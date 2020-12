"Black is Beautiful", comment est né le mouvement culturel et politique aux Etats-Unis

Crédit photo, Crédit : avec l'aimable autorisation de l'artiste

Le 28 janvier 1962, une grande foule se forme devant le Purple Manor, une boîte de nuit du quartier de Harlem à New York. Un défilé de mode a lieu - un événement qui s'avère si populaire qu'il doit être organisé une deuxième fois le même soir - ce qui déclenche un mouvement qui changera à jamais la façon dont les Noirs sont représentés.

Le spectacle, intitulé Naturally '62, a été organisé par l'African Jazz-Art Society & Studios (AJASS), un groupe de créatifs, dont le photographe Kwame Brathwaite - aujourd'hui âgé de 82 ans - et son frère Elombe Brath (décédé en 2014).

Il mettait en scène des femmes noires qui avaient choisi de s'éloigner des normes de beauté occidentales : les mannequins qui participaient au défilé ce soir-là portaient fièrement leurs cheveux afro ; leurs vêtements s'inspiraient de modèles de Lagos, Accra et Nairobi ; leur peau était plus foncée et leur corps plus charpenté que les femmes représentées dans les magazines de mode, y compris les publications noires. "Il y a eu beaucoup de controverse parce que nous protestions contre le fait que, dans le magazine Ebony, on ne trouvait pas une fille de peau d'ébène", a déclaré Brathwaite à Tanisha Ford, l'auteur de Liberated Threads : Black Women, Style, and the Global Politics of Soul dans le magazine Aperture.

Ne pas manquer :

Crédit photo, Crédit : avec l'aimable autorisation de l'artiste Légende image, Un autoportrait de Kwame Brathwaite, 1964, qui était à l'avant-garde du mouvement Black is Beautiful

Ces femmes étaient connues sous le nom de modèles Grandassa (tiré du terme "Grandassaland", utilisé pour désigner l'Afrique par le nationaliste noir Carlos Cooks, dont Kwame et son groupe ont suivi les enseignements).

Le défilé de mode ne s'est pas limité aux apparences, mais a donné le coup d'envoi du mouvement Black is Beautiful qui a traversé les années 1960 et 1970. Et c'est maintenant le nom d'une exposition itinérante des œuvres de Brathwaite, actuellement présentée au Columbia Museum of Art en Caroline du Sud.

À l'époque, Brathwaite était connu comme le "Gardien des images". Ses nombreuses photographies montraient des jeunes noirs en pleine maturité.

"Il avait toujours son appareil photo, prenant des clichés de tout ce qui se passait", raconte Ford à BBC Culture. "Si vous prenez constamment des photos, pensez aux photos d'archives que vous accumulez au bout d'un an, de cinq ans ou même de dix ans".

Crédit photo, Crédit : avec l'aimable autorisation de l'artiste Légende image, Ce portrait de la femme du photographe, Sikolo Brathwaite, est présenté dans le cadre de l'exposition "Black is Beautiful"

Tout au long des années 50, 60 et 70, Brathwaite a photographié de nombreux musiciens noirs célèbres, dont Stevie Wonder et Bob Marley, ainsi que les modèles Grandassa lors de nombreux événements. Ce sont ces photographies qui ont propulsé le mouvement dans les médias dominants - et qui nous aident à comprendre maintenant ce qui se passait à l'époque.

Le message global

Pour Brathwaite et ses amis, le style a toujours été utilisé pour transmettre un message plus important. Les personnes impliquées dans le mouvement "Black is Beautiful" voulaient que les femmes et les hommes noirs se sentent autonomes et épanouis à l'intérieur comme à l'extérieur, et écoutaient les enseignements de Marcus Garvey.

Garvey, dont les idées ont été entretenues par Cook, était un activiste politique du début du 20e siècle qui a prôné la libération des Noirs par l'autonomie économique. Les huit premiers modèles qui ont été choisis pour être les premiers Grandassa Models étaient également des adeptes de son idéologie.

"C'étaient des femmes dans la communauté. Elles avaient fait partie du Mouvement des pionniers nationalistes africains (ANPM). C'étaient des écrivains, des stylistes, des éducateurs qui ont embrassé les idées de Garvey dès le début", explique le fils de Brathwaite, Kwame Brathwaite Jr, qui archive les images de son père depuis six ans.

Crédit photo, Crédit : avec l'aimable autorisation de l'artiste

"C'était l'autonomisation. C'était une question d'autosuffisance et de soutien à votre communauté", poursuit-il, en soulignant que l'argent dépensé dans la communauté noire aux États-Unis n'y est pas resté longtemps.

"Dans le livre, il y a des images où l'on voit un panneau disant "Achetez noir" en arrière-plan. Cela faisait partie du lexique de ce qu'ils enseignaient". Le mot "noir" était également un terme progressiste à l'époque, car les termes "coloré" et "nègre" étaient encore largement utilisés pour désigner les Afro-Américains.

En 1956, à l'âge de 18 ou 19 ans environ, Kwame avait formé l'AJASS avec son frère et d'autres diplômés de l'école d'art industriel de Manhattan (aujourd'hui la High School of Art and Design) où ils allaient tous les deux. Le groupe était un espace où les amateurs de jazz pouvaient jouer, partager et parler de musique. Ils se produisaient souvent au Club 845 dans le Bronx. Et c'est après avoir été inspiré par une collection de photos d'un membre de son groupe que Kwame a décidé de commencer à photographier lui-même les spectacles, en utilisant des appareils photo qu'il avait empruntés à son oncle.

"Le jazz est la musique afro-américaine qui a été formulée à l'époque. C'était ce que le hip-hop était pour ma génération : la musique de la rébellion", dit Kwame Jr. "C'était au début du mouvement des droits civils. Et c'était au moment où ils commençaient à découvrir qui ils allaient être en tant qu'individus".

Les manifestations mondiales de Black Lives Matter après les meurtres d'Ahmaud Arbery, Breonna Taylor et George Floyd aux États-Unis ont inspiré à Kwame Jr la création d'une expérience multimédia en collaboration avec les musiciens Marcus Gilmore, Nicholas Payton et Marc Bamuthi Joseph, en utilisant les photographies de Brathwaite.

Avec le producteur exécutif Brandon Baker, ils ont créé la chanson "We Will Breathe" qui sortira cette semaine, en détournant le mantra communément utilisé "I can't breathe" afin de permettre aux noirs de reprendre le contrôle de la narration de leur vie.

Crédit photo, Crédit : avec l'aimable autorisation de l'artiste Légende image, Défilé du Marcus Garvey Day, Harlem, 1967, par Kwame Brathwaite

Pour AJASS, ce sont les enseignements de Garvey qui les ont influencés à se concentrer également sur les normes de beauté. Le 17 août de chaque année est toujours connu sous le nom de Marcus Garvey Day, et à Harlem à l'époque, un concours de "Miss Natural Standard of Beauty" était organisé pour commémorer cette journée.

Alors que les concurrents devaient porter leurs cheveux naturellement pour participer, les membres de l'AJASS ont remarqué que les gagnants se remettaient souvent à lisser leurs cheveux une fois le concours terminé, car ils devaient le faire pour retourner au travail. En tant que groupe, ils ont senti qu'ils devaient faire quelque chose pour changer la relation entre les Noirs et leurs cheveux. C'est ainsi que sont nées les Grandassa Models, qui ont volontairement gardé leurs cheveux naturels toute l'année.

Et, au fur et à mesure des événements de Naturally, et plus on voyait des musiciens comme Nina Simone avec un look similaire, plus les afros se normalisaient. Mais, cela ne s'est pas fait sans lutte. "Les femmes noires qui ont fait le choix d'être naturelles à la fin des années 50 et au début des années 60 ont certainement souffert de toutes sortes de ridicules et de rejets", dit Ford, en faisant remarquer que les esthéticiennes noires refusaient de coiffer des cheveux afro. "Beaucoup de ces femmes ont dû aller chez des coiffeurs noirs ou chez des femmes comme Black Rose, qui était membre de Grandassa Models, et ont dû apprendre à se coiffer toutes seules".

Ce n'est que lorsque le marché s'est développé de manière significative que les esthéticiennes ont commencé à s'informer sur les cheveux naturels et à créer des produits capillaires connexes à vendre.

Crédit photo, Crédit : avec l'aimable autorisation de l'artiste

Aujourd'hui, la beauté et le style noirs sont encore largement explorés par les photographes noirs, comme le montre le récent livre The New Black Vanguard, qui met en lumière 15 photographes noirs contemporains émergents et établis dans le domaine de la mode qui s'efforcent de rendre l'industrie plus inclusive.

"The new black Vanguard est un mouvement mondial de jeunes photographes noirs qui travaillent entre les espaces de l'art et de la mode pour réaliser les images qu'ils veulent être vues dans le monde", explique l'auteur du livre, Antwaun Sargent, à BBC Culture.

"L'une des caractéristiques de ce mouvement est que ces photographes ne se soucient pas nécessairement des séparations de genres qui ont dominé l'histoire de la photographie, et les vêtements deviennent une opportunité de créer et d'exprimer non seulement une identité, mais aussi une positionnalité".

La photographe new-yorkaise Adrienne Raquel, dont les magnifiques images figurent dans le livre, est d'accord, ajoutant qu'il est important que ce soient les photographes noirs qui prennent des photos de personnes noires. "Je pense que les photographes noirs photographient les autres noirs avec attention et soin. Nous comprenons les histoires des uns et des autres, et la façon dont les gens aimeraient être représentés ou dépeints".

Et les entrepreneurs noirs continuent également à s'inspirer du mouvement "Black is Beautiful". L'année dernière, Rihanna a cité Kwame comme source d'inspiration pour la première collection de sa marque de luxe Fenty. Elle a marqué l'occasion en partageant une photographie sur Instagram de Brathwaite des modèles Grandassa dans la salle de bal du Renaissance Casino à Harlem le jour du Garvey Day en 1968, où l'on peut voir un panneau "Acheter noir" en arrière-plan. "Lorsque j'ai conçu le concept de cette sortie, nous avons creusé et creusé encore et encore et nous avons produit ces images - elles m'ont donné le sentiment qu'elles étaient pertinentes pour ce que nous faisons en ce moment", a déclaré Rihanna à Vogue.

Crédit photo, Crédit : avec l'aimable autorisation de l'artiste Légende image, L'exposition itinérante Kwame Brathwaite : Black is Beautiful raconte l'histoire du mouvement

Les images de Brathwaite ont inspiré à beaucoup de gens le désir de se voir et de se photographier sans forcément correspondre aux attentes de l'Occident. Et Kwame Jr pense que le travail de son père continuera à inspirer les gens, en plaisantant sur le fait qu'il est bien sûr partial, mais que ses rencontres et les histoires qu'on lui a racontées font qu'il est difficile de penser autrement.

Il y a trois ans, j'ai fait une conférence dans un lycée de Los Angeles, et une femme est venue me voir et m'a dit :

"Je veux que tu dises merci à ton père, parce que j'avais 12 ans quand j'ai entendu parler de lui, et jusqu'à ce moment-là, je ne m'étais jamais considérée comme belle".