Vol de bébés déguisé en adoption : "Mes parents adoptifs pensaient avoir fait un acte d'amour. "

Crédit photo, Cortesía de Mariela Sifontes Légende image, Mariela et sa mère, Lorena, se sont retrouvées 30 ans après sa naissance.

"Salut, chérie, je crois que je suis ta maman. Ils m'ont dit que tu étais morte."

C'est le message que Mariela Sifontes a reçu sur Facebook il y a presque trois ans.

Ces mots ont mis fin à un processus de recherche difficile et ont servi de prologue à la deuxième vie de cette femme de 34 ans, qui vit en Belgique avec son mari et ses deux enfants, Eva et Hugo.

Mariela est guatémaltèque. À l'âge de 11 mois, elle est adoptée par un couple belge aimant, les Fanon qui lui donne le nom de Coline.

Elle a toujours su qu'elle avait été adoptée.

Ce qu'elle ne savait pas, c'était les circonstances réelles dans lesquelles son adoption avait eu lieu.

Voici son histoire.

I. Une Guatémaltèque en Europe

"J'ai eu une très bonne enfance. Ma famille adoptive est merveilleuse.

Mes parents m'ont permis d'apprendre à jouer du piano et de faire d'autres activités. Nous sommes partis en vacances chaque année.

J'ai une grande famille adoptive (un frère, des cousins, des tantes et des oncles) et j'ai été très proche de mes grands-mères. Je ne me suis jamais vraiment sentie différente parce que ma famille m'a toujours protégée et aimée".

"Mais physiquement, j'étais différente.

Mes parents m'ont toujours dit que j'avais été adopté.

Ma mère avait une très belle façon de le dire quand j'étais enfant et je lui posais des questions : "Je ne t'ai pas porté dans mon ventre, mais je t'ai toujours porté dans mon cœur".

Crédit photo, Cortesía de Mariela Sifontes Légende image, Mariela et sa mère adoptive.

"Ma mère d'accueil voulait que je reste en contact avec mes racines, mais elle ne voulait pas trop en parler avant que je devienne adulte.

J'ai commencé à me poser des questions quand j'étais adolescente. Comme toute jeune fille qui devient une femme, elle voulait savoir qui j'étais. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai voulu savoir à qui je ressemblais.

C'est à peu près ainsi que ce processus de recherche a commencé".

"J'ai commencé à chercher à 18 ans, mais de manière "approximative", sans savoir comment ni où chercher.

Je qualifierai cette période de période d'errance, car il n'y avait pas d'organisme pour aider les adoptés à retrouver leurs origines.

À chacun de mes anniversaires, je me suis demandé si ma mère biologique pensait à moi.

Bien que je sache maintenant que l'anniversaire que j'ai célébré pendant plus de 30 ans était erroné en raison d'une différence de jours".

Crédit photo, Cortesía de Mariela Sifontes Légende image, Mariela se souvient d'avoir eu une enfance heureuse.

"Chaque année, je célébrais en secret dans mon cœur l'anniversaire de ma mère biologique, celui qui figure sur la carte d'identité de mon dossier, qui s'est également avéré être un faux.

Mais j'ai vraiment commencé à chercher quand je suis devenue mère".

II. Ouvrir la voie

L'"histoire officielle" est que ma mère était dans une très mauvaise situation financière, qu'elle n'avait pas les moyens de manger et qu'elle m'a donc fait adopter volontairement.

Je tiens à souligner que ma famille au Guatemala n'est pas une famille pauvre, ce qui rend le cliché de la "fille sauvée" encore pire.

Ce contexte socio-économique dans lequel les gens veulent que nous valorisions "la chance d'avoir été adopté" est totalement faux dans mon cas.

Crédit photo, Cortesía de Chokito Tanja Légende image, La jeune Guatémaltèque utilise indistinctement ses deux noms : Mariela et Coline.

"Quand j'ai eu 18 ans, mes parents adoptifs m'ont donné mon dossier d'adoption. J'y avais accès auparavant, mais je ne l'avais jamais lu dans son intégralité car je ne voulais pas en savoir plus sur mon passé à l'époque.

Mes parents me l'ont donné parce qu'ils pensaient que c'était mon histoire et que je devais avoir ces documents.

Le dossier contenait des informations qui se sont finalement révélées incorrectes, voire fausses".

"Il y avait des incohérences avec certaines dates, des problèmes de chronologie, et j'ai commencé à avoir des doutes.

C'était comme une révolution, qui s'est intensifiée lorsque ma fille, à l'âge de cinq ans, a elle aussi commencé à poser des questions.

J'ai lu des rapports sur la tragédie des enfants volés au Guatemala, sur les adoptions illégales, sur le trafic de bébés".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le scandale des adoptions irrégulières au Guatemala a atteint la Cour interaméricaine des droits de l'homme.

J'ai été aidée par un journaliste, Sebastian Escalon.

Je l'ai contactée à la suite d'un de ses articles sur ce sujet dans lequel j'ai été frappé par un nom qu'il a cité : Ofelia de Gamas.

Dans mon dossier, cette dame apparaît comme témoin dans un faux acte notarié d'abandon que ma mère aurait signé".

"Escalón a proposé de m'aider. Je veux le citer parce que sans lui, rien n'aurait été possible.

Son travail m'a permis de faire le mien. Grâce à son aide, j'ai trouvé la page Facebook de ma mère biologique".

III. Une "bonne" adoption

"Mes parents adoptifs sont des gens intelligents.

Ils ont toujours voulu adopter et, au milieu des années 80, ils ont contacté le Bureau belge de l'enfance pour s'informer sur les agences d'adoption agréées par l'État.

L'agence (appelée Hacer Puente) a résolu toute la procédure administrative avec la dame que j'ai mentionnée plus tôt".

Crédit photo, Cortesía de Mariela Sifontes Légende image, Les parents adoptifs de Mariela l'ont soutenue dans sa recherche de ses racines.

"Normalement, l'agence devrait faire venir par avion entre trois et dix enfants/bébés en Belgique.

L'année de mon adoption, l'agence a demandé aux parents adoptifs de se rendre au Guatemala.

Mes parents sont allés me trouver avec l'assurance que tout était en ordre car ils avaient la garantie d'une organisation reconnue par le gouvernement belge".

"Nous savons maintenant que cette femme, aujourd'hui décédée, était la belle-sœur du président du Guatemala de l'époque, Oscar Mejia Victores, et qu'elle avait été arrêtée avec un homme du nom d'Edmond Mulet en 1980 pour trafic d'enfants.

Mais à l'époque, il n'y avait pas d'internet ! et mes parents adoptifs ne pouvaient pas savoir tout cela".

Le Guatemala sur le point de mire

Le Guatemala est souvent pointé du doigt par les organisations internationales comme l'une des principales sources d'adoptions internationales irrégulières dans le monde.

Le pays d'Amérique centrale a été le théâtre d'un conflit armé brutal (1960-1996), qui a laissé une nation appauvrie aux institutions fragiles, avec un million de personnes déplacées et des milliers d'enfants perdus.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le conflit armé au Guatemala (1960-1996) a provoqué la disparition de milliers de personnes, dont de nombreux enfants.

Tout au long des années 1980, 1990 et au début des années 2000, les hôtels du Guatemala étaient remplis d'Américains et d'Européens qui venaient chercher les enfants.

Beaucoup d'adoptions ont eu lieu légalement, mais le trafic d'enfants est devenu un vaste commerce clandestin pour lequel il est très difficile d'avoir des chiffres exacts.

Selon l'Unicef, l'agence des Nations unies chargée de la protection de l'enfance, plus de 30 000 enfants guatémaltèques ont été donnés en adoption internationale entre 1997 et 2007 par un système "qui n'offrait aucune garantie sur l'origine ou l'aptitude de la famille d'accueil".

IV. L'amour et la solitude

"Mes parents adoptifs m'ont toujours soutenu et encouragé.

Elle m'a dit qu'elle viendrait avec moi au Guatemala si j'en ressentais le besoin.

Lorsque j'ai évoqué la possibilité de la traite des enfants, mes parents ont été très surpris et ont été plus présents que jamais.

Ils avaient peur pour moi. Mes amis et ma famille m'ont beaucoup soutenu".

"La personne à qui je dois tout est mon mari.

Il m'a regardé m'effondrer, m'a recueillie, s'est occupé de notre famille et de beaucoup de choses du quotidien quand j'ai plongé dans les traces des trafiquants.

Mais malgré tout l'amour et le soutien de mes proches, je me suis sentie très seule pour affronter et comprendre cette tonne d'informations, pour apprendre l'espagnol, etc".

Crédit photo, Mariela Sifontes

"Pendant ma recherche, j'ai eu l'impression d'être déconnecté de la vie réelle. Les seules fois où je me suis sentie plus présente, c'était pour mes enfants. Je devais continuer à être la meilleure mère possible et surtout ne pas laisser ma situation les affecter.

Nous avons d'abord trouvé plus de 200 femmes portant le même prénom et le même nom que ma mère biologique. De plus, au Guatemala, vous devez effectuer une recherche par département et par ville.

Après des nuits et des jours, j'ai découvert une photo et j'ai immédiatement su que c'était elle, "ma mère", car je n'aime pas dire mère biologique".

V. Comme un fantôme

"Je ressemble à ma mère. Je ressemble presque aux jumeaux d'une de mes sœurs. C'est un lien viscéral. J'ai cru que mon cœur allait exploser quand j'ai vu leurs profils et leurs photos sur Facebook.

Ma grande sœur a d'abord pensé que c'était un mensonge. Une de mes petites sœurs m'a dit : "Il n'y a pas moyen que tu sois Mariela, elle est morte."

Puis ma mère, Lorena, m'a écrit : "Salut, chérie, je crois que je suis ta mère. Mon cœur va s'arrêter, ils m'ont dit que tu étais décédée".

L'histoire de ce qui m'est arrivée était très différente de ce que je connaissais jusqu'alors".

Crédit photo, Cortesía de Mariela Sifontes Légende image, Mariela a été retenue dans une cave pendant 11 mois avant d'être donnée en adoption.

"Je suis née à l'hôpital Roosevelt de Guatemala City. Quand j'avais deux jours, on m'avait volé.

Ma mère, qui était très jeune, a appris que j'avais été emmenée dans un autre hôpital.

Quand elle est allée me chercher dans ce centre, on lui a expliqué que je n'étais pas là, que je devais retourner au Roosevelt.

Là-bas, ils lui ont dit que j'étais morte et qu'elle ne pouvait pas voir mon corps parce que j'avais été enterrée dans une fosse commune".

"Il a dû signer un morceau de papier, mais ce n'était pas le même que celui de mon dossier.

La première conversation avec ma mère, par appel vidéo, a été très intense.

Elle était très agitée, elle bougeait, elle pleurait. Chaque 7 novembre, elle publiait une prière pour sa fille décédée et maintenant elle m'avait devant elle.

Pour elle, c'était comme voir un fantôme".

VI. Le stress post-traumatique

"Je ne vais pas mentir. Je souffre d'un choc post-traumatique.

Sur le plan émotionnel, je suis dévastée parce que le fait d'être réunie avec ma famille ne répare pas 30 ans de séparation et de mensonges.

J'ai 13 frères et sœurs biologiques que je viens de rencontrer".

Crédit photo, Mariela Sifontes

"Aujourd'hui, je peux supposer que j'ai été victime d'un kidnapping à l'âge de 2 jours, que j'ai été en captivité pendant 11 mois et que j'ai ensuite été vendue sous le prétexte d'une adoption internationale.

J'ai découvert une photo de moi et d'autres enfants dans une cave attachée avec des cordes au Guatemala avant d'être remise aux familles d'accueil.

Je suis en traitement dans un centre pour victimes de traumatismes. J'ai beaucoup d'anxiété, mais cela ne m'empêchera pas de parler".

"Ma famille d'accueil m'a donné les valeurs, l'éducation et les ressources nécessaires pour faire face à cette horreur. Ils sont dévastés et détruits. Ils ont engagé une action en justice auprès d'avocats. Ce sont des victimes tout comme moi.

Aujourd'hui, je suis fatiguée de vivre deux vies en une seule.

Les personnes qui ont fait cela m'ont condamné à vivre séparée de mes parents pour toujours. Ils ont volé ma vie".

Une activité coordonnée

En 2007, le Congrès guatémaltèque a ratifié la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.

Elle a également approuvé une nouvelle loi sur l'adoption qui représente "des avancées positives drastiques", selon les Nations unies.

La Commission internationale contre l'impunité au Guatemala (CICIG), aujourd'hui dissoute, a ensuite produit un rapport dénonçant les irrégularités en matière d'adoption, un réseau complexe impliquant des représentants de différents niveaux de l'État.

Crédit photo, Cortesía de Mariela Sifontes Légende image, Mariela a ressenti un lien presque immédiat avec ses frères et sœurs.

"Ces réseaux (illégaux) sont composés, entre autres, de trafiquants ou de prostituées qui sont accusés de voler ou d'"acheter" des enfants à leur mère biologique, ou dans d'autres cas de les menacer, de les contraindre ou de les amener par la ruse à donner leurs enfants en adoption. Ces voleurs sont associées aux notaires qui traitent les adoptions", explique le document de la CICIG.

"Parfois, les enfants volés sont utilisés pour falsifier tous leurs documents et les femmes sont utilisées pour se faire passer pour les mères naturelles en falsifiant des documents d'identité. À cette fin, les notaires et les trafiquants, qui sont généralement les noyaux de ces réseaux, font appel à des médecins, des sages-femmes, des accoucheuses et des officiers de l'état civil de diverses municipalités et à des laboratoires d'ADN où les tests pertinents sont également falsifiés".

En 2018, la Cour interaméricaine des droits de l'homme a condamné l'État guatémaltèque pour un des cas d'adoption irrégulière et lui a ordonné d'adopter les mesures nécessaires pour rétablir les liens familiaux des victimes.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Osmin Tobar, qui a été volé et emmené aux États-Unis alors qu'il était enfant, a porté son cas devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme, qui a statué en sa faveur en 2018.

Ofelia de Gamas est décédée au cours de la décennie 2010. Edmond Mulet, qui n'a jamais été poursuivi et nie avoir commis un quelconque crime, est devenu le secrétaire général adjoint des Nations unies pour les opérations de paix et s'est présenté aux élections présidentielles de 2019 au Guatemala.

En Belgique, le scandale s'est étendu à l'UNICEF. Son directeur de la branche belge, Bernard Sintobin, a dû démissionner en mai 2019 pour être impliqué dans des adoptions frauduleuses car il était trésorier de Hacer Puente.

Mariela Sifontes se consacre désormais à aider d'autres personnes à retrouver leur famille biologique et à faire en sorte que justice soit faite.

Son combat a été capturé dans un documentaire de Telemundo Network qui a récemment remporté un Emmy Award de l'Académie de télévision des États-Unis.

VII. Perspectives d'avenir

Nous avons fondé une association pour soutenir la recherche des personnes adoptées en Belgique. Elle s'appelle "Raíces Perdidas" (racines perdues), nous représentons les enfants adoptés au Guatemala dans plus de 20 pays du monde entier.

Nous effectuons les recherches administratives et envoyons ensuite le dossier à la Liga de Higiene Mental, une organisation qui comprend un programme de recherche de personnes disparues au Guatemala.

Cet Emmy Award n'est pas seulement mon histoire, c'est une reconnaissance d'un problème peu connu pour toutes les personnes adoptées irrégulièrement dans ce pays.

Crédit photo, Cortesía de Mariela Sifontes Légende image, La famille de Mariela au Guatemala est très nombreuse.

"Les gens ne doivent pas avoir peur de parler, mais au Guatemala, on ne peut pas tout dire parce que c'est encore dangereux.

J'ai écrit un livre qui sera publié en 2021 dans lequel j'explique mon histoire et les recherches que j'ai faites au Guatemala, en suivant la piste des trafiquants vers l'Europe, mais aussi les liens internationaux avec le Canada et les États-Unis.

Il est de mon devoir, au nom de tous les enfants disparus au Guatemala, de me souvenir de ce qui s'est passé.

Nous étions considérés comme une marchandise et exportés aux quatre coins du monde. Nous sommes la preuve vivante de ce trafic d'enfants qui a généré des millions de dollars et s'est infiltré à tous les niveaux des gouvernements, de la diplomatie et au sein des organisations dites humanitaires".

Comme le dit mon ami Osmin Ricardo Tobar Ramírez, qui apparaît dans le documentaire primé : "Nous ne sommes plus des bébés, nous sommes des adultes avec des droits humains : connaître nos mères et nos vraies identités".

Je suis la fille par le sang de mes parents biologiques et la fille par le cœur de mes parents adoptifs. Mon amour pour ces quatre personnes est fort et je me battrai pour leur rendre justice et mettre en lumière ce trafic.

Ce combat est le projet de ma vie et je le défendrai jusqu'à ce que je ferme les yeux.