L'enfant de Goma à la conquête du monde

Invité d'Ata Ahli AHEBLA dans son émission musicale "C'est le moment " le chanteur congolais Innoss explique comment sa chanson Yopé avec la star tanzanienne Diamond Platnumz lui a ouvert la porte d'une renommée internationale et comment son statut actuel peut permettre de changer la perception que le monde extérieur de sa ville natale de Goma, située dans l'est de la RDC, une région connue pour son instabilité.

Depuis, il a sorti des tubes, mais c'est une décennie plus tard et à l'âge de 23 ans, qu'il a eu une percée majeure.

Cette version remixée est l'une des chansons africaines les dansées dans le monde et a été vue plus de 120 millions de fois sur YouTube.

Innoss et Diamond Platnumz

" J'ai vu pour la première fois des gens en Asie danser sur mes chansons, j'ai été nominé aux BET Awards, et là je suis en train de faire cette interview sur la BBC. "

Depuis la sortie de Yopé, Innoss B a enchainé avec deux autres gros titres : Olandi et Best.

Innoss B et sa grand-mère qu'il considère comme sa source d*inspiration.

Innoss B est très proche et fier de ses racines à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo.

Dans une autre interview qu'Innoss B a accordé à Ata Ahli AHEBLA pour « This Is Africa, l'émission musicale sur le service en langue anglaise de la BBC, il a déclaré "toute ma famille est toujours à Goma donc tout mon esprit est toujours là-bas, et j'ai toujours l'impression que je dois être le messager, je dois dire aux gens ce qui se passe. "