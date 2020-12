Boko Haram revendique l'enlèvement des élèves de Katsina au Nigeria

Plus de 300 élèves sont portés disparus, mais d'autres ont réussi à s'échapper.

Dans un message audio sur les enlèvements, son chef Abubakar Shekau a déclaré que "ce qui s'est passé à Katsina était de notre responsabilité" et que son groupe s'opposait à l'éducation occidentale.

Cette année, des centaines de personnes dans la région du nord-ouest du Nigeria ont été tuées lors d'attaques menées par ce que les autorités ont appelé des gangs criminels, mais jusqu'à présent, on ne savait pas qu'ils étaient lié à Boko Haram.

Le groupe militant mène une insurrection violente depuis 2009, principalement dans le nord-est du Nigeria. Des dizaines de milliers de personnes sont mortes et des millions ont été forcées de quitter leurs foyers.

Certains l'ont accusé de ne pas faire preuve d'empathie envers les victimes et leurs familles, après qu'une vidéo diffusée en ligne mardi l'ait montré en train de visiter sa ferme.

"De l'incompétence absolue, c'est une classe dirigeante indifférente et insensible qui ne comprend pas ce que signifie gouverner", a déclaré l'ancien ministre nigérian de l'éducation Oby Ezekwesili dans l'émission Newsday de la BBC.

Les résidents vivant près de l'école secondaire scientifique publique de Kankara ont raconté à la BBC qu'ils avaient entendu des coups de feu vers 23h00 (22h00 GMT) la semaine dernière vendredi, et que l'attaque avait duré plus d'une heure.

La police a déclaré que lors d'un échange de tirs, certains des hommes armés ont été contraints de battre en retraite. Les étudiants ont pu escalader la clôture de l'école et courir vers la sécurité, ont-ils dit.

Environ 800 élèves se trouvaient à l'école au moment de l'attaque et plus de 300 sont toujours portés disparus - mais il n'est pas certain qu'ils soient tous détenus par les ravisseurs.