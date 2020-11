Crise du Tigré en Éthiopie: Debretsion Gebremichael, l'homme au cœur du conflit

Crédit photo, Getty Images

Debretsion Gebremichael, l'ancien combattant et ancien ministre qui avait l'habitude de brouiller le réseau de communication des troupes éthiopiennes, mène désormais la lutte contre le gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed pour le contrôle de la région que certains qualifient de "ventre de la nation", le nord du Tigré.

M. Debretsion dirige le Front populaire de Libération du Tigré (Tigray People's Liberation Front, TPLF), le parti qui a rompu de façon si drastique avec le Premier ministre Abiy Ahmed.

Aujourd'hui marié et père d'un jeune enfant, M. Debretsion a interrompu ses études à l'Université d'Addis-Abeba dans les années 1970 pour rejoindre le TPLF dans sa guerre de 17 ans contre le régime de Derg du dirigeant marxiste Mengistu Haile Mariam.

Il est ensuite devenu ministre du gouvernement après la défaite du Derg et son remplacement par une coalition de partis dominée par le TPLF jusqu'à l'arrivée au pouvoir de M. Abiy en 2018.

Son ami proche et camarade Alemayehu Gezahegn a déclaré qu'après avoir tous deux terminé leur entraînement militaire sur le terrain accidenté et montagneux du Tigré et, notant les compétences techniques de son camarade, il a suggéré aux commandants du TPLF que M. Debretsion soit déployé dans "l'unité technique".

Crédit photo, TPLF Museum Légende image, En tant que guérillero, Debretsion Gebremichael a aidé à mettre sur pied la station de radio du TPLF

Pour M. Alemayehu, c'était l'endroit logique pour M. Debretsion, ''un citadin'' brillant mais réservé, qui a grandi à Shire, désormais sous le contrôle du gouvernement fédéral.

''Il fabriquait une ampoule avec des objets trouvés''

Issu d'une famille chrétienne orthodoxe, le nom du chef Tigré, Débretsion, signifie Mont Sion, tandis que Gebremichael, le nom de son père, signifie Serviteur de Saint Michel.

"Quand il était à l'école primaire, il avait l'habitude de ramasser des piles, des radios, du matériel électrique et de les réparer. Quand personne n'avait de courant électrique dans notre ville, il se fabriquait une ampoule avec des objets trouvés", se souvient M. Alemayehu.

Éthiopie : quatre choses à savoir sur la crise du Tigré

M. Debretsion a excellé dans "l'unité technique" du TPLF, jouant un rôle essentiel dans le développement des capacités de renseignement afin que le TPLF puisse écouter les conversations de l'armée éthiopienne et brouiller ses communications radio.

"Cela nous a aidés parce que les combattants du TPLF étaient au courant des mouvements ennemis à l'avance et, étant bloqués, ils ne pouvaient pas communiquer entre eux lorsqu'ils étaient attaqués", a déclaré M. Alemayehu.

Pour développer davantage ses compétences, M. Debretsion s'est rendu en Italie avec un faux passeport avant de revenir créer Dimtsi Weyane, la première station de radio du TPLF -, qui signifie La Voix de la Révolution.

'Nous lui avons sauvé la vie'

Un autre guérillero du TPLF, Measho Gebrekidan, a rappelé qu'ils avaient l'habitude d'aller dans les montagnes la nuit pour installer des antennes, lorsqu'il y avait moins de chances d'être repérés par des espions du gouvernement.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Debretsion Gebremichael, s'adressant ici aux membres du TPLF en janvier, est devenu chef du parti en 2017

"Une nuit, il a glissé ... et c'est moi et un autre camarade qui lui avons sauvé la vie. Je me suis toujours demandé s'il avait glissé, cette radio aurait-elle été créée ?" a déclaré M. Measho.

Désormais, Dimtsi Weyane fait partie d'un groupe de médias multilingue et multiplateforme basé à Mekelle, la capitale, qui diffuse des déclarations du TPLF sur sa confrontation militaire avec le gouvernement fédéral.

Le groupe a diffusé de vives critiques à l'encontre de M. Abiy et, au début du conflit, les ondes étaient brouillées, mais Dimtsi Weyane était de retour le lendemain.

Face à face pour le poste de Premier ministre

M. Debretsion et M. Abiy semblaient être amis au début du mandat du Premier ministre en 2018. Le dirigeant tigré a même organisé un accueil enthousiaste pour le Premier ministre à Mekelle.

"Le Tigré, c'est la région où les envahisseurs étrangers [y compris les Italiens et les Égyptiens] ont été vaincus et embarrassés. Dans l'Éthiopie moderne, c'est le ventre de l'Éthiopie", a déclaré M. Abiy en 2018.

Pour sa part, M. Debretsion a salué l'initiative de paix du Premier ministre avec le président érythréen Isaias Afwerki pour mettre fin à la situation "pas de guerre - pas de paix" qui existait entre les deux pays depuis la fin de leur conflit frontalier de 1998-2000.

"[M. Abiy] s'est rendu en Érythrée et a rencontré Isaias. Cela a été impossible pendant de nombreuses années. C'est un gros problème car cela va donner une énorme opportunité pour le pays", a déclaré M. Debretsion lorsque l'accord a été conclu.

Mais cette démonstration de camaraderie semble avoir masqué les tensions qui se préparaient entre les deux hommes.

M. Debretsion avait l'ambition d'être Premier ministre lui-même et a perdu contre M. Abiy en 2018.

"Je lui ai dit : Vous êtes immature. Vous n'êtes pas le bon candidat", a déclaré M. Debretsion au journal britannique Financial Times en 2019.

Mais sa défaite n'a pas été une surprise, car le TPLF était devenu synonyme de répression et de corruption au cours de ses 27 ans en tant que force politique dominante.

Les opinions sur la performance de M. Debretsion lorsqu'il travaillait au gouvernement sont mitigées.

Monopole des télécoms

Ses détracteurs disent que lorsqu'il était directeur adjoint du bureau du renseignement dans les années 1990, il a joué un rôle déterminant dans l'espionnage des personnalités de l'opposition, aidant à écraser la dissidence.

Mais ses partisans se concentrent sur le fait qu'il a transformé l'infrastructure des télécommunications de l'Éthiopie lorsqu'il a été élevé au cabinet, où il a été vice-premier ministre et ministre des communications et des technologies de l'information.

Il a lancé des projets massifs pour étendre la couverture de la téléphonie mobile à travers l'Éthiopie, bien que l'État ait gardé le monopole de l'industrie, et la société de télécommunications a été critiquée pour les fermetures d'Internet visant à freiner les manifestations anti-gouvernementales.

"La plupart des projets d'infrastructure électrique et de télécommunications ont été dirigés par lui", a déclaré Dade Desta, spécialiste des politiques publiques basé aux États-Unis.

"Le parc informatique qui se trouve maintenant à Addis-Abeba était son idée [et] ses empreintes digitales peuvent être trouvées dans de nombreux projets appartenant à l'État."

Cela inclut la construction du grand barrage de la Renaissance éthiopienne, qui est maintenant au centre de tensions diplomatiques avec le président américain Donald Trump.

Crédit photo, Tigray president's office Légende image, Debretsion Gebremichael (G) et Abiy Ahmed (D) semblaient être amis au début du mandat du Premier ministre en 2018

Le TPLF et le Premier ministre se sont séparés lorsque M. Abiy a dissous le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien, la coalition au pouvoir des partis ethniques, pour lancer le Parti de la prospérité en 2019, arguant que cela aiderait à unir le pays.

Le TPLF a refusé d'adhérer, arguant que la nature fédérale de l'Éthiopie était un meilleur moyen de gérer les profondes divisions ethniques du pays.

M. Debretsion est retourné dans le Tigré où il était considéré comme un réformiste. Il a permis à quatre nouveaux partis politiques de se présenter aux élections régionales tenues en septembre au mépris du gouvernement fédéral.

"Ma porte est ouverte à tout le monde", disait-il souvent.

"Nous voulons le développement, pas la guerre", était une autre déclaration commune de M. Debretsion.

'Cette guerre est une malédiction'

Mais maintenant, il se trouve au centre d'un conflit qui aurait tué des centaines de personnes, contraint plus de 30 000 personnes à fuir vers le Soudan voisin et endommagé des infrastructures cruciales - y compris des routes et des bâtiments - dans une région aux niveaux de pauvreté les plus élevés d'Éthiopie, selon l'ONU.

"M. Debretsion considère cette guerre comme une malédiction", a déclaré M. Dade.

Mais, a-t-il ajouté, il s'attendait à ce que le TPLF résiste fermement aux tentatives de M. Abiy d'établir une nouvelle administration.

"Ils [le TPLF] ont fait la guerre avec l'Érythrée et lutté contre le Derg. Ils ont donc suffisamment d'expérience. De par sa nature, la guerre a besoin de la volonté du peuple aller au combat, ce qui est le cas dans Tigré", a déclaré M. Dade, soulevant la perspective d'un long conflit.

Cependant, M. Abiy est également convaincu qu'il peut vaincre le TPLF et traduire en justice M. Debretsion, qui fait face à des accusations de trahison et de rébellion contre la Constitution.

Cinq choses à propos du Tigré :

1. Le royaume d'Axoum : décrit comme l'une des plus grandes civilisations du monde antique, c'était autrefois l'État le plus puissant entre les empires romain et persan.

Crédit photo, Getty Images Légende image, On pense qu'Axoum a été la maison de la reine de Saba

2. Les ruines de la ville d'Axoum sont un site du patrimoine mondial des Nations Unies. Le site, datant entre le 1er et le 13ème siècle après JC, présente des obélisques, des châteaux, des tombes royales et une église qui, selon certains, abrite l'Arche d'Alliance.

3. La plupart des habitants du Tigré sont des chrétiens orthodoxes éthiopiens. Les racines chrétiennes de la région remontent à 1 600 ans.

4. La langue principale de la région est le tigrinya, un dialecte sémitique comptant au moins sept millions de locuteurs dans le monde.