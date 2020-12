Crise du Tigré en Ethiopie : pourquoi le prix Nobel Abiy Ahmed a envoyé ses troupes au combat

Farouk Chothia

BBC News

Crédit photo, Getty Images

"La guerre rend les hommes amers. Des hommes sans cœur et sauvages", a déclaré le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed lorsqu'il a reçu le prix Nobel de la paix il y a moins d'un an - maintenant c'est lui qui mène une opération militaire dans son pays.

Pendant environ trois semaines, ses troupes ont progressé à travers le Tigré, dans le nord de l'Éthiopie, pour évincer le parti au pouvoir dans la région, le Front populaire de libération du Tigré (TPLF), l'accusant d'avoir attaqué une base militaire fédérale.

Ancien mouvement de guérilla qui a pris le pouvoir en 1991, le TPLF a conservé le Tigré comme dernier bastion politique après avoir perdu le contrôle du gouvernement fédéral au profit de M. Abiy en 2018.

Abiy Ahmed est devenu Premier ministre avec le soutien de la population, introduisant des réformes de grande envergure pour mettre fin à la répression et à la corruption que l'Ethiopie avait connues pendant les plus de 25 ans de règne du TPLF sur la scène politique nationale.

Estimant qu'il était du devoir patriotique de tous les Éthiopiens de se rallier à l'appel lancé le 4 novembre par leur premier ministre pour chasser la "junte" de son dernier bastion après sa spectaculaire action militaire, les fonctionnaires fédéraux ont voulu faire taire les critiques au sujet leur "opération de maintien de l'ordre". Allant même jusqu'à s'en prendre à un universitaire basé au Royaume-Uni qui figurait parmi ceux qui ont proposé la candidature de M. Abiy au prix Nobel.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des centaines de personnes ont été tuées dans le conflit.

Awol Allo, professeur de droit à l'université de Keele, en Angleterre, a déclaré avoir appris, grâce à des reportages sur la chaîne publique éthiopienne, que la police l'avait accusé d'avoir "utilisé les médias internationaux pour détruire le pays" - une référence aux chroniques qu'il écrit et aux interviews qu'il accorde à des chaînes comme Al Jazeera et la BBC.

"A ce stade, je n'ai pas connaissance d'un mandat d'arrêt, mais il existe un risque important pour moi de retourner en Ethiopie", a déclaré M. Awol à la BBC.

"Il n'y a pas de différence entre le régime d'Abiy et le régime précédent en ce qui concerne leur traitement des dissidents et des opposants. C'est l'Ethiopie classique - où le système juridique est utilisé comme un instrument pour discréditer et faire taire les opposants au régime et les individus qui ont des opinions critiques" soutient-il.

"L'oligarchie du Tigré"

Le chef de l'Organisation mondiale de la santé basé à Genève, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, n'a pas été épargné non plus.

Ayant déjà occupé des fonctions au sein du gouvernement dirigé par le TPLF, il a été accusé par le chef de l'armée de M. Abiy d'essayer de fournir des armes à ce parti.

Rejetant cette accusation, le Dr Tedros a dit : "Mon cœur se brise au sujet de ma maison, l'Éthiopie, et j'appelle toutes les parties à travailler pour la paix et à assurer la sécurité des civils et l'accès à la santé et à l'aide humanitaire."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le Tigré a une population d'environ huit millions.

Défendant le gouvernement, Menychle Meseret, un universitaire de l'Université de Gondar en Ethiopie, affirme que seules les personnes suspectées d'avoir des liens directs ou indirects avec l'"oligarchie" du TPLF étaient visées.

"Depuis que M. Abiy est devenu premier ministre, 264 sites web ont été réautorisés. Ce qui se passe maintenant ne reflète donc pas l'état de la démocratie en Ethiopie. Il y avait une menace pour le pays. Le TPLF a mené une attaque préventive sur le Commandement du Nord de l'armée - aucun pays ne peut tolérer cela", insiste-t-il.

M. Awol a déclaré que la question n'était pas de savoir qui avait tiré le premier coup de feu, mais le fait que M. Abiy a rejeté les appels à la médiation, y compris celui de l'Union africaine (UA) qui a son siège dans son propre pays.

"Ce dont vous avez besoin, c'est d'un gouvernement qui gouverne avec beaucoup plus de patience, de tolérance, et qui donne une chance à la paix et à la médiation. Au lieu de cela, les deux se préparent à la guerre", explique Awol Allo.

"Abiy a exclu tous les membres du TPLF du cabinet [en 2019]. Il a ensuite reporté les élections. Le TPLF a alors organisé des élections au Tigré. Ils ont affirmé ne pas le reconnaitre [comme premier ministre]. Il a en retour affirmé qu'il ne les reconnaissait pas, et c'est ce qui a conduit à la guerre", a déclaré M. Awol.

Le gouvernement affirme que les élections nationales ont été reportées en raison des restrictions liées au coronavirus, bien que les critiques de M. Abiy l'accusent d'en avoir profité pour prolonger illégalement son mandat.

Pour l'ancien Premier ministre Hailemariam Desalegn, toute médiation étrangère était hors de question car elle ont tendance à conduire à "des accords de paix qui échouent souvent dès qu'ils sont signés", tandis que "les acteurs ayant incité à la violence sont récompensés" plutôt que d'être confrontés à la justice.

Pour les détracteurs de M. Abiy, il y a peu de justice en Ethiopie - seulement de la répression.

"En juillet dernier, il y avait environ 10 000 personnes en prison. Et ce nombre est probablement encore plus élevé aujourd'hui en raison de la guerre au Tigré", affirme M. Awol.

Exprimant un point de vue similaire, le conseiller principal de l'Institut américain pour la paix, Payton Knopf, déclare: "l'espace politique s'est à nouveau fermé. Toutes les personnalités de l'opposition sont en prison, et Lemma Megersa - qui a contribué à ce que M. Abiy devienne Premier ministre en 2018 - est assigné à résidence".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Lemma Megersa (C) a été ministre de la défense avant d'être révoqué par M. Abiy en août.

M. Menychle propose une perspective différente. Pour lui, M. Abiy a mis fin à un régime autoritaire.

"Il a rétabli les partis politiques. Il a amélioré le système pénitentiaire. Il a permis aux gens de revenir d'exil. Le problème est que certains politiciens ont commencé à alimenter la violence en raison de leur programme ethnocentrique."

"Lors d'un rassemblement, un jeune homme a été tué et pendu à un poteau. C'est inadmissible. En 2018, il y avait environ 1,8 million de personnes déplacées à l'intérieur du pays, le plus grand nombre en Afrique. Cela mettait le pays en danger", a déclaré M. Menychle.

Abiy - le nouvel empereur ?

Il ajoute qu'au cœur de la myriade de conflits se trouvait le "fédéralisme ethnique" que le TPLF avait introduit lors de son arrivée au pouvoir en 1991 en créant des régions selon des critères ethniques.

"Le fédéralisme ethnique a été la source de nos problèmes. Il a fait croire aux groupes ethniques qu'ils avaient leurs propres régions, et que si vous venez d'un groupe ethnique différent, vous ne pouvez pas y vivre. Vous êtes chassés, brûlés, tués", selon M. Menychle.

Pour les critiques d'Abiy Ahmed, l'abolition du fédéralisme ethnique annoncerait un retour à l'époque du "règne impérial", lorsque les empereurs - de Ménélik II à Haïlé Sélassié - ont forcé d'autres communautés à "s'assimiler" à leur culture amhara, bien que de nombreux Amharas nient l'avoir fait.

"La vision d'Abiy ressemble de plus en plus à celle de la structure traditionnelle du pouvoir en Éthiopie, qui tourne autour des Amharas et des Oromos hautement assimilés comme lui", analyse Faisal Roble de l'Institut des études et des affaires de la Corne de l'Afrique, basé aux États-Unis.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Ménélik II a été l'empereur d'Éthiopie de 1889 à sa mort en 1913.

"C'est un admirateur de Ménélik II. Il a reconstruit son palais. Il dit qu'il veut rendre à l'Ethiopie son ancienne grandeur. Mais cette vision romantique de l'Ethiopie qui est la sienne est celle que les groupes ethniques marginalisés détestent. L'empereur qu'il considère comme un grand héros, d'autres le considèrent comme leur esclavagiste et leur envahisseur", ajoute M. Faisal.

"Arrêtons les massacres"

Ces craintes, a fait valoir M. Faisal, ont été aggravées par la décision de M. Abiy de former l'année dernière le Parti de la prospérité (PP), qui a remplacé le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien (EPRDF) - une coalition de quatre partis à base ethnique - qui gouvernait le pays depuis 1991 et l'avait mis au pouvoir en 2018.

"Il a dit que l'EPRDF ne gouvernait que quatre des dix régions d'Ethiopie. En créant un nouveau parti, Abiy Ahmed a étendu son contrôle sur l'ensemble du pays - à l'exception du Tigré. Avec cette guerre, il a maintenant pris le contrôle également du Tigré", explique M. Faisal.

"Les gens attendaient le contraire de M. Abiy lorsqu'il a pris ses fonctions : un pluralisme politique et une plus grande reconnaissance des droits culturels et linguistiques des nations et des nationalités qui composent l'Ethiopie. Mais il préfère un système de gouvernement central, et non un système fédéral".

Pour M. Menychle, le Premier ministre ne constitue pas une menace pour le pluralisme politique ni pour aucun groupe ethnique.

"L'unité ne signifie pas que vous devrez perdre ou cacher l'identité ethnique qui existe depuis des milliers d'années. Tout ce que M. Abiy dit, c'est : 'éloignons-nous de la situation où chaque homme politique pense à son propre groupe ethnique. Arrêtons les massacres. Pensons à notre pays, l'Éthiopie, et vivons en harmonie, comme des frères et des sœurs'".

Crédit photo, Anadolu Agency Légende image, L'Éthiopie a une population de plus de 100 millions d'habitants.

"Le PP a la possibilité de faire cela. Il rassemble même des groupes ethniques qui ont été marginalisés par l'EPRDF, comme les Somalis", a affirmé M. Menychle.

L'Ethiopie étant fortement polarisée, M. Knopf soutient que le gouvernement devrait mettre en place "des mécanismes pour canaliser les revendications politiques".

"Il n'y a pas de stratégie pour amener le pays vers quelque chose de nouveau. Vous avez besoin d'un discours structuré, mais cela n'est pas possible lorsque les dirigeants politiques sont en prison", a-t-il déclaré.

Un point de vue partagé par M. Awol : "les transitions doivent être inclusives. Elles ne peuvent pas être dictées par un seul parti. M. Abiy a un pouvoir centralisé. Il veut être l'individu de qui provient le pouvoir".

7 choses à savoir sur Abiy Ahmed

Crédit photo, Getty Images

Né d'un père musulman et d'une mère chrétienne le 15 août 1976

Parle couramment l'afan oromo, l'amharique, le tigrinya et l'anglais

A rejoint la lutte armée contre le régime marxiste de Derg en 1990

A servi comme soldat de la paix de l'ONU au Rwanda en 1995

Entré en politique en 2010

Devient Premier ministre en avril 2018 à l'âge de 42 ans

Prix Nobel de la paix en décembre 2019

Abiy Ahmed a reçu le prix Nobel en partie en raison de ses efforts pour démocratiser l'Éthiopie, mais surtout pour l'accord de paix qu'il a conclu avec le président érythréen Isaias Afwerki visant à mettre fin à la guerre frontalière qui a opposé les deux pays entre 1998 et 2000.

Estimant que M. Abiy avait reçu le prix "prématurément", M. Knopf affirme : "les postes frontières ont été ouverts pendant un certain temps, puis refermés. Il n'y avait pas de document écrit sur les termes de l'accord de paix. Il y avait un accord privé [entre M. Abiy et M. Afwerki]. Ce n'est pas ainsi que la paix est maintenue".

Le prix Nobel, une "épée à double tranchant"

Un autre analyste américain spécialiste de l'Ethiopie, Alex De Waal, soutient que l'accord de paix Abiy-Afwerki ressemble désormais davantage à un "pacte de sécurité" pour vaincre le TPLF au Tigré.

"L'Erythrée a joué un rôle majeur dans la guerre. Selon certaines informations, il y avait 20 brigades de troupes érythréennes au Tigré. Les troupes éthiopiennes se sont également retirées en Erythrée", a-t-il déclaré, bien que les deux gouvernements aient nié que les forces érythréennes aient pénétré dans le Tigré.

Alors, M. Awol regrette-t-il d'avoir proposé la candidature de M. Abiy pour le prix ?