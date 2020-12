Covid : les pays sont-ils sous pression pour approuver un vaccin ?

Les premières doses sont déjà en route pour le Royaume-Uni et les premières vaccinations sont prévues pour la semaine prochaine.

Elle a déclaré qu'elle disposait de la méthode "la plus appropriée" pour approuver le vaccin.

Avant de décider d'approuver ou non un vaccin, l'EMA étudie les données provenant d'études en laboratoire et de grands essais cliniques.

"Ce n'est pas une compétition de football. Il s'agit de la vie et de la santé des gens. Nous disposons dans l'UE d'un système très développé - qui au passage s'applique toujours au Royaume-Uni - pour approuver l'autorisation des produits médicaux, des vaccins et les mettre sur le marché".

L'EMA a déclaré qu'elle se réunira le 29 décembre au plus tard et qu'un vaccin serait mis en circulation dans les jours qui suivront.

"L'idée n'est pas que nous soyons les premiers, mais l'idée est d'avoir des vaccins sûrs et efficaces pour la pandémie et que nous pouvons créer la confiance. Rien n'est plus important que la confiance en matière de vaccins", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.