En Afrique du Sud, combattre la tempête Covid-19

L'Afrique du Sud a le plus grand nombre de cas de Covid-19 en Afrique. L'épine dorsale de la réponse du pays était des agents de santé communautaires, leur mission était d'identifier les personnes infectées.

Principalement des femmes, les équipes de santé communautaire ont travaillé en première ligne en passant par les inégalités flagrantes de l'Afrique du Sud - certains des quartiers les plus riches de l'Afrique et certains des townships les plus denses, où la distanciation sociale est impossible.