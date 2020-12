Ces mystérieux mouvements d'argent qui ont perdu le président Ahmad de la Caf

Par Piers Edwards

BBC Sport Afrique

Crédit photo, JACK GUEZ Légende image, Le président de la Caf, Ahmad, vice-président de la Fifa, fait appel de la suspension de cinq ans qui lui a été imposée par l'organe mondial le mois dernier

Le mois dernier, la Fifa a suspendu pour cinq ans le président de la Confédération africaine de football (Caf), Ahmad, après avoir jugé qu'il avait enfreint divers codes d'éthique. BBC Sport Afrique - qui a annoncé la suspension imminente d'Ahmad en octobre - explique en détail les raisons de la sanction du vice-président de la Fifa et pourquoi une seconde enquête de la Fifa est déjà en cours :

Quelques minutes seulement après avoir été réélu président de la Fifa pour un second mandat à Paris en juin 2019, Gianni Infantino a fait une déclaration triomphale devant les dirigeants du football mondial réunis.

"Plus personne ne parle de crise à la Fifa", a-t-il déclaré, rappelant que le scandale de corruption de la Fifa avait dominé lorsqu'il avait pris ses fonctions en 2016.

"Personne ne parle de scandale ou de corruption. Nous parlons de football... [La Fifa] est maintenant synonyme de transparence et d'intégrité".

Mais alors même qu'il parlait, de graves accusations avaient déjà fait surface contre l'un des vice-présidents de la Fifa, mais pas en rapport avec son rôle au sein de l'instance dirigeante du football mondial.

Ce vice-président était Ahmad, le chef de l'organe directeur du football africain, la Caf.

Il a suffi d'une journée pour que les commentaires reviennent hanter Infantino.

Vingt-quatre heures plus tard, Ahmad était interrogé par les autorités anti-corruption de la capitale française "dans le cadre d'une enquête sur la corruption, l'abus de confiance et la contrefaçon".

Le sexagénaire malgache a toujours nié toute malversation.

Mais le 23 novembre, 20 mois après une plainte déposée par l'ancien secrétaire général de la Caf, Amr Fahmy, le président de la Caf a été suspendu et condamné à une amende de 119 083 411 FCFA (220 000 dollars) par la Fifa.

La Fifa - qui avait travaillé aux côtés de la Caf dans son siège égyptien entre août 2019 et février 2020 dans le but d'améliorer la gouvernance - avait jugé qu'Ahmad avait enfreint divers codes de déontologie. Il s'agissait notamment d'abus de position, de détournement de fonds et d'offre de cadeaux.

Depuis, Ahmad a déclaré qu'il ferait appel devant la plus haute instance juridique du sport, le Tribunal arbitral du sport, qualifiant la décision de la Fifa d'"incompréhensible et choquante" et affirmant qu'elle avait été prise "à la hâte" - dans le but, selon lui, de l'empêcher d'être "réélu à la présidence de la Caf".

Néanmoins, Ahmad avait demandé à la Fifa si elle pouvait clore son dossier éthique avant le 12 novembre, date limite que les candidats à la présidence devaient déclarer officiellement avant les élections de mars, que le Malgache espérait participer.

En effet, il y a seulement six semaines, il avait reçu le soutien public de 46 des 54 associations de football africaines.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La secrétaire générale de la Fifa, Fatma Samoura, a travaillé avec la Caf au Caire d'août 2019 à février 2020

En conséquence, cette première enquête a été réduite afin de respecter le délai - même si elle a échoué de près de deux semaines, après que la contamination d'Ahmad par le coronavirus ait retardé les choses.

La chambre d'éthique de la Fifa a en effet pris la rare décision de scinder son enquête sur Ahmad en deux parties.

La seconde de ces enquêtes, qui porte sur un amendement apporté l'année dernière à l'accord médiatique et marketing télévisuel d'un milliard de dollars que la Caf a conclu avec la société française Lagardere en 2015, est déjà en cours.

Expliquant les sanctions du mois dernier, la Fifa a déclaré que son enquête sur Ahmad "concernait diverses questions de gouvernance liées à la Caf, notamment l'organisation et le financement d'un pèlerinage de la Oumra à La Mecque, son implication dans les transactions de la Caf avec Tactical Steel, et d'autres activités".

Peu de détails supplémentaires ont été donnés. Mais suite à sa propre enquête, BBC Sport Afrique peut expliquer certaines des raisons - et des circonstances - qui ont fait tomber un président de la Caf en exercice pour la première fois.

Il s'agit notamment de paiements inexpliqués, de questions concernant d'éventuels accords de dessous-de-table et d'une possible évasion fiscale - ainsi que d'un voyage religieux qui a entraîné un désordre impie.

Des paiements inexpliqués

Entre 2017 et 2019, la Fifa a jugé qu'il y avait des paiements non comptabilisés de la Caf vers le compte bancaire privé d'Ahmad. Ces paiements s'élevaient à environ 124 522 933 FCFA (230 000 dollars).

Au cours de deux audits menés par PriceWaterhouse Coopers (PwC) fin 2019 et début 2020 pour le compte de la Fifa, ni Ahmad, ni la Caf elle-même n'ont pu expliquer la nature des paiements, a expliqué une source qui a vu le rapport d'éthique de la Fifa.

Ni Ahmad ni la Caf n'ont fait de commentaire lorsqu'ils ont été contactés par la BBC.

Les paiements ne seraient pas liés à son salaire de 21 656 601 FCFA (40 000 dollars) par mois, ni aux 43 313 202 FCFA (80 000 dollars) qu'il a reçus en bonus chaque année.

Un des principes clés de la campagne présidentielle d'Ahmad en 2017 était son désir déclaré de transparence financière, avec son manifeste affirmant que tous les contrats signés par la Caf seraient officiellement publiés.

Légende image, Le manifeste de campagne d'Ahmad pour la présidence de la Caf contenait diverses revendications qui n'ont pas toujours été suivies d'effet

"Rien ne sera caché ou couvert pendant mon mandat", avait proclamé le manifeste d'Ahmad.

Mais cela ne s'est pas concrétisé - au point que les rapports financiers annuels, qui pouvaient être consultés sur le site web de la Caf dans les dernières années du règne de trois décennies du prédécesseur d'Ahmad, Issa Hayatou, n'ont pas été publiés en ligne.

Un autre manque de transparence financière est apparu lors des transactions de la Caf avec une société française, appelée Tactical Steel, spécialisée dans la fabrication d'équipements de gymnastique mais qui est devenue un fournisseur clé de la deuxième plus grande confédération de la Fifa à la fin de 2017.

Tactical Steel

En octobre 2018, une société appelée ES Pro Consulting Limited a envoyé une facture de 399 871 387 FCFA (738 670 dollars) à la Caf.

Cette somme était liée aux frais d'expédition liés à la distribution de 60 000 ballons de football en Afrique.

Un mois plus tard, en novembre 2018, la Caf a transféré son paiement sur un compte bancaire désigné par ES Pro Consulting Limited.

Il y avait cependant une question fondamentale. ES Pro Consulting Limited n'existait pas en 2018.

Les archives montrent que la société, basée aux Émirats arabes unis, n'a été constituée que neuf mois plus tard, en juillet 2019. Alors comment une société qui n'existait pas pouvait-elle envoyer des factures ?

Légende image, ES Pro Consulting Limited a envoyé une facture à la Caf en 2018 - neuf mois avant la constitution de la société

Il est également à noter qu'une société basée à Dubaï facturait un accord commercial conclu entre la Caf et Tactical Steel, un fabricant obscure de salles de sport autrefois situé à Toulon dans le sud de la France.

L'accord portait sur une commande passée par Ahmad pour la livraison de 60 000 ballons de football, dont un millier à chacune des 54 associations membres d'Afrique.

Cette commande n'a jamais été discutée par le Comité exécutif décisionnel (ExCo) de la Caf, comme le comprend BBC Sport Afrique, et elle n'était pas bon marché - s'élevant à 1,353,722,685 FCFA (2,5 millions de dollars) au total, dont 958 141 007 FCFA (1,77 millions) pour les ballons de football et le reste pour l'expédition.

Cet accord a été mentionné dès le 9 février 2018 dans un courriel du secrétaire général adjoint de la Caf de l'époque, qui a déclaré que la commande avait été passée "sur instruction du président", au propriétaire de Tactical Steel, Romuald Seillier.

Seillier est un vieil ami de l'ancien attaché d'Ahmad, Loic Gerand, qui a été déclaré deux fois en faillite en France où il purge actuellement une interdiction de diriger une entreprise pendant 15 ans.

Les deux hommes - qui ont tous deux eu des bureaux sur la même route à Toulon - ont servi ensemble pendant cinq ans dans l'armée française, selon BBC Sport Afrique.

Légende image, La commande de 60.000 balles a été mentionnée dès février 2018 par le secrétaire général adjoint de l'époque, Essadik Alaoui

En mars 2018, un mois après l'e-mail de la Caf discutant de l'accord sur les ballons, Seillier a créé ES Pro Consulting dans sa ville natale de Toulon, avec un ancien joueur de rugby appelé Laurent Emmanuelli.

Plus d'un an plus tard, le duo a également créé ES Pro Consulting Limited (c'est nous qui soulignons) dans une zone franche, qui offre des avantages fiscaux et douaniers aux investisseurs expatriés, à Dubaï.

Lorsqu'il a fallu payer les ballons de football, les deux sociétés ES Pro Consulting et Tactical Steel ont toutes deux reçu de l'argent, dont une grande partie a été renvoyée à la Caf avec des instructions différentes.

Bien que Tactical Steel ait reçu la moitié des coûts pour les ballons (478 914 940 FCFA) et l'expédition (199 884 846 FCFA) en mai 2018, les factures pour la commande complète (1 353 228 280 FCFA) sont arrivées - le même jour en octobre 2018 - d'ES Pro Consulting (France) pour les ballons et d'ES Pro Consulting Limited (Dubaï) pour l'expédition.

"Pourquoi émettre la facture des balles et la facture d'expédition à partir d'entités différentes ?" a demandé Mohamed El Sherei, alors directeur financier de la Caf, car il avait également envoyé un dossier de preuves à la Fifa avant le discours d'Infantino. "Pourquoi transférer l'argent sur deux comptes bancaires différents pour une même opération ?"

Quelques jours après avoir reçu les factures, la Caf a transféré ses créances impayées - totalisant 676 482 054 FCFA (1,25 million de dollars) - à Tactical Steel elle-même, mais cet argent a été retourné en novembre, déclarant que "ce compte n'est pas le compte destiné" et demandant que les fonds soient envoyés à des banques désignées par les deux ES Pro Consulting à la place.

Légende image, La Caf a effectué deux paiements à Tactical Steel et ES Pro Consulting Ltd qui ont ensuite été restitués

Début novembre, 676 482 054 FCFA (1,25 million de dollars) ont été versés à ES Pro Consulting Limited à Dubaï, qui a ensuite restitué les fonds relatifs aux ballons de football (478 993 506 FCFA ou 885 060 dollars) un mois plus tard. Fin décembre, la Caf a ensuite transféré 481348 804 FCFA (889 412 dollars) à ES Pro Consulting en France, mettant ainsi fin à un manège de transactions confuses.

Au moment où tout a basculé, les deux sociétés ES Pro Consulting et Tactical Steel avaient reçu plus de 2 490 483 630 FCFA (4,6 millions de dollars) pour l'achat des ballons - dont 1 136 959 918 FCFA (2,1 millions) avaient été renvoyés à la Caf avec des instructions différentes quant à l'endroit où l'argent devait être envoyé.

"Les remboursements de Tactical Steel et d'ES Pro Consulting ... sont très suspects, ce qui pourrait indiquer un accord de kick-back entre les parties impliquées ou un cas d'évasion fiscale par le biais de paiements offshore", a déclaré PwC dans son audit daté de novembre 2019.

Ni Seillier ni Emmanuelli n'ont répondu lorsqu'ils ont été contactés par la BBC.

Comme l'a rapporté BBC Sport Afrique dans une enquête conjointe avec le magazine norvégien Josimar l'année dernière, les relations de la Caf avec Tactical Steel ont soulevé d'autres questions.

Celles-ci ont été soulevées après que Fahmy ait informé la Fifa de la décision de la Caf, prise en décembre 2017, d'annuler une commande d'un peu moins de 135 317 550 FCFA (250 000 dollars) - assortie d'une remise de 60 % - passée auprès de la société de vêtements de sport Puma pour en passer une autre, légèrement plus importante, auprès de Tactical Steel.

La commande est peut-être passée de 22 000 à 35 000 articles, avec une demande pour la marque Caf également ajoutée, mais la facture de 549 506 149 FCFA (1 015 313 dollars) était disproportionnellement plus élevée - plus de quatre fois plus importante - et excluait les frais d'expédition (contrairement à celle de Puma).

Les coûts liés à l'expédition et à l'emballage ont ajouté au moins 121 768 487 FCFA (225 000 dollars) à l'accord Tactical Steel, en plus du devis d'équipement d'origine d'un peu plus de 541202 208 FCFA (1 million de dollars).

Crédit photo, TACTICAL-STEEL.COM Légende image, Le site web de Tactical Steel souligne son rôle dans la fabrication et la fourniture d'équipements de gymnastique - et non de football

Pour replacer les choses dans leur contexte, le précédent accord de la Caf sur les équipements sportifs - qui avait expiré quelques mois avant l'élection d'Ahmad à la présidence en mars 2017 - avait vu l'organisme africain recevoir, plutôt que de dépenser, de l'argent, Adidas ayant conclu un accord pour la période 2008-2016 qui a versé au moins 7 035 767 701 FCFA (13 millions de dollars) à la Caf.

En décembre 2017, une série de courriels de la Caf indiquait qu'Ahmad était à la fois au courant de l'annulation de la commande de Puma et l'acceptation de celle de Tactical Steel, alors que la Caf essayait de se procurer des kits pour le Championnat d'Afrique des Nations (Chan) qui se déroulera le mois prochain au Maroc.

18 décembre : Le secrétaire général adjoint de la Caf notifie au secrétaire général Fahmy l'annulation de la commande de Puma - à la demande du président.

19 décembre : le directeur financier de la Caf remercie Seillier, en copiant le courriel privé d'Ahmad, pour la citation de Tactical Steel - "qui a été approuvée par le président de la Caf".

Néanmoins, Ahmad a déclaré à la BBC l'année dernière que toutes les accusations concernant sa participation à l'annulation de l'accord avec Puma et à l'approbation de celui avec Tactical Steel étaient "totalement fausses, malveillantes et diffamatoires" - attribuant ces allégations à une vendetta de la part de Fahmy, qui est mort d'un cancer au début de l'année.

Entre décembre 2017 et janvier 2019, la Caf a effectué des paiements nets d'un montant total de 2 381 077 560 FCFA (4,4 millions de dollars) à Tactical Steel, des accords ayant également été conclus pour le tournoi de Beach Soccer de 2018 et la Coupe d'Afrique féminine des Nations de 2018.

L'enquête des autorités françaises de lutte contre la corruption, dont la Fifa a sollicité l'aide par le passé, est en cours.

Voyage de la Oumra

En février 2018, l'Union des associations arabes de football (UAFA) a invité Ahmad et les présidents des fédérations africaines à entreprendre un pèlerinage à la Mecque, appelé la Oumra, qui peut avoir lieu à tout moment de l'année (contrairement au Hadj).

Malgré l'invitation de l'UAFA, des courriels internes de la Caf indiquent que le voyage en Arabie Saoudite était une "invitation personnalisée" d'Ahmad lui-même aux présidents musulmans des associations de football africaines.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La délégation de la Caf s'est rendue dans les villes saintes de La Mecque (ci-dessus) et de Médine lors de leur pèlerinage de la Oumrah de 2018

Après que 15 de ces présidents aient rejoint Ahmad, son attaché Gerand et un autre conseiller présidentiel lors du voyage de mai 2018, la question est restée posée à la Caf de savoir qui allait régler la facture d'un peu plus de 54 091 035 FCFA (100 000 dollars).

Lorsque le directeur financier de l'époque, El Sherei, a demandé en juillet au directeur de la conformité de la Caf, dans un courriel intitulé "Omra Trip expenses", qui paierait l'hébergement et les déplacements liés au voyage, la réponse n'a pas été celle qu'il attendait.

Dans sa propre réponse, le directeur de la conformité - Abdoulah Mustapha - a donné un nouveau titre au courriel, en rayant les dépenses d'Omra Trip et en les remplaçant par "Mission" : Demande de réunion au siège de la Caf au Caire".

Il a ensuite écrit que la Caf "prendrait en charge l'hébergement et le voyage" vers et depuis le Caire depuis les pays d'origine respectifs des présidents, tandis que la personne qui en a donné l'ordre - c'est-à-dire Ahmad - prendrait en charge les allers-retours Égypte-Arabie Saoudite en raison de la nature "privée" du voyage.

"Il ne s'agit pas d'une question de conformité, mais purement de paiement", a ajouté M. Mustapha.

"Quel est le rôle de la conformité ? a déclaré El Sherei à BBC Sport Afrique. "C'est d'établir des règlements et de superviser le fonctionnement et l'application des règlements - pas de donner l'approbation de paiement à un directeur financier ou un secrétaire général ou autre.

Légende image, Le responsable de la conformité de la Caf a répondu aux questions sur le voyage de la Oumra en disant que les fonctionnaires étaient invités à une réunion

"Lors de la visite suivante du président de la Caf, il était furieux contre moi. Comment pouvais-je lui poser cette question (concernant le paiement du voyage) ?"

Mustapha a déclaré qu'il n'était pas en mesure de donner un commentaire à la BBC à ce moment, étant donné l'appel d'Ahmad au Tribunal arbitral du sport.

En fin de compte, la Caf a payé un peu plus de 48 685 326 FCFA (90 000 dollars) pour un voyage qui a coûté 54 805 612 FCFA (101 314 dollars) - Ahmad lui-même ayant contribué les 5 409 433 FCFA (10 000 dollars) restants, mais pas plus.

Comme le voyage était de nature religieuse et non liée au football, la Fifa a estimé qu'il s'agissait d'une mauvaise utilisation des fonds ainsi que d'une offre de cadeaux.

En juillet 2019, quelques semaines après avoir rejoint Fahmy pour faire part à la Fifa d'allégations de corruption au sein de la Caf, El Sherei, qui travaillait pour la Caf depuis 1999, a été licencié par l'organisation - tout comme Fahmy lui-même l'avait été, moins de quinze jours après son courriel à la chambre d'éthique de la Fifa.

Légende image, Les anciens employés de la Caf, Amr Fahmy et Mohamed El Sherei, ont tous deux dénoncé à la Fifa la corruption au sein de la Caf

Quelle est la prochaine étape ?

Comme indiqué, Ahmad fait appel de sa suspension.

Il est confronté à une course contre la montre et à plusieurs obstacles juridiques s'il doit se représenter aux élections de mars prochain, mais il se peut qu'il soit soumis à une autre sanction si la deuxième enquête de la Fifa se conclut contre lui.

Il n'est pas clair si le fait qu'Ahmad ait reçu deux séries de dépenses, puisqu'il a prétendu se trouver dans deux pays différents (Russie et Egypte) pendant la même période de neuf jours lors de la Coupe du monde de 2018, fait partie de cette deuxième enquête.

Ce que l'on sait, c'est que l'ancien président de la Fédération malgache de football fait également l'objet d'une enquête sur son rôle dans la décision de la Caf de modifier un contrat de télévision de 540 milliards FCFA (1 milliard de dollars), signé en 2015, au début de l'année dernière.

La Fifa cherche à comprendre pourquoi la Caf aurait accepté de racheter environ 10 817 684 475 FCFA (environ 20 millions de dollars) de dettes contractées par une agence sportive béninoise appelée LC2 GROUP auprès de Lagardere Sports, la société française qui s'occupait du marketing et des ventes médias de la Caf jusqu'à l'annulation brutale du contrat l'année dernière.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le président suppléant de la Caf, Constant Omari, fait également l'objet d'une enquête de la Fifa, où il est membre du Conseil

En vertu d'un amendement, signé début 2019, à l'accord initial de 2015 entre Lagardere et Caf, ce dernier a accepté de payer à Lagardere 3 624 751 929 FCFA (6,7 millions de dollars) pour la dette, qui concerne tous les paiements de droits de télévision en souffrance, due par LC2 GROUP.

Cette dernière enquête de la Fifa ne porte pas seulement sur le rôle d'Ahmad dans la décision de LC2 GROUP, mais aussi sur celui du suppléant du Malgache à la présidence, Constant Omari, premier vice-président de la Caf en RD Congo, qui a dirigé la délégation chargée de négocier avec Lagardere.

Ni Ahmad, ni Omari, ni la Caf, ni Lagardere n'ont répondu aux questions lorsqu'ils ont été contactés par la BBC.