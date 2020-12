Coronavirus : quand les Africains pourraient-ils se faire vacciner ?

Le CDC Africa (agence de l'Union Africaine pour le contrôle et la prévention des maladies) affirme que les vaccinations pourraient ne pas commencer avant le deuxième trimestre 2021, sans doute entre avril et juin, et qu'il faudra entre deux et trois ans pour vacciner au moins 60% de la population.