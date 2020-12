Afrobeats : comment la Sicile inspire les ballades d'amour africaines et les nouvelles stars

Crédit photo, Helen Hecker Légende image, Le Nigérian Chris Obehi a reçu le prix musical le plus prestigieux de Sicile au début de cette année

Dans notre série de lettres de journalistes africains, Ismail Einashe examine comment l'île italienne de Sicile est en train de subir un changement culturel.

Un vendredi soir chaud à Palerme, la capitale sicilienne, des musiciens jouent des chansons sénégalaises devant un restaurant africain sur le marché extérieur animé de La Vucciria.

Le groupe appartient à Doudou Diouf, musicien sénégalais et propriétaire du restaurant appelé Ciwara, qui, depuis son ouverture en 2018, est devenu le point de ralliement de la communauté africaine de la ville.

Les sons des tambours et des rythmes africains attirent l'attention des commerçants siciliens qui servent des apéritifs italiens dans leurs chariots et des restaurants qui servent des délices siciliens comme la caponata, les arancini et le poisson frit.

Lorsque la soirée se transforme en soirée, le restaurant devient une piste de danse où les jeunes Siciliens et les Africains se mettent à danser sur des tubes afrobeat.

Et, lorsqu'une version remixée de On The Low de Burna Boy est jouée, la foule rugit d'excitation.

Les jeunes serveurs africains servent aux fêtards des cocktails "africains", des boissons alcoolisées fusionnées avec les saveurs de l'Afrique de l'Ouest telles que les mangues, l'hibiscus, l'ananas et le gingembre.

Crédit photo, @ciwararistoranteafricanopalermo Légende image, Le musicien sénégalais Doudou Diouf est l'un des migrants qui ont remodelé le paysage culturel de la Sicile

Au cours des années que j'ai passées à Palerme, j'ai pu constater à quel point la culture africaine a remodelé la ville.

Un creuset culturel

De ses goûts musicaux et de la popularité de la danse africaine à la nourriture et même aux coiffures des jeunes Siciliens.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Palerme a un maire pro-migrant, Leoluca Orlando (à droite), vu ici lors d'une cérémonie de citoyenneté

En effet, Palerme est devenue le lieu de résidence de milliers d'Africains, pour la plupart originaires d'Afrique occidentale, comme des Nigérians, des Sénégalais et des Gambiens.

Palerme est un creuset culturel depuis l'Antiquité et, ces dernières années, elle s'est fait connaître pour son attitude accueillante, en partie grâce à son maire, Leoluca Orlando, qui est favorable aux immigrés.

Des dizaines de milliers de migrants africains sont passés par la Sicile pour se rendre en Europe du Nord, mais on oublie souvent que de nombreux Africains restent sur l'île.

Aujourd'hui, Palerme est devenue l'une des villes les plus multiethniques d'Italie et un haut lieu multiculturel en Europe.

La présence africaine n'est nulle part plus visible que dans le quartier Ballarò de Palerme, qui était autrefois le coin rugueux de la ville avec des associations mafieuses de longue date.

Il a été remodelé par des communautés d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie du Sud.

Lors d'une promenade au marché Ballarò, les sons et les odeurs de la vie quotidienne palermitaine comprennent maintenant les restaurants africains qui servent du mafé, du domoda et du riz au poulet, et les étals qui vendent des ingrédients peu familiers dans la cuisine italienne comme le gombo, les ignames et les piments scotch bonnet.

Crédit photo, Kate Stanworth Légende image, Ballarò est remodelé par les communautés de migrants du monde entier

Sur le marché, une Africaine fait griller des épis de maïs sur du charbon de bois à côté d'hommes siciliens âgés qui boivent des bières fraîches, tandis qu'un peu plus loin, dans les ruelles pavées, un groupe de jeunes hommes africains se rassemble pour manger des brochettes de poulet grillé.

On peut voir une tranche d'Afrique partout, des femmes nigérianes qui tiennent de petits magasins de proximité vendant des sodas, des sucreries et des bières aux tailleurs sénégalais qui confectionnent des vêtements d'inspiration africaine.

Les stars de l'afrobeat

Il y a un sentiment croissant d'hostilité envers les migrants sur l'île, qui a été galvanisé par les difficultés causées par la pandémie de coronavirus.

Mais il ne peut pas faire oublier le nouveau paysage culturel qui a vu émerger des talents musicaux tels que les artistes afrobeat nigérians Ray Jeezy et Nelson Billionz, également connu sous le nom de "Big Billy", qui tourne des clips musicaux à Palerme.

Crédit photo, Helen Hecker Légende image, Les Siciliens sont de grands fans de Chris Obehi grâce à son interprétation d'un classique local populaire

Le chanteur nigérian Chris Obehi est également une vedette. Ce jeune homme de 22 ans est arrivé de chez lui dans l'État nigérian d'Edo à l'âge de 17 ans après avoir effectué le périlleux voyage via la Libye.

Il a sorti son album Obehi en mai, qui a été très bien accueilli. Il chante en italien, en sicilien, en edo et en anglais.

Obehi chante avec passion son amour pour sa nouvelle maison.

Cet amour a été reconnu lorsque, au début de l'année, il a remporté un prix Rosa Balistreri e Alberto Favara - le gong musical le plus prestigieux de Sicile - du nom d'une des chanteuses légendaires de l'île, Rosa Balistreri, dont la voix rauque et les paroles puissantes ont fait d'elle une figure emblématique.

De nombreux Siciliens ont été stupéfaits par les reprises de ses chansons par Obehi - en particulier Cu ti lu dissi, qui signifie "Qui t'a dit" - qu'il interprète magnifiquement en sicilien.

Mais beaucoup de ses chansons reflètent les difficultés qu'il a endurées en venant à Palerme.

Dans l'un de ses plus titres à succès, il chante son voyage sur la Méditerranée.

"Non siamo pesci" - "Nous ne sommes pas des poissons", dit le refrain.

"Nous ne sommes pas des poissons dans la mer, nous ne sommes pas des poissons, nous sommes des humains."

