argent ne serait jamais une raison pour un mauvais traitement médical.

Crédit photo, Andrew Gift Légende image, Andrew et Grace n'ont été mariés que pendant 13 mois avant le diagnostic

Je pouvais dire que notre fille, la princesse Gold Mmesoma Chukwu, qui logeait chez une amie, souffrait également et la chaleur de l'étreinte de sa mère lui manquait.

Je l'ai emmenée à l'hôpital une fois, mais je peux dire qu'elle était très perturbée et qu'elle ne savait pas trop comment réagir à la situation.

Enfin, en novembre, les douloureux maux de tête de Grace ont indiqué que le cancer s'était propagé à son cerveau et qu'elle était tombée dans le coma sans jamais se réveiller.

Elle est morte à l'âge de 33 ans.

Goûter à la douceur du mariage puis la perdre ainsi a été très douloureux.

Je suis maintenant seule, déprimée et j'ai du mal à me concentrer. Il y a des larmes tous les jours.

J'ai créé une page Facebook à la mémoire de Grace et pour essayer de sensibiliser les gens sur le cancer, car il me semblait que beaucoup de gens au Nigeria n'en savaient pas beaucoup sur le sujet.

Les gens doivent être mieux informés sur les meilleurs moyens de gérer la maladie et il cela demande assez d'argent pour faire passer ce message aux gens ordinaires.

J'entends encore des histoires, dont celle de la femme d'un de mes amis, de personnes refusant la chimiothérapie au profit de la guérison religieuse.