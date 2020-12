Crise du Tigré en Ethiopie : environ 2,3 millions d'enfants privés d'aide, selon l'ONU

"La protection de ces enfants, dont beaucoup sont des réfugiés et des personnes déplacées internes... doit être une priorité", déclare l'Unicef, l'agence des Nations unies pour l'enfance.

Le gouvernement dit qu'il contrôle la région et que le conflit est terminé. Mais le Front populaire de libération du Tigré (Tigray People's Liberation Front, TPLF) dit qu'il continue à se battre sur différents fronts.

On estime que des centaines, voire des milliers de personnes ont été tuées dans le conflit, tandis qu'environ 50 000 autres ont fui vers le Soudan voisin.

Dans une déclaration, l'Unicef affirme : "plus l'accès [aux enfants] est retardé, plus leur situation se détériore, car les réserves de nourriture, y compris les aliments thérapeutiques prêts à l'emploi pour le traitement de la malnutrition infantile, les médicaments, l'eau, le carburant et d'autres produits essentiels s'épuisent".