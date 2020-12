Polyamour: Quels sont les avantages à avoir de nombreux amants ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Illustration

Nous considérons souvent une relation amoureuse comme une entente exclusive entre deux personnes. Mais cette norme est de plus en plus souvent remise en question, car les gens trouvent d'autres moyens de redéfinir l'amour romantique.

"Que signifie l'exclusivité pour vous ?" demande Amy Hart, actrice d'une émission de télé-réalité britannique Love Island en 2019. Son partenaire, Curtis Pritchard, est acculé et elle le sait. Il avait embrassé d'autres filles dans son dos. Curtis Pritchard s'assoit sur son siège tandis que Amy Hart énumère, avec éloquence et calme, les problèmes de leur relation, en commençant par le fait qu'il pourrait avoir des sentiments romantiques pour deux personnes en même temps.

Hart part du principe qu'une relation romantique n'implique que deux personnes et que Pritchard enfreint les règles. Mais ce que nous savons des relations humaines, c'est qu'historiquement, elles étaient beaucoup plus compliquées que la monogamie qui est normale dans de nombreuses sociétés aujourd'hui. Pourrions-nous revenir à nos racines non-monogames ?

Lire aussi :

La non-monogamie consensuelle (Consensual non-monogamy, CNM en anglais) permet aux deux parties d'un couple d'être libres d'explorer les relations avec d'autres personnes. Cela peut aller de la polyamorie à l'échangisme et à d'autres formes de relations "ouvertes".

Quelle que soit la forme qu'elle prend, l'une des caractéristiques de la non-monogamie consensuelle (CNM) est que les partenaires discutent et se mettent d'accord sur les limites, par exemple, pour savoir jusqu'où ils peuvent aller, et quand et où. Cette définition signifie que les bouffonneries de Pritchard n'entreraient pas dans cette catégorie, puisque Hart n'y a pas adhéré. Mais la présence de la non-monogamie dans une minorité importante de la population pourrait expliquer pourquoi Pritchard a agi comme il l'a fait.Malgré la prévalence de la monogamie, les humains sont assez obsédés par les relations sexuelles avec d'autres personnes que leur partenaire. Le psychologue Justin Lehmiller a demandé à 4 000 Américains de décrire leurs fantasmes sexuels pour son livre Tell Me What You Want. Le fait d'avoir une relation sexuelle à trois est le fantasme de loin le plus populaire. Et qu'est-ce qu'un plan à trois si ce n'est la non-monogamie consensuelle ?"Si l'on pense à toutes les personnes en couple, environ 5 % se définiraient comme CNM", explique Amy Muise, professeur de psychologie à l'université York de Toronto, au Canada. Mais en incluant ceux qui ont déjà pratiqué le CNM, cela fait augmenter ce chiffre. "Dans l'expérience de toute une vie, 21% des gens ont été non-monogames à un moment donné".

Crédit photo, Getty Images

Pour mettre cela en perspective, 21 % est légèrement inférieur au nombre de ménages américains qui parlent une langue autre que l'anglais à la maison (21,9 %). "Je ne serais pas surprise que ce chiffre soit élevé (dans ces ménages)", déclare Amy Moors, professeur de psychologie à l'université de Chapman, en Californie.

"Quelque chose appelée désirabilité sociale explique pourquoi les gens donnent des réponses légèrement conservatrices aux questions. Cela peut expliquer pourquoi quelqu'un surestime la fréquence à laquelle il mange cinq fruits ou légumes par jour, ou sous-estime la quantité qu'il boit".Pour cette minorité importante, les occasions de rencontrer des partenaires en dehors de leur foyer pourraient être peu nombreuses en ce moment, alors que les mesures visant à prévenir les interactions sociales s'intensifient dans les pays touchés par l'épidémie de Covid-19.

Les personnes ayant une relation avec un CNM pourraient se retrouver à passer plus de temps avec leur partenaire vivant chez elles tout en devant s'habituer à voir beaucoup moins leurs autres partenaires. On ne sait pas très bien comment cela affectera leur bien-être, bien que des recherches bien établies sur les relations à distance suggèrent que les relations à distance peuvent être parfaitement satisfaisantes. Et, comme nous le dit la psychologie sociale, en des temps plus ordinaires, il y a des raisons de croire que les personnes dans des relations de CNM peuvent y tirer davantage de jouissance que les membres des couples monogames n'ont pas.Ces articles aussi peuvent vous intéresser :

Le point de départ la monogamie parmi les hommes est un sujet à débat. Certains anthropologues citent le fait que les anciens ancêtres humains étaient fortement dimorphiques sexuellement - que les hommes et les femmes avaient des tailles et des formes différentes - comme preuve de la non-monogamie.

Un degré élevé de dimorphisme sexuel suggère qu'il puisse exister de fortes pressions sexuellement sélectives sur l'un des sexes (ou sur les deux). Chez certaines espèces, comme les gorilles, les grands mâles ont plus de chances de réussir sexuellement en utilisant leur taille plus grande pour lutter contre la concurrence des autres mâles. Un gorille de montagne mâle dominant monopolisera 70 % de toutes les copulations, créant par exemple une société polygyne (où plusieurs femelles s'accouplent avec un seul mâle).Le dimorphisme sexuel ne fonctionne pas toujours de cette manière. Les espèces qui font preuve d'une forme physique ostentatoire, comme les oiseaux avec de beaux panaches et les poissons aux couleurs vives, rivalisent d'ardeur pour capter l'attention des compagnons plutôt que de lutter physiquement contre la concurrence. La différence ici est que, souvent, il ne s'agit pas d'espèces sociales, contrairement aux humains, de sorte qu'un mâle ou une femelle ne serait pas nécessairement en mesure de contrôler tous ses compagnons potentiels dans une zone donnée.Les fossiles humains anciens sont cependant inégaux. Une logique similaire est également utilisée pour soutenir l'exact contraire, à savoir que nos anciens parents avaient un niveau de dimorphisme similaire au nôtre. Cela peut être justifié en examinant différents fossiles. Par conséquent, la monogamie pourrait être apparue beaucoup plus tôt.La diversité, ou l'absence de diversité, du chromosome Y humain a également été utilisée pour suggérer que les humains étaient polygynes jusqu'à une époque relativement récente. Là encore, les anthropologues contestent les preuves, mais certains ont suggéré que la relative similitude des données génétiques masculines suggère que seuls quelques mâles pouvaient participer à des accouplements dans un passé lointain. Plus récemment, cette diversité s'est accrue, ouvrant les accouplements à un plus grand nombre de mâles.

Crédit photo, Getty Images

Nous savons, grâce aux preuves archéologiques, que les anciens humains vivaient en petits groupes familiaux étroits et denses. La modélisation informatique des sociétés de chasseurs-cueilleurs suggère qu'ils devaient s'accoupler avec des individus extérieurs à leur groupe. Il y aurait donc eu un flux important d'individus s'accouplant entre différentes communautés de chasseurs-cueilleurs. Il aurait été impossible de garder une famille avec une lignée génétique exacte.

Ce modèle suggère que les chasseurs-cueilleurs pratiquaient un type de monogamie, où les couples restent ensemble exclusivement pendant le temps nécessaire au sevrage d'un enfant avant de passer à la recherche d'un nouveau partenaire. Il a été démontré que cela était sexuellement avantageux pour les hommes modernes, ce qui pourrait expliquer pourquoi les hommes sont plus intéressés par des relations ouvertes.

Les recherches de Lehmiller sur les fantasmes ont montré que les hommes sont plus intéressés par les relations sexuelles en groupe (environ 26 % des hommes contre 8 % des femmes). Des tendances similaires sont également observées pour d'autres types de "sexe social", comme l'intérêt pour les fêtes sexuelles ou les clubs échangistes (17 % des hommes contre 7 % des femmes). Cependant, les femmes qui s'intéressent à ces fantasmes ont plus de chances de les réaliser. Le nombre de personnes du même échantillon qui ont déclaré avoir participé à des relations sexuelles en groupe, par exemple, était de 12 % des hommes et de 6 % des femmes. Il semblerait donc que les femmes soient plus susceptibles de trouver les bonnes opportunités.

Ce que nous savons, c'est que dans 85 % des sociétés humaines modernes du monde entier, des formes de non-monogamie sont sanctionnées. Même l'Ancien Testament est rempli de nombreuses références à la polygamie. Cependant, la condition par défaut dans la plupart des sociétés est toujours la monogamie. Elle est peut-être courante aujourd'hui, mais quelle que soit la façon dont on la considère, historiquement, les humains n'étaient pas monogames comme nous le sommes aujourd'hui. Alors pourquoi la monogamie à vie est-elle maintenant considérée comme la condition par défaut ?

Crédit photo, Getty Images

"Il est délicat de répondre succinctement sans parler des médias", explique M. Moors, en soulignant l'impact que notre art et notre culture jouent sur nous en grandissant. "Dans la plupart des cas, lorsque nous grandissons, nos parents sont mariés ou essaient d'être monogames. Dans la plupart des endroits du monde, nous avons l'institution du mariage".

"Depuis que les gens ont commencé à s'approprier des terres, le mariage a pris son envol car c'était un moyen évident de garder le contrôle de ses biens et de les transmettre à sa famille", explique M. Moors. "À partir de là, nous avons commencé à donner la priorité au couple et à l'hétérosexualité."

Est-il préférable de voir d'autres personnes ?

Les recherches menées sur les CNM montrent que les couples ayant des intérêts sexuels différents déclarent être mieux lotis lorsqu'ils ont plusieurs partenaires sexuels.

"Dans une relation, il y a souvent une divergence entre les intérêts des deux partenaires", explique M. Muise. "Cependant, les personnes ayant des partenariats multiples pourraient être plus épanouies en général. Si vous avez intérêt à avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes, il peut être sain d'explorer cela".

Ce qui a fait défaut dans la recherche sur le CNM jusqu'à présent, ce sont les grandes études longitudinales, où des groupes de personnes qui envisagent d'ouvrir leur relation sont suivis pendant plusieurs années, en commençant même avant d'avoir cette première conversation avec leur partenaire.

Certaines études commencent cependant à combler cette lacune. D'une part, des curieux du CNM et des personnes qui n'avaient jamais envisagé d'être ouvertes ont été sondées via une série de questionnaires sur leur relation et leur satisfaction sexuelle. Au début, aucun d'entre eux n'avait approché son partenaire pour discuter de l'idée de s'ouvrir à d'autres personnes. À la fin, on leur a posé les mêmes questions sur leur satisfaction dans leur vie romantique, mais ils devaient également indiquer s'ils avaient ouvert leur relation.

"Pour les personnes qui voulaient ouvrir leur relation et qui ont fini par le faire, leur satisfaction était nettement plus élevée", explique Samantha Joel, professeur adjoint de psychologie sociale à la Western University de Londres, au Canada. "En même temps, pour les personnes qui y ont pensé mais ne l'ont pas fait, leur satisfaction a baissé, mais de façon à peine significative".

Ne manquez pas ces liens :

Joel suggère que l'augmentation de la satisfaction des personnes qui sont passées au CNM pourrait être le résultat d'un effet d'entraînement. Une meilleure qualité de vie sexuelle avec un partenaire secondaire entraîne une augmentation de la satisfaction avec le partenaire principal, parce que soudainement la pression d'une personne devant fournir tout son plaisir est enlevée.

"Nous savons que lorsque les gens sont plus heureux dans leur vie sexuelle, ils communiquent mieux de toute façon", dit Joel. "Mais les gens au CNM disent avoir une communication ouverte - il est difficile d'être CNM si vous ne parlez pas de limites. Alors que dans les couples monogames, ces discussions sur les limites n'ont souvent pas lieu".

La satisfaction émotionnelle - sentiments de sécurité, d'attention et de proximité - tend à augmenter dans les relations normales au fil du temps. Pendant ce temps, la spontanéité et l'excitation, qui sont liées à l'érotisme, diminuent.

"Le début est sexy et torride, mais ensuite il devient prévisible", explique Rhonda Balzarini, psychologue à l'université de York. "La nouveauté est difficile à maintenir et la chaleur s'en va".

Balzarini donne l'exemple d'un partenaire principal avec lequel vous pourriez être légalement marié, vivre, avoir des enfants et généralement avoir les responsabilités associées à une vie monogame. Avec tout le travail que cela implique, il y a plus de choses qui deviennent prévisible - ce qui n'est pas sexy, dit-elle. Un partenaire secondaire pourrait ne jamais partager ces responsabilités avec vous, et donc, cela ne pourrait pas abîmer l'excitation de votre relation. Par conséquent, les partenaires secondaires ont tendance à fournir une fréquence plus élevée de rapports sexuels avec moins d'engagements.

"Je pense qu'il y a généralement cette danse entre la nouveauté et la sécurité, et être dans une relation à long terme avec un CNM est une façon d'essayer de répondre aux deux besoins simultanément", dit Joel. "Ce n'est pas la seule façon, mais c'est une façon et cela fonctionne pour certaines personnes".

Les avantages du CNM se manifestent le plus fortement lorsque les partenaires principaux sont tous deux motivés à soutenir le bonheur de l'autre, explique Mme Muise. "Il semble qu'il y ait quelque chose dans le fait qu'un partenaire principal veuille voir son partenaire sexuellement satisfait, mais qu'il n'ait pas besoin d'être celui qui le fait", dit-elle. "Lorsqu'ils voient leur partenaire principal motivé par leur bonheur, ils sont plus à l'aise pour satisfaire leurs besoins".

Il s'agit d'un concept psychologique appelé "compersion", c'est-à-dire la capacité à éprouver du plaisir en voyant le plaisir d'autrui. Ce concept vous est peut-être plus familier en dehors du domaine des relations amoureuses. Pensez, par exemple, à regarder quelqu'un ouvrir un cadeau. Mais la compersion a également été appliquée à la satisfaction sexuelle de quelqu'un d'autre.

Alors comment les gens dans les couples CNM peuvent-ils dominer tout sentiment de jalousie ? Pour les hommes, la jalousie est plus fortement ressentie en relation avec l'infidélité sexuelle qu'avec l'infidélité émotionnelle, écrit Katherine Aumer, chercheuse à l'université Hawaii Pacific, et ses co-auteurs dans une étude sur la compersion dans les couples monogames et CNM. On s'y attendrait si les hommes étaient plus fortement motivés que les femmes à connaître la paternité de leurs enfants, comme le suggère la théorie de l'évolution. Identifier la maternité de leur enfant n'est pas très compliqué pour les femmes.

Cependant, les femmes sont plus susceptibles d'être jalouses au regard de l'infidélité émotionnelle, poursuit M. Aumer. En ce qui concerne les pressions constantes liées à l'éducation d'un enfant, les femmes sont fortement motivées pour garder leur partenaire masculin près d'elles afin qu'il puisse leur fournir nourriture et protection, à elles et à leur enfant, pendant qu'elles allaitent. Si l'homme semble être émotionnellement investi dans une autre femme, la mère peut ne pas recevoir de lui une nourriture, une protection et un abri de la meilleure qualité.

Pourquoi les gens choisissent-ils la non-monogamie ?

Il est prouvé que certaines personnes peuvent être meilleures que d'autres pour gérer plusieurs relations en même temps. La théorie de l'attachement décrit comment les sentiments de sécurité ou d'insécurité façonnent nos relations et pourrait expliquer pourquoi certaines personnes sont moins disposées à partager un partenaire.

Chris Fraley, de l'université de l'Illinois, recueille depuis deux décennies les données des répondants à un questionnaire en ligne. Au total, environ 200 000 personnes ont passé ce test, et de nombreux autres chercheurs s'appuient sur cette richesse de données pour établir des normes pour toutes sortes de comportements. Grâce à ces données, Mme Moors affirme avoir constaté que les personnes qui s'engagent dans des relations poly sont moins enclines que les autres à s'attacher à une personne anxieuse et à l'éviter. Toutefois, elle souligne qu'il s'agit d'une constatation corrélationnelle. Il se pourrait que seules les personnes sûres, non anxieuses et non évitantes soient attirées par ce mode de vie.

Ce que les profils psychologiques des personnes du CNM pourraient suggérer, c'est qu'elles ont des besoins émotionnels qui ne peuvent être satisfaits par une seule personne. "Les personnes qui vivent dans des relations multiples pourraient avoir des besoins plus importants en général", explique M. Balzarini. "Nous constatons que les personnes monogames sont sur un pied d'égalité en ce qui concerne leurs besoins en matière de soins et d'érotisme. Mais les personnes poly ont des hauts et des bas. Il peut s'agir de personnes qui ont besoin de ces deux choses simultanément et il est difficile de les vivre avec un seul partenaire. Il est peu probable qu'un partenaire principal qui s'occupe de l'éducation soit aussi excitant d'un point de vue érotique".

Cela dit, selon M. Moors, il n'y a pas grand-chose que l'on puisse faire pour établir un profil des personnes du CNM. Elle affirme qu'il n'y a pas de corrélation entre l'âge, le revenu, le lieu, l'éducation, la race, l'ethnicité, la religion ou l'affiliation politique et le CNM dans ses recherches. Les personnes qui s'identifient comme lesbiennes, gays ou bisexuels ont plus de chances d'être des CNM, mais c'est le seul schéma possible.

Pour quelque chose qui semble s'étendre à tous les domaines de la vie, il existe encore une stigmatisation implacable associée aux modes de vie non monogames. Moors donne l'exemple du fait qu'il est normal de penser que l'amour platonique ou familial est sans illimité, alors que pour une raison quelconque, nous considérons que l'amour romantique est limité. "Nous savons déjà comment avoir des relations amoureuses étroites avec plusieurs personnes", dit-elle. "Mais on s'attend à ce que nous croyions que l'amour romantique est limité ? Combien de meilleurs amis avez-vous ? Oh, c'est dégoûtant, vous en avez un de trop ? Ce serait une chose ridicule à dire".