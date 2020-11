Coronavirus: pourquoi la protection de biodiversité est si cruciale pour prévenir les pandémies

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il est possible d'éviter les pandémies, mais il faut passer de la réaction à la prévention, indique le nouveau rapport de l'ONU.

Le Dr Marcela Uhart a reçu un appel de la Bolivie qui exigeait une réponse urgente.

Des singes morts avaient été retrouvés et tout indiquait qu'il pouvait s'agir de fièvre jaune.

Ce qui s'est passé dans les jours cruciaux qui ont suivi est devenu un exemple de ce que les pays non seulement d'Amérique latine mais du monde entier peuvent faire pour se protéger des pandémies.

" En fin de compte, il n'y a pas eu de cas humain de fièvre jaune. Et nous avons pu faire tout cela en seulement huit jours ", a déclaré à BBC Mundo Uhart, vétérinaire animalier et directeur du programme latino-américain au One Health Institute de l'Université de Californie.

Le scientifique argentin est l'un des auteurs du récent rapport * des Nations Unies pour l'environnement intitulé «Échapper à l'ère des pandémies».

Le rapport prévient que les pandémies pourraient être de plus en plus fréquentes et assure que les empêcher est « cent fois moins cher que de les guérir. »

Que peuvent faire les pays pour éviter les méga-crises comme celle de la covid-19?

Marcela Uhart s'est entretenue avec BBC Mundo d'Argentine.

Le rapport assure qu'il est possible d'échapper à l'ère des pandémies, mais cela nécessite un changement d'approche: passer de la réaction à la prévention. Qu'est ce que ça signifie?

C'est le message principal car nous recherchons un message encourageant.

La réalité est que les événements comme les pandémies sont attendus de plus en plus et si nous ne changeons pas ce que nous faisons maintenant, ces événements continueront de se produire.

Pourquoi avons-nous ces maladies émergentes récurrentes? Ceci est directement lié aux actions humaines sur l'environnement, à la perte de biodiversité, au changement climatique, à la façon dont nous produisons les aliments, aux changements que nous apportons à l'utilisation des terres, à l'urbanisation, toutes les choses qui transforment ces les milieux naturels, génèrent des déséquilibres et font que les gens ont de plus en plus de contacts avec d'autres espèces et des agents pathogènes ont l'opportunité de nous infecter.

Crédit photo, AVEC L'AIMABLE AUTORISATION MARCELA UHART Légende image, La vétérinaire de la faune Marcela Uhart est l'un des auteurs du rapport. « L'une des pires choses qui puisse nous arriver est rien apprendre sur ce qui nous arrive maintenant. »

Le contact avec les animaux et la transmission d'agents pathogènes, il faut le préciser, se produit très fréquemment. Le problème est que le fait qu'un agent pathogène saute d'espèces et devient transmissible entre les gens est assez rare et difficile, et qui est la raison pour laquelle seulement certains agents pathogènes y parviennent, comme le SRAS-CoV-2, ce qui provoque Covid-19.

Pourriez-vous nous donner un exemple de ce risque de saut d'agents pathogènes à l'homme?

Le VIH SIDA est l'une des plus grandes pandémies qui continue avec des millions de personnes touchées et les morts.

Ce virus provient de deux espèces de primates non humains par la consommation de ces primates comme viande. Puis il a réussi à s'adapter et à partir de là s'est transformé en virus VIH humain.

Les virus d'immunodéficience de ces deux espèces de primates en Afrique seraient les ancêtres de celui que nous avons.

Le facteur clé est les actions et interactions humaines qui favorisent ces contacts et ces sauts d'agents pathogènes.

Il est important de préciser que cet événement de sauts peut se réaliser une seule fois, et ce qui se passe ensuite est l'adaptation de ces agents pathogènes à se transmettre entre les personnes, quelle que soit l'espèce animale qui l'a engendré.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le virus de la grippe aviaire H5N1 n'est jamais devenu transmissible entre les personnes.

Le virus de la grippe aviaire H5N1 qui a tué tant d'oiseaux en 2006-2007 n'est pas parvenu à se transmettre entre les humains.

Il y avait des réinfections continues des poulets aux humains, mais cela n'est jamais devenu transmissible entre les gens.

Les situations dans lesquelles un virus acquiert les caractéristiques pour être transmissible entre les humains sont rares.

Pourquoi le rapport indique qu'il est 100 fois moins coûteux de prévenir les pandémies que d'essayer de les « guérir »?

L'idée est que si nous allons investir des millions de dollars dans le développement de vaccins en un temps record, avec tout ce que cela implique en termes de risque, et nous testons les traitements à gauche et à droite qui ne fonctionnent pas, avec l'impact sur les économies, les enfants sans école ... En d'autres termes, le coût et les projections actuelles à terme sont incalculables.

Alors que les coûts de construction des systèmes de santé solides, basés sur la prévention, avec des bases de données et des informations qui sont communiquées dans le monde et qui permettent à chacun d'être en état d'alerte en même temps, tout cela pourrait se faire avec beaucoup moins de frais.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le rapport estime qu'il est cent fois moins coûteux de prévenir les pandémies que pour les « guérir ».

Il est donc la façon intelligente et efficace d'agir « avant » qu'un agent pathogène ou se propage à l'échelle mondiale et qu'une épidémie devienne une pandémie.

Parmi les recommandations de prévention en cas de pandémie, le rapport parle beaucoup de l'approche One Health, en quoi cela consiste?

Il faut expliquer, ce qui devrait être évident, que notre santé est étroitement liée à celle des animaux et des environnements dans lesquels nous vivons.

Ces derniers temps, nous avons séparé la santé en santé publique, la santé des animaux de production, de la santé de la faune, ce qui est faux. Nous le voyons avec cet exemple de la Covid, tout est lié.

Je vais vous donner un exemple. Le virus de la fièvre jaune est exotique pour le continent américain, il est de l'Afrique et il est venu sur le continent américain avec la traite des esclaves.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Au Brésil, la population de singes est surveillée pour les flambées de fièvre jaune. Si la maladie existe chez les animaux, la population humaine doit être vaccinée de manière préventive.

Dans les Amériques, nos espèces de primates non humains sont extrêmement sensibles - des singes hurleurs surtout - parce qu'ils n'ont pas évolué avec ce virus tout au long de leur histoire naturelle.

Ainsi, lorsqu'il y a des épidémies de fièvre jaune en général, les singes meurent en grand nombre.

Un système One One Health qui est beaucoup utilisé au Brésil surveille les singes, car dès que des singes hurleurs morts sont détectés, et aussi la façon dont de nombreux singes meurent brusquement est assez caractéristique, on peut déjà soupçonner qu'il y a un problème de fièvre jaune et des mesures préventives immédiates peuvent être prises auprès de la population.

Dans le cas de la fièvre jaune, il existe un vaccin, il est donc relativement facile et très efficace de sortir et de faire une vaccination préventive et de protéger la population dans cet endroit où apparaissent des singes malades.

Vous avez dit qu'un exemple réussi de One Health s'est produit en Bolivie.

Nous travaillions en Bolivie en 2012 avec le projet Predict, financé par l'agence de développement des États-Unis, qui cherchait précisément à découvrir des virus à potentiel pandémique.

Nous étions en train de créer ce qu'on appelle «One Health Capacity» en Bolivie, renforçant les capacités des professionnels et des institutions liées à la santé.

Une des choses que nous avons faites a été de former les gens dans certains sanctuaires de la faune, parce qu'ils reçoivent des animaux saisis du trafic, des marchés.

Crédit photo, PHOTOTHÈQUE SCIENTIFIQUE Légende image, En 2012, la mort de singes hurleurs rouges a été détectée en Bolivie. C'était la première fois que la maladie était découverte chez des primates non humains dans ce pays.

Ils étaient alors prêts à surveiller la mortalité des animaux et à la signaler rapidement.

Et un sanctuaire dans le département occidental de Santa Cruz a détecté qu'il y avait une mortalité de singes sauvages venus visiter les singes du sanctuaire.

Quelles actions ont été entreprises?

Lorsqu'ils nous ont dit qu'il y avait ces singes morts, qu'il y avait cinq ou six singes, nous leur avons demandé de ramasser des cadavres et en quelques jours nos vétérinaires spécialistes ont fait les autopsies.

Il était clairement très évocateur de fièvre jaune, bien que la fièvre jaune n'ait jamais été diagnostiquée chez les primates en Bolivie jusqu'à cette époque.

Avec les laboratoires que nous avions préparés avec ce projet, nous avons fait les analyses et nous avons vu que chez les singes morts il y avait des virus d'une famille appelée flavivirus, là où se trouvent les virus de la fièvre jaune.

Avant même de confirmer qu'il s'agissait bien de fièvre jaune et non d'un autre flavivirus, en un temps record de sept jours, nous nous entretenions déjà avec le ministère bolivien de la Santé publique et l'Organisation panaméricaine de la santé, les alertant de ces soupçons.

Crédit photo, F. SUAREZ, WCS 2012 Légende image, L'autopsie des singes en Bolivie a confirmé qu'il s'agissait de fièvre jaune.

Et ce qui est intéressant dans tout cela, c'est que le risque a été analysé conjointement et qu'une vaccination préventive et un contrôle des moustiques ont été rapidement effectués dans les communautés voisines qui venaient d'assister un très grand processus de déforestation, qui est l'un des facteurs prédisposant à ces épidémies.

La fièvre jaune ne se transmet pas directement, ce n'est pas comme le coronavirus, mais pour se transmettre, il faut des moustiques comme vecteurs.

En fait, les singes ne sont pas un réservoir car ils meurent, donc en général le virus reste dans les populations de moustiques et infecte ainsi les humains ou les animaux.

Quelqu'un a-t-il été infecté?

En fin de compte, aucun cas humain de fièvre jaune n'a été signalé. Ensuite, une prévention à cent pour cent a été réalisée, et ce qui est intéressant, c'est que nous avons réussi à faire tout cela en huit jours à partir du moment où nous avons découvert les singes jusqu'à la mise en œuvre des actions.

Et je dis cela pour un public latino qui comprend ... cela s'est produit le week-end de Pâques lorsque, comme vous le savez, tout s'arrête.

Mais à cette occasion, tout a été mobilisé, tous les efforts ont été faits et il n'y avait pas des pertes en vies humaines.

C'était comme une façon de démontrer ce qui se passe si vous travaillez de concert et que des gens sur le terrain surveillent et repèrent les singes, un laboratoire est mis en place, et un ministère qui est averti et prêt à intervenir rapidement.

Dans quelle mesure l'approche One Health est-elle répandue dans les pays d'Amérique latine?

Les pays d'Amérique latine en général commencent à y réfléchir, mais nous n'avons pas encore résolu la question des compartiments étanches.

Nous continuons à penser à la santé publique d'une part, à la santé des animaux d'élevage d'autre part, et à la santé de la faune d'autre part.

Il y a encore un long chemin à parcourir pour changer une mentalité et une façon de travailler et je souligne la nécessité de modifier cela à partir de la formation académique des professionnels, cela devrait faire partie de l'éducation dans toutes les branches de la santé.

L'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale de la santé animale, la FAO, font la promotion du thème «Une seule santé» depuis des années.

Nous devons comprendre que travailler déconnecté ne fonctionne pas, et je pense que l'une des rares choses positives que nous allons obtenir de covid est de comprendre cette réalité.

Le rapport propose des taxes sur la production agricole et d'autres activités de «pandémie à haut risque». Quel est le problème avec l'élevage du bétail?

Il est important de comprendre que cela se réfère à la production de protéines animales en général, pas seulement au bétail. En ce sens, plusieurs éléments sont associés aux risques mentionnés dans le rapport.

La première est qu'au fur et à mesure que l'on progresse dans l'élevage, par exemple, dans les systèmes traditionnels extensifs qui sont typiques de l'Amérique latine, de l'Argentine, de l'Uruguay, du Brésil, on déboisera.

La déforestation en Argentine et au Brésil pour la production de viande ou de soja n'est pas un secret, en fait c'est l'un des plus gros problèmes environnementaux que nous ayons.

La réalité est que dans la mesure où nous voulons augmenter notre capacité de production animale, nous devrons nous rendre là où nous ne le faisons pas aujourd'hui.

Crédit photo, Getty Images Légende image, "La déforestation en Argentine et au Brésil pour la production de viande ou de soja n'est pas un secret, en fait c'est l'un des plus gros problèmes environnementaux que nous ayons."

Beaucoup de ces endroits sont des zones humides, des zones forestières naturelles. Pour y mettre des vaches, la pratique traditionnelle dans la plupart des cas est "je déboise et je mets la vache".

Lorsque je dégage l'environnement naturel et détruit la structure de cet écosystème qui fonctionne, entre les animaux sauvages, les moustiques, toute la biodiversité en équilibre naturel qui y vivent, il y a des espèces qui s'adaptent et celles qui réussissent mieux dans des environnements modifiés.

Seuls quelques réservoirs ou vecteurs de maladies s'adaptent très bien aux perturbations et c'est là qu'il y a un problème.

En fait, il existe des études qui montrent que dans les zones déboisées, le risque de paludisme est 300 fois plus élevé que dans les zones de forêt intacte.

Pourquoi la transmission du paludisme augmente-t-elle dans les zones déboisées?

C'est parce que nous fournissons les conditions idéales pour le moustique Anopheles qui transmet le paludisme.

On enlève la forêt, le couvert végétal, quand il pleut, le sol se gonfle, la lumière du soleil entre car il n'y a pas de forêt, ça chauffe l'eau dans les flaques et là le moustique se reproduit.

Crédit photo, PHOTOTHÈQUE SCIENTIFIQUE Légende image, "Il existe des études qui montrent que dans les zones déboisées, le risque de paludisme est 300 fois plus élevé que dans les zones avec des forêts intactes."

Et le moustique Anophele élimine tous les autres moustiques qui ne transmettent pas le paludisme.

Ce sont des systèmes très simples lorsque vous pensez à eux et que vous les démêlez.

Vous avez dit qu'il y avait d'autres problèmes possibles en termes de production agricole ...

L'autre élément lié à la question de la production de viande ou de protéines animales concerne l'intensification, à l'opposé de la production extensive.

Cela se réfère davantage à d'autres parties du monde, pas tellement à l'Amérique latine, avec les immenses élevages de poulets ou de porcs, par exemple.

Cette année, il y a eu un scandale en Argentine sur la proposition de signer un accord avec la Chine qui, en raison de la peste porcine africaine, était à court de porcs. Quelqu'un doit le produire et ils veulent que le problème se déplace ici.

Crédit photo, Getty Images Légende image, "Avec autant d'animaux tous ensemble, les virus ont une grande capacité à se transformer et à muter et à devenir pathogènes, voire potentiellement transmissibles aux humains."

Le fait est que ce niveau de production intensive exige que vous nourrissiez ces animaux, que vous fassiez quelque chose avec les déchets qu'ils produisent.

Comme ils sont tous si surpeuplés, de nombreux intrants chimiques, antibiotiques et autres sont utilisés, et tout cela a d'énormes impacts sur l'environnement et la santé.

Même avec autant d'animaux tous ensemble, les virus ont une énorme capacité à se transformer et à muter et à devenir pathogènes, voire potentiellement transmissibles aux humains.

C'est ce qui explique la survenue de la grippe porcine H1N1 et de la grippe aviaire. Elles sont spécifiquement associées à ces productions intensives.

Il y a donc les deux choses, le vaste problème avec tous les grands dommages environnementaux, et puis il y a toute l'autre partie, qui est l'intensification de la production alimentaire, en particulier des animaux destinés à la consommation de viande, qui génèrent ces autres impacts.

Prenons, par exemple, l'une des principales choses que nous tirons de la nature, les services écosystémiques.

Et l'un des groupes d'animaux les plus importants pour les services qu'ils nous fournissent sont les chauves-souris.

Les chauves-souris sont essentielles pour beaucoup de choses, elles mangent beaucoup d'insectes nuisibles tels que les moustiques qui transmettent la dengue, le paludisme ou le Zika par exemple. Les chauves-souris sont de grands contrôleurs des vecteurs de maladies.

Ce sont également des pollinisateurs très importants des plantes que nous utilisons comme nourriture comme la mangue, la banane et l'avocat.

Et ce sont également des "disperseurs" de graines essentiels pour la régénération des forêts. En fait, sous les tropiques, 50% des espèces d'arbres dépendent des chauves-souris pour la dispersion des graines et la pollinisation.

Et pourquoi est-ce important? Parce que si nous n'avons pas de chauves-souris qui pollinisent, dispersent les graines, nous n'avons pas de forêt et sans forêt, nous n'avons pas le contrôle du climat et des émissions de carbone, et cela contribue au changement climatique.

Crédit photo, PHOTOTHÈQUE SCIENTIFIQUE Légende image, Les chauves-souris sont d'importants pollinisateurs, disperseurs de graines et contrôleurs de ravageurs. L'image montre une chauve-souris maguey moindre pollinisant un cactus au Mexique

Il existe des éléments clés des écosystèmes et de la biodiversité elle-même qui sont intrinsèquement inestimables.

La contribution des chauves-souris à la lutte contre les ravageurs agricoles et à la réduction de l'utilisation de pesticides pour lutter contre les ravageurs agricoles aux États-Unis est estimée à 53 milliards de dollars par an.

En 2019, toutes les exportations agricoles argentines s'élevaient à 39 milliards de dollars américains, c'est-à-dire que les chauves-souris contribuent plus que cela.

Et en même temps, si nous n'utilisons pas de pesticides, nous ne mettons pas de toxines dans l'environnement et nous prenons soin de notre santé.

Tout est donc interconnecté.

Si nous ne nous concentrons pas sur la prévention plutôt que sur la « guérison des pandémies » , qu'est-ce qui nous attend?

La réalité est que le scénario de ne rien faire est terrible. Pour moi, l'une des pires choses qui puisse nous arriver est de ne rien apprendre de ce qui nous arrive maintenant.

Cela serait très mauvais de notre part en tant qu'êtres pensants que nous ne savions pas comment tirer une leçon et revoir en profondeur comment nous nous comportons, des individus dans notre travail quotidien et sans parler des gouvernements dans la manière dont ils planifient l'avenir.

Parce que si le scénario de la pandémie n'était pas à l'ordre du jour jusqu'à récemment, il doit l'être désormais clairement.

Crédit photo, Getty Images Légende image, "Un rapport récent de la BID a parlé de l'impact de la perte d'écoles due à la pandémie. Cela se prolonge sur des décennies."

Ces impacts ne sont pas durables, les pays vont être en faillite après cet événement.

Un rapport récent de la Banque interaméricaine de développement a parlé de l'impact de la perte de scolarisation, cela se poursuit depuis des décennies.

Ma dernière pensée est donc que nous devrions penser que cela ne se résout pas avec plus de respirateurs, mais plutôt avec plus de santé.

Et plus de santé, c'est One Health, c'est ce que nous devons changer.