Coronavirus au Congo : l'ingénieure Sandrine Ngalula Mubenga conçoit des respirateurs

Ma passion pour l'électricité

"J'ai failli mourir à cause du manque d'électricité, je me suis tournée vers ma foi et je me suis dit que si j'arrivais à m'en sortir, j'allais m'atteler à résoudre le problème d'électricité", raconte le Dr Sandrine Ngalula Mubenga.