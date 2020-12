Comment les vaccinations de masse ont contribué à changer le monde

La pandémie de coronavirus nous a rappelé à quel point une épidémie majeure peut être mortelle et perturbatrice, les vaccins qui sont développés étant le seul espoir de retour à la vie normale.

Mais ce n'est pas la première maladie à être combattue au moyen de la vaccination, et des centaines de millions de personnes ont la chance que les tueurs qui autrefois terrorisaient les communautés du monde entier puissent être maîtrisés - à condition de vivre dans une région où le traitement est disponible.

Ici, nous revenons sur certains des programmes de vaccination qui ont contribué à transformer nos vies.

La variole

La variole est probablement le plus grand ennemi de la vaccination, mais aussi sa plus grande réussite.

Rien qu'au XXe siècle, la maladie a tué plus de 300 millions de personnes et on estime qu'elle a déjà fait des centaines de millions de victimes.

Environ 30 % des personnes qui ont contracté le virus hautement contagieux en sont mortes, souvent après une terrible agonie, des pustules douloureuses faisant irruption sur tout leur corps.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les ampoules causées par la variole peuvent provoquer à la fois des douleurs et des cicatrices

Beaucoup de ceux qui ont survécu devenaient aveugles ou terriblement marqués.

Pendant des siècles, les gens ont cherché désespérément un moyen de combattre la variole. C'est peut-être parce que c'était une maladie si redoutée que la lutte contre celle-ci a donné lieu à plusieurs avancées médicales, qui ont finalement abouti à la mise au point d'un vaccin.

Vers l'an 1000, un premier traitement a été découvert en Chine, qui consistait à broyer les croûtes des personnes infectées et à les faire inhaler par le nez pour provoquer un cas (si possible) bénin de variole, afin que les populations soient plus tard immunisées contre la maladie.

Des techniques similaires ont été utilisées en Inde et en Afrique, pour finalement se répandre en Grande-Bretagne au début des années 1700, lorsque l'aristocrate Lady Mary Wortley Montagu a découvert cette pratique en Turquie.

C'est en Grande-Bretagne qu'un vaccin contre la variole a été mis au point par Edward Jenner - le tout premier vaccin.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Edward Jenner a délibérément essayé d'infecter un garçon avec la variole pour voir si son vaccin avait fonctionné

Il a été la première personne à prouver qu'infecter une personne atteinte d'une maladie similaire (la variole du bétail) la protégerait de la variole.

Bien que la vaccination ait été beaucoup plus sûre que la technique précédente (qui tuait environ une personne sur 30), les progrès dans la lutte contre la maladie ont également été très lents et ce n'est qu'en 1967 que le programme d'éradication de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a commencé à maîtriser la maladie tueuse.

Les médecins ont été aidés par deux avancées simples : un vaccin lyophilisé, qui pouvait être facilement stocké et transporté ; et une simple aiguille à deux dents qui pouvait être utilisée pour injecter facilement une dose à un patient, puis être stérilisée au-dessus d'une flamme pour être réutilisée.

Des millions de dollars ont également été consacrés à ce problème.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le développement d'aiguilles bifurquées bon marché et à double tranchant a permis d'accélérer le processus de vaccination

Au départ, on a tenté de vacciner 80 % de la population des différents pays afin d'empêcher le virus de se propager - c'est ce qu'on appelle "l'immunité collective".

Mais la tâche s'est avérée trop importante, inoculer seulement les 20 millions de bébés qui naissent chaque année en Inde, sans parler du reste de la population de ce pays représentait un défi colossal.

Au lieu de cela, un système développé au Nigeria, à l'origine par nécessité en raison d'une pénurie de vaccins, a été utilisé.

Au lieu de vacciner l'ensemble de la population, on a localisé les foyers d'infection et on a repéré et vacciné les habitants de la région voisine.

La variole a été éradiquée d'une population de 12 millions de personnes dans l'est du Nigeria, avec seulement 750 000 personnes vaccinées.

C'est ainsi que cette méthode est devenue un modèle pour le reste du monde.

Aujourd'hui, la maladie, qui terrorisait le monde à l'époque, touchant les humains du monde entier et tuant des millions de personnes, a disparu et n'existe plus qu'en deux endroits sur Terre : un laboratoire de haute sécurité en Russie et un autre aux États-Unis.

La polio

Bien qu'elle ait tué beaucoup moins de personnes, la polio est une maladie plus cruelle que la variole.

Touchant principalement les jeunes enfants, le virus peut pénétrer dans l'organisme par la bouche, et l'intestin se dirige d'abord vers le sang, puis vers le système nerveux, qu'il attaque.

Un cas sur 200 entraîne une paralysie irréversible (souvent dans les jambes). Jusqu'à une personne sur dix meurt des suites d'une défaillance des muscles respiratoires.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les poumons de fer aidaient les personnes paralysées par la polio à respirer, mais les empêchaient complètement de bouger.

Le mieux que les personnes gravement touchées puissent espérer, c'est de passer du temps dans un poumon d'acier, inventé dans les années 1920 pour aider les victimes de la polio à respirer.

Les patients passaient souvent des semaines à l'intérieur de l'une des machines. Mais certains devaient passer le reste de leur vie dans l'une d'entre elles, incapables de bouger.

Comme elle ne présentait aucun symptôme extérieur particulier (contrairement à la variole et à ses ampoules), il a fallu attendre 1905 pour que le médecin suédois Ivar Wickman démontre enfin que la polio était une maladie infectieuse et transmissible.

Le moment de sa découverte n'est pas une coïncidence, les améliorations de la qualité de l'eau dans de nombreuses grandes villes ont d'abord réduit les cas de polio, mais ont également fait baisser le niveau d'immunité des communautés. Cela signifie que les épidémies étaient beaucoup plus prononcées lorsqu'elles se produisaient.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La polio a paralysé un grand nombre d'enfants

En dehors des pays développés, on pensait que la polio était relativement rare, mais des enquêtes sur le nombre de personnes paralysées dans l'enfance ont montré que ce n'était pas le cas.

De très nombreux enfants sont paralysés dans le monde entier, mais, chose incroyable, ils passent relativement inaperçus.

Le vent a tourné en 1952, lorsque le médecin américain Jonas Salk a mis au point le premier vaccin contre la polio, suivi plus tard, en 1961, par Albert Sabin, dont la version améliorée pouvait être prise par voie orale plutôt que d'être injectée.

Les vaccins ont rapidement réduit les niveaux de polio aux États-Unis et en Europe, mais des erreurs médicales ont été commises.

Dans ce qui est resté la pire erreur de l'histoire pharmaceutique américaine, les Laboratoires Cutter ont produit plus de 100 000 doses de vaccin contenant le virus vivant de la polio - 160 enfants ont été paralysés à vie et 10 sont morts.

Heureusement, cette erreur tragique n'a pas empêché la lutte contre la maladie.

Une grande impulsion a été donnée en 1988 lorsque l'OMS a lancé l'Initiative mondiale pour l'éradication de la polio.

En 1994, les Amériques étaient certifiées exemptes de polio, suivies du Pacifique occidental en 2000 et de l'Europe en 2002. En 2014, l'Asie du Sud-Est a également été ajoutée à la liste.

Crédit photo, Reuters Légende image, La polio reste endémique en Afghanistan

On estime que 18 millions de personnes peuvent marcher aujourd'hui, qui autrement auraient été paralysées, et que 1,5 million de décès d'enfants ont été évités grâce au vaccin contre la polio et aux traitements connexes.

Aujourd'hui, la polio n'existe naturellement qu'en Afghanistan et au Pakistan, avec seulement quelques dizaines de cas signalés chaque année.

Les autorités médicales espèrent que ce tueur mondial, qui autrefois terrorisait les parents du monde entier, craignant que leurs enfants ne soient paralysés, pourra bientôt être éradiqué.

La rougeole

La rougeole est l'une des réussites mais aussi l'un des échecs de la vaccination.

Si les épidémies d'Ebola en Afrique ont fait la une des journaux du monde entier ces dernières années, on estime qu'elles ont tué moins de 20 000 personnes dans l'histoire. Mais chaque année, la rougeole tue silencieusement environ 140 000 personnes.

Ce nombre de morts survient alors qu'un vaccin est disponible depuis 1963.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'éruption cutanée révélatrice de la rougeole.

Le virus hautement infectieux se propage par des gouttelettes provenant de la toux, des éternuements ou d'un contact direct, et provoque une fièvre et des éruptions cutanées. Les complications qui entraînent des décès sont la diarrhée, la pneumonie et l'inflammation du cerveau.

Bien que le développement d'un vaccin ait eu un effet considérable, réduisant les décès annuels de 2,6 millions par an, la maladie est si contagieuse qu'elle se propage encore dans toute les zones où les niveaux d'immunisation sont inférieurs à 95 %.

Et malgré les grands progrès réalisés depuis la découverte du vaccin, la situation s'aggrave dans de nombreux endroits.

Les États-Unis et l'Europe ont vu le nombre de cas augmenter ces dernières années, car de moins en moins de personnes ont été vaccinées.

Cela est dû en partie au fait que les gens sont de plus en plus préoccupés par les effets secondaires potentiels, malgré l'absence de preuves médicales pour étayer ce point de vue.

Si l'augmentation du nombre de cas dans les pays développés a entraîné relativement peu de décès, le bilan est bien pire dans d'autres pays.

Crédit photo, Reuters Légende image, Des millions d'enfants ont été vaccinés lors de la lutte contre l'épidémie de rougeole en République démocratique du Congo

A l'été 2019, la République démocratique du Congo (RDC) a été confrontée à la pire épidémie de rougeole au monde, qui a tué plus de 7 000 enfants.

Dans des pays comme la RDC, l'accès au vaccin peut être un grand problème, en particulier dans les régions reculées.

Pour lutter contre les problèmes croissants liés à la rougeole, l'OMS a demandé que 255 millions de dollars supplémentaires soient consacrés à la lutte contre cette maladie.

S'il est indéniable que l'éradication de la maladie pose des problèmes, il est regrettable qu'elle tue encore tant de personnes aujourd'hui, malgré les traitements disponibles.

Le paludisme

Aujourd'hui, près de la moitié de la population mondiale est toujours exposée au risque de paludisme, un parasite propagé par les moustiques et qui tue environ 400 000 personnes par an.

On pense que le paludisme affecte les humains depuis la préhistoire, à tel point qu'il a peut-être contribué à notre évolution - entraînant l'augmentation de certaines maladies du sang, comme la drépanocytose.

Environ 95 % des décès dus au paludisme se produisent en Afrique.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les moustiques infectent les gens avec le plasmodium - essentiellement, un animal parasite unicellulaire qui se déplace en mangeant du tissu humain

Bien qu'il existe plusieurs moyens de combattre la maladie, allant de l'utilisation de moustiquaires pour prévenir la transmission aux médicaments antipaludéens qui suppriment les premiers stades de l'infection, les problèmes liés à la résistance des moustiques et du parasite aux traitements se sont multipliés.

Jusqu'à récemment, il n'existait pas de vaccin, mais après 32 ans de recherche et plus de 700 millions de dollars investis dans la recherche, un vaccin est maintenant en cours de déploiement.

Les essais ont montré qu'il n'est efficace qu'à 40 % pour prévenir la maladie pendant quatre ans, soit un taux d'efficacité bien inférieur à celui des autres grands vaccins.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La campagne contre le paludisme est loin d'être terminée

À cela s'ajoute le fait que quatre doses doivent être administrées pour que le traitement soit complet.

Mais malgré ces difficultés, les médecins sont optimistes quant au programme de déploiement pilote, qui est en cours au Malawi, au Ghana et au Kenya et qui se poursuivra jusqu'en 2023.