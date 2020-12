Dakar Fashion Week : le défilé de mode dans une forêt de baobabs

"Beaucoup de créateurs avaient déjà fait de la "mode éthique" mais ils ne le savaient pas", a déclaré Adama Ndiaye, fondatrice de la Dakar Fashion Week et créatrice d'Adama Paris.

"Tout est confectionné ici et en petite quantité. Nous avons eu tellement honte de cela pendant des années, mais maintenant nous en sommes fiers. C'est du luxe".

Dans ce que l'on appelle la mode éphémère ou "fast fashion", les consommateurs, notamment en Occident, achètent et jettent des vêtements à un rythme démesuré, ce qui entraîne une augmentation de la pollution industrielle.

Chaque année, la production et la teinture des tissus consomment environ 100 millions de tonnes de ressources non renouvelables et émettent de grandes quantités de gaz à effet de serre, indique le rapport.