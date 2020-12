End Sars : Ces femmes nigérianes à la tête de la lutte pour le changement

Rinu Oduala a 22 ans et ne cache pas ses sentiments : le gouvernement nigérian se sent tellement menacé par elle que son compte bancaire a été gelé.

Avec ses 172 000 followers sur Twitter, elle est l'une des nombreuses femmes qui ont secoué l'establishment nigérian au cours des six dernières semaines. Son activisme EndSars a permis à son compte Twitter d'obtenir le badge bleu de certification.

Mais elle s'inquiète pour sa sécurité et fait partie des 20 organisateurs de manifestations qui ont vu leurs comptes bancaires gelés par la banque centrale au début du mois de novembre.

Ce n'est que le début

Et la semaine dernière, le site web de la Coalition féministe - un groupe créé par une dizaine de femmes en juillet pour lutter pour l'égalité des sexes, qui est devenu actif pendant les manifestations de EndSars - a été bloqué à l'intérieur du Nigéria et on ne sait pas qui était derrière ce geste.