Covid-19: la RDC instaure un couvre-feu

Le ministre congolais de la communication, Jolino Makelele, a annoncé cette mesure parmi d'autres, notamment la fermeture anticipée des écoles pour les vacances de Noël, l'interdiction des cérémonies avant les enterrements et l'interdiction des rassemblements publics de plus de 10 personnes.

Outre le couvre-feu, les autorités ont ordonné l'application stricte des gestes barrières (port correct et obligatoire des masques, le respect de la distanciation physique, le lavage régulier des mains et la prise de température).

Le gouvernement a également interdit les marches publiques, les productions artistiques et les kermesses, ainsi que les cérémonies festives et les réunions de plus de dix personnes.