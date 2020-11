Les bienfaits du vin de palme pour la santé

On le surnomme le nectar des dieux. Le boisson idéal, quelle que soit l'occasion. Des chansons ont été chantées à ce sujet et elles sont toutes joyeuses.

Des cris pour annoncer la naissance d'un nouveau bébé aux pleurs de deuil, quelle que soit l'occasion, le vin de palme est toujours le bienvenu.

Ce vin tiré du nectar du palmier rafia et du palmier à huile est populaire dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, notamment dans le sud-est du Nigeria, au Ghana et au Cameroun. Ce vin naturel est également entouré de nombreux mythes et croyances.

Sa teneur en sucre provoque une fermentation rapide qui augmente le taux d'alcool après seulement 2 heures. Ainsi, avec le vin de palme, plus le vin est vieux, plus le punch est fort.

Les bienfaits du vin de palme pour la santé sont souvent symbolisés dans des contes de vieilles mamans; nous allons démêler le vrai du faux.

Le vin de palme contient des protéines, des glucides, des acides aminés, des vitamines telles que B3 et C, un peu d'alcool et quelques minéraux dont le zinc et le magnésium.

Harrison Omonhinmin, nutritionniste certifié, explique qu'à la suite d'une étude menée en 2014 visant à évaluer la teneur en antioxydants du vin de palme par rapport à d'autres boissons produites localement comme le Zobo, le Kunu et la boisson au plantain, ce vin joyeux s'est classé au bas de l'échelle et a été jugé insuffisant en termes d'apport en vitamine C et autres antioxydants.

Mais n'abandonnez pas encore ce verre de vin de palme, parlons maintenant des bienfaits pour la santé.

C'est bon pour votre glycémie !

Selon Omonhinmin, le vin de palme a un faible indice glycémique, ce qui signifie qu'il ne provoque pas de hausse rapide du taux de sucre dans le sang.

L'indice glycémique est un terme utilisé pour définir le temps nécessaire pour augmenter le taux de sucre dans le sang. Comparé à d'autres boissons sucrées, le vin de palme est idéal pour les patients diabétiques.

Ce n'est pas un appel à la gourmandise, mais Omonhinmin recommande un verre par jour pour les femmes et deux par jour pour les hommes ; il contient toujours du sucre, vous le savez.

Bon pour les yeux ?

Collins Akanno, nutritionniste communautaire, révèle que le vin de palme est une bonne source de vitamines A, B1, B2 et C. Il explique que ces vitamines aident à prévenir la dégénérescence musculaire. Il ajoute que "le vin de palme contient du potassium qui aide à garder les yeux humides et réduit les spasmes des yeux".

Anti-cancer

M. Akanno indique que la teneur en antioxydants du vin de palme aide l'organisme à empêcher les radicaux libres d'endommager les cellules du corps et aide à lutter contre le cancer.

Il explique que "par exemple, la vitamine B2 (Riboflavine) recycle le glutathion qui est l'antioxydant le plus crucial qui protège contre les radicaux libres dans le corps".

Promouvoir la santé cardiaque

"Si vous recherchez une bonne source de boisson pour aider à combattre toute maladie cardiovasculaire, alors vous pourriez avoir besoin de prendre un peu de vin de palme", Collins Akanno.

Akanno estime que la teneur en potassium du vin de palme aide les nerfs et les muscles à bien fonctionner et que ces nerfs et muscles chauffés assurent la normalisation du rythme cardiaque, ce qui réduit la pression sanguine.

Boisson énergisante

Selon Omonhinmin, la présence de glucides dans le vin de palme en fait une source d'énergie pour le corps humain.

Vous recherchez une peau lisse et claire ?

Ce dont vous avez besoin pour avoir une peau lisse et claire et des cheveux sains se trouve dans le vin de palme. Akanno indique que la présence de vitamines, de zinc et de magnésium dans le vin de palme en fait un élément du régime que les experts de la peau et des cheveux devraient envisager.

Les mythes sur le vin de palme

Le vin de palme est bon pour les mères qui allaitent ?

Il n'est pas rare d'entendre des suggestions de vin de palme frais pour aider les nouvelles mères à allaiter. Cependant, Omonhinmin dit qu'il n'y a aucun fondement scientifique à cette affirmation et a précisé que le vin de palme contient de l'alcool et qu'il est déconseillé aux mères qui allaitent de prendre de l'alcool.

Le vin de palme provoquerait-il des ulcères ?