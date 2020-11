Certains militaires et politiciens sabotent la lutte contre Boko Haram au Nigeria

Dans une interview accordée à la BBC Babagana Zulum, le gouverneur de l'état de Borno a accusé certains militaires et hommes politiques de saboter la lutte contre les insurgés

Les commentaires du gouverneur lors d'une interview à la BBC, font suite à une attaque des plus meurtrières jamais enregistrée au Nigeria contre des ouvriers agricoles dans son État, samedi 28 novembre dernier.

Babagana Zulum, le gouverneur de l'État de Borno, déclare que le gouvernement fédéral du Nigeria doit faire plus pour vaincre l'insurrection de Boko Haram, qui en est maintenant à sa onzième année.

Il a déclaré que les communautés du nord-est se trouvent maintenant confrontées à deux choix difficiles : "soit rester chez elles et mourir de faim, soit aller dans leurs fermes et se faire tuer par les insurgés de Boko Haram".

Dans l'entretien avec la BBC, il a appelé à plus d'actions militaires contre les militants, au recrutement de plus de jeunes locaux dans les forces de sécurité et à l'amélioration des conditions de vie de la population.