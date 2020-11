Élections aux Etats Unis : est-ce que 2020 se compare au recomptage de 2000 en Floride ?

Le recomptage en 2000 s'est déroulée dans un seul État - la Floride - où les deux candidats n'étaient séparés que par quelques centaines de voix. En revanche, Donald Trump a intenté des procès dans plusieurs États et les marges avec son rival Joe Biden sont bien plus importantes.

Que s'est-il passé en 2000 ?

Lors de l'un des votes les plus serrés et les plus controversés de l'histoire des États-Unis, le vice-président démocrate Al Gore a été opposé au gouverneur républicain du Texas et fils d'un ancien président américain, George W Bush.