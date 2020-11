Diego Armando Maradona: qui était le légendaire attaquant argentin

Daniel Pardo

BBC News Mundo

Crédit photo, AFP Légende image, Plus qu'un joueur particulièrement gagnant, Maradona était un joueur révolutionnaire.

L'ancien footballeur argentin Diego Armando Maradona est mort mercredi à l'âge de 60 ans.

La star argentine est décédée des suites d'un arrêt cardiorespiratoire à son domicile de Buenos Aires, comme l'a confirmé son avocat à la presse locale.

La légende du football - qui a remporté la Coupe du monde 1986 avec l'équipe argentine - avait récemment subi une opération pour un hématome cérébral et était en voie de guérison.

Maradona a peut-être été le plus grand joueur de football de l'histoire de son pays, mais il était bien plus que cela.

Certains, par exemple, le considéraient comme un dieu ; d'autres, comme un diable.

Mais il n'était pas seulement un footballeur : il était un présentateur de télévision à succès, un entraîneur et un manager de football controversé, un commentateur acerbe à l'ère d'Internet, un protagoniste central du divertissement mondial, un activiste politique et un exemple pour des millions de personnes dans le monde.

De même, il était une figure hypermédiatique tombée en disgrâce à cause des scandales, de la toxicomanie et de sa sympathie pour les dirigeants controversés.

Crédit photo, Reuters Légende image, Maradona est né dans une famille modeste

Des origines modestes

Maradona est né le 30 octobre 1960 à Villa Fiorito, une petite ville pauvre de la banlieue de Buenos Aires, en Argentine, cinquième d'une famille de huit frères et sœurs qui dépendaient du travail de son père comme batelier.

Comme sa vie, les triomphes de Maradona dans le football ont eu un degré épique qui a fait de lui un héros pour deux peuples étroitement liés et intensément passionnés : l'Argentine et Naples.

En représentant ces deux peuples, Maradona a exposé au monde non seulement un gaucher doué, peut-être unique, mais aussi un charisme pour matérialiser les revendications historiques des populations identifiées à la défaite et à l'exclusion.

C'est ainsi que le "Pibe de Oro", la "Pelusa", le "Cerf-volant cosmique", est devenu "D10S".

GETTY Maradona: six décennies de football 1960 Diego Armando est né dans la province de Buenos Aires. En 1976, il commence à jouer pro avec Argentinos Junior

1979 Première victoire en Coupe du monde avec l'équipe nationale argentine des moins de 20 ans, au Japon

1986 La célèbre "Main de Dieu" contre l'Angleterre à Mexico 86. L'Argentine gagne la Coupe du monde en battant l'Allemagne

1997 Prend sa retraite en tant que joueur professionnel, le jour de son 37e anniversaire, après un troisième contrôle dopage

2000 Il remporte le prix du Joueur du siècle de la FIFA, avec Pelé

2008Devient entraîneur de l'équipe nationale argentine pendant deux ans, et continue à diriger des équipes jusqu'à sa mort

Lire aussi

Crédit photo, AFP Légende image, Il est difficile d'expliquer jusqu'où va la dévotion à Maradona en Argentine, mais les tatouages de ses fans sont un indice.

Un acteur de premier plan

Maradona a gagné beaucoup de choses importantes dans le football. Par ordre d'importance : une Coupe du monde de football, deux ligues italiennes, une coupe européenne, deux coupes italiennes, une supercoupe italienne, une coupe du roi d'Espagne, une ligue argentine et une coupe du monde des jeunes, entre autres choses.

En outre, il a été le meilleur buteur de la ligue italienne, trois fois meilleur buteur du tournoi argentin et a été récompensé à de nombreuses reprises comme "le meilleur de l'histoire", "le meilleur du siècle", "le meilleur des Coupes du monde".

Ses succès sportifs l'ont amené à être ambassadeur de l'UNICEF et de la FIFA, "professeur de rêves" à l'université d'Oxford et entraîneur d'équipes de foot au Mexique, au Belarus et aux Émirats arabes unis, entre autres, et de l'équipe nationale argentine.

Le talent de Maradona a donné au football une créativité sans précédent dans les années 80 : avec une vitesse physique et mentale extraordinaire, avec une motricité fine impeccable, l'Argentin d' 1,65 m a parfois mis le ballon là où les lois de la physique ne semblaient pas pouvoir s'appliquer.

S'il n'était pas footballeur, Maradona aurait tout aussi bien pu travailler pour un cirque.

Un caractère unique

Crédit photo, AFP Légende image, Une des photos les plus classiques de Maradona : celle où il marque avec sa main contre les Anglais en 1986.

Ses victoires, d'ailleurs, comptaient sur ce que l'on appelle en Argentine "l'endurance" : un sentiment d'optimisme, de courage, presque d'audace, qui donnait des images de Maradona saignant, Maradona boueux, Maradona blessé, mais en fête.

Dans l'histoire du football, beaucoup de joueurs ont gagné plus de choses que lui. Quelques-uns sont considérés comme meilleurs physiquement et techniquement.

L'Argentine, parfois de son propre chef, a été la vedette de prétendues rivalités avec les autres "meilleurs de l'histoire" : Pelé, Cruyff, Zidane, Ronaldo, Messi, etc.

Crédit photo, AFP Légende image, Ici, au moment où cette photo est prise, commence l'une des actions les plus grandes audacieuses de la vie de Maradona : le but - légal - contre les Anglais.

Des débats complexes et relatifs, qui doivent en tout cas tenir compte de ce qui suit : contrairement à presque tous les autres joueurs, Maradona a créé des exploits symboliques dans le sport le plus célèbre du monde, qui ont fait de lui une figure extra-sportive, unique ou, comme pour les fidèles de l'église de Maradoniana, une figure divine.

Son exploit le plus célèbre a été le match de quart de finale de la Coupe du monde de 1986 au Mexique contre l'équipe d'Angleterre.

Quatre années s'étaient écoulées depuis la victoire de l'armée britannique sur l'Argentine dans la guerre des Malouines et, dans le grand stade Azteca, sous les yeux du monde entier, Maradona a vengé avec génie et malice ses 700 compatriotes tués sur le champ de bataille.

La malice était un but avec la main qu'il a lui-même baptisé "la main de Dieu" et le génie, une course de 52 mètres en 10 secondes avec le ballon au pied laissant les Anglais derrière lui qui a été plus tard classé par la FIFA comme "le but du siècle".

Quelques jours plus tard, l'Argentine remportait sa deuxième Coupe du monde. Et Maradona est devenu le leader d'un peuple qui, selon le récit, n'abandonne pas.

Crédit photo, AFP Légende image, Pratiquement chaque match que Naples de Maradona jouait contre des équipes du nord, en l'occurrence la Juventus, avait un cachet politique qui exacerbait la tension.

Une légende à Naples

Un autre des exploits qui définissent l'esprit presque mythologique de Maradona s'est produit entre 1984 et 1990, les années où il était à Naples, une équipe relativement petite jusque-là qui, selon la légende, représentait les Italiens "pauvres" et "noirs" du sud dans sa rivalité historique avec les Italiens "riches" et "blancs" du nord.

Dans le rôle du messie, avec quatre titres italiens et plusieurs matchs gagnés entre les tensions politiques aux équipes de Milan et de Turin, Maradona a donné à Naples la gloire que le sud n'avait pas obtenue politiquement, militairement et économiquement après 150 ans de conflit.

Dans ce contexte, l'équipe argentine dirigée par Maradona a atteint la finale de la Coupe du monde en Italie en 1990, qui s'est déroulée à Milan. Le match, précédé de déclarations provocatrices des parties, a commencé par une série d'insultes du capitaine au public milanais pendant les hymnes et s'est terminé par une victoire de l'Allemagne dans ce qu'il a considéré comme une "fraude orchestrée".

Crédit photo, AFP Légende image, La relation entre Maradona et Castro a commencé en 1986, mais a été renforcée après sa retraite par le soutien du leader cubain à sa réhabilitation en liant avec la drogue. Cuba était, en grande partie, son hôpital de confiance.

C'est à peu près à cette époque que Maradona, affaibli par des blessures et des batailles juridiques avec des clubs et d'anciens partenaires, a révélé son autre caractère.

Sa réaction aux critiques est devenue agressive, provocante, faisant état d'une prétendue conspiration contre lui.

Sa vie privée est devenue un sujet récurrent dans les médias à sensation. Et sa routine, un drame.

Ses enfants hors mariage, sa toxicomanie, sa sortie de la Coupe du monde 1994 pour cause de dopage, ses bagarres avec ses filles Dalma et Gianinna, son lien présumé avec la mafia napolitaine, son poids, son tatouage de "Che" Guevara, son amitié avec Nicolás Maduro et Fidel Castro, son soutien à Cristina Kirchner, son militantisme péroniste, ses opérations de chirurgie plastique et son état de santé sont, entre autres, les éléments qui ont façonné la figure publique de Maradona après sa retraite.

Comme la plupart des symboles de la nation argentine, la valeur historique de Diego Armando Maradona fait, jusqu'à aujourd'hui, l'objet d'un examen public rigoureux qui atteint des niveaux de détail méticuleux et suscite l'amour et la haine.

Le monde peut être séparé entre ceux qui ont vu Maradona sur le terrain et ceux qui ne l'ont pas vu, s'accrochant à la proéminence de ses scandales.

Ce sera toujours pour certains Dieu et pour d'autres le diable.

Quelle que soit l'opinion, on peut convenir que nous parlons de quelque chose de plus que du plus grand footballeur de l'histoire.