Acheter un bébé au marché noir

Une enquête d'un an menée par BBC Africa Eye révèle des preuves accablantes d'un réseau souterrain prospère au Kenya qui arrache les bébés à leurs mères et les vend pour du profit.

Le commerce secret et très lucratif s'attaque aux plus vulnérables du pays, en volant des enfants dans les rues et même dans la maternité d'un grand hôpital public. Depuis Nairobi, le reportage Njeri Mwangi.