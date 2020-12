Sinovac: que savons-nous du vaccin chinois contre le Covid-19 ?

Alors que la course mondiale à la production d'un vaccin Covid-19 se poursuit, la Chine semble avoir fait d'énormes progrès, l'un de ses leaders en matière de vaccins, Sinovac, vendant déjà des produits à l'étranger.

Les expéditions de CoronaVac, le vaccin Covid-19 de la société biopharmaceutique Sinovac, basée à Pékin, sont arrivées en Indonésie en vue d'une campagne de vaccination de masse, et 1,8 million de doses supplémentaires devraient arriver d'ici janvier.

Quelle est la différence entre Sinovac et certains autres vaccins ?

Les vaccins Moderna et Pfizer sont des vaccins à ARNm - ce qui signifie qu'une partie du code génétique du coronavirus est injectée dans le corps, déclenchant la fabrication de protéines virales par l'organisme, mais pas le virus entier, ce qui suffit à mobiliser le système immunitaire pour attaquer.

"CoronaVac est une méthode plus traditionnelle [de vaccination] qui est utilisée avec succès dans de nombreux vaccins bien connus comme celui contre la rage", a déclaré le professeur associé Luo Dahai de l'université technologique de Nanyang à la BBC.

"Les vaccins à ARNm sont un nouveau type de vaccin et il n'y a [actuellement] aucun exemple [de vaccin] utilisé avec succès dans la population", ajoute le professeur Luo.

Le vaccin de Moderna doit être conservé à -20C et celui de Pfizer à -70C.

Cela signifie que le vaccin Sinovac et le vaccin Oxford-AstraZeneca sont beaucoup plus utiles pour les pays en développement qui ne sont pas en mesure de stocker de grandes quantités de vaccin à des températures aussi basses.

Quelle est son efficacité ?

C'est difficile à dire pour l'instant. Selon la revue scientifique The Lancet, nous ne disposons actuellement que des informations provenant des essais de première et de deuxième phases de CoronaVac.

Zhu Fengcai, l'un des auteurs de l'article, a déclaré que ces résultats - qui sont basés sur 144 participants à l'essai de la première phase et 600 à l'essai de la deuxième phase - signifient que le vaccin est "adapté à un usage d'urgence".

En septembre, M. Yin de Sinovac a déclaré que les tests ont été effectués sur plus de 1 000 volontaires, dont "certains n'ont montré qu'une fatigue ou une gêne mineure... pas plus de 5%".

Il a commencé des essais de dernière minute au Brésil - qui a enregistré le deuxième plus grand nombre de décès au monde - au début du mois d'octobre. Ces essais ont été brièvement interrompus en novembre après le décès annoncé d'un volontaire, mais ils ont repris après que l'on a constaté que le décès n'avait aucun lien avec le vaccin.

"Ces essais sont sont administrés à des milliers de participants, avec l'usage de placebo. C'est la seule façon de prouver qu'un vaccin est sûr et efficace pour être utilisé au niveau de la population".

Combien de doses peuvent-ils produire par an ?

Sinovac pourra produire 300 millions de doses par an dans sa nouvelle usine de production de 20 000 m2, a déclaré son président à la CGTN, un média d'Etat.

Comme tous les autres vaccins, il nécessite deux doses, ce qui signifie qu'il ne peut actuellement vacciner que 150 millions de personnes par an, soit un peu plus d'un dixième de la population chinoise.

Cependant, elle a déjà livré des doses à l'Indonésie, et Sinovac a conclu d'autres accords avec la Turquie, le Brésil et le Chili.

Les analystes soulignent la volonté de la Chine de gagner la course à la diplomatie des vaccins, et avancent également que le président chinois Xi Jinping s'est engagé à réserver 2 milliards de dollars pour le continent africain, tout en offrant aux pays d'Amérique latine et des Caraïbes un prêt d'un milliard de dollars pour l'achat de vaccins. Les conditions d'un tel accord ne sont pas claires.