Monts Rwenzori : les surréalistes "montagnes de la Lune" d'Afrique

Après des inondations dévastatrices, les guides de montagne de l'ouest de l'Ouganda ont commencé à reconstruire les pistes perdues, en traçant 22 km de nouvelles routes à travers l'une des plus belles régions alpines d'Afrique.

Même à 3 000 mètres d'altitude, la rivière Nyamwamba, dans l'ouest de l'Ouganda, a tracé un chemin sinueux à travers les vallées. La rivière serpentait et s'étendait en atteignant la savane battue par le soleil et se confondait avec le lac Dweru, à cheval sur l'équateur. Les nuages s'amoncelaient autour de nous, à travers des bruyères géantes drapés de mousse barbue, et le panorama disparaissait. A l'exception du trille d'une paire de turacos Rwenzori - écarlate, bleu et vert clignotant dans le ciel gris - le silence régnait.

De notre point de vue, il était difficile d'imaginer la destruction causée par la rivière Nyamwamba six mois plus tôt. La rive, autrefois modeste, s'étend maintenant sur plus de 100 mètres de large, recouverte de blocs réfléchissants transportés en aval du parc national des montagnes Rwenzori, en Ouganda, inscrit au patrimoine mondial par l'Unesco.

Crédit photo, Guenterguni/Getty Images Légende image, Autrefois considérées comme la source du Nil, les montagnes Rwenzori en Ouganda ont été baptisées "Montagnes de la Lune" par Ptolémée

Le matin du 10 mai 2020, l'ingénieur mécanicien John Tinka, 69 ans, venait d'ouvrir son atelier dans la communauté minière de cuivre voisine de Kilembe lorsqu'il a senti une odeur étrange et terreuse. En regardant dehors, il a remarqué que l'eau de la rivière était devenue marron et qu'en amont, un grondement lointain se faisait entendre."On aurait dit que des bombes explosaient. Boum ! Boum ! Boom !" se souvient-il. Tinka s'est enfui sur un terrain plus élevé avec ses collègues alors qu'un raz-de-marée de 10 m de haut a aplati un chemin dans la vallée, transportant dans son flux des rochers qui s'entrechoquaient - certains de la taille d'un ballon de football, d'autres plus grands qu'un éléphant.Lire aussi:

Les fortes pluies des jours précédents avaient provoqué des glissements de terrain qui, dans un cas exceptionnel, ont endigué la rivière en amont. Lorsque l'eau a fini par se rompre, elle a déchiré Kilembe : des dizaines de maisons, une école, une clinique médicale et plusieurs ponts ont été emportés par les eaux. Huit personnes sont mortes, des milliers d'autres ont été déplacées. Mais les dégâts ne se sont pas arrêtés là.

Au cours des dernières décennies, alors que les mines de cuivre sont tombées en désuétude, la communauté locale en est venue à dépendre du tourisme pour sa subsistance. Un millier de personnes sont employées comme porteurs et guides dans le parc national, conduisant les randonneurs à travers une série de sentiers et de camps aménagés avec art qui serpentent jusqu'aux sommets glaciaires du Mont Stanley à 5 109 m - la troisième plus haute montagne d'Afrique. Nombre de ces sentiers ont également été empruntés par les glissements de terrain.

Voir aussi:

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Une immense fissure traverse les pays du sud-est du continent.

"C'était vraiment catastrophique", a déclaré John Hunwick, 72 ans, fondateur de Rwenzori Trekking Services (RTS), qui a ouvert en 2009 une série de pistes et de camps menant de Kilembe jusqu'aux montagnes. "Mais nous devions commencer à faire quelque chose". Les guides de montagne et les porteurs ont ramassé des pangas (un couteau traditionnel semblable à une machette) et des houes et ont commencé à reconstruire les sentiers perdus. Depuis mai, ils ont tracé 22 km de nouveaux itinéraires, ouvrant aux randonneurs des vallées jusqu'alors inaccessibles.

"Le travail est dur, mais tout le monde s'implique", a déclaré Joy Biira, 26 ans, guide de montagne pour la RTS. "Déblayer les sentiers aide vraiment la communauté, cela nous donne de l'argent qui soutient nos familles".

Le temps est généralement imprévisible dans les montagnes, avec des couchers de soleil brillants sur des crêtes éloignées et un barrage de gouttes de pluie sur le toit en acier de notre dortoir la nuit. Mais ces dernières années, le changement climatique l'a rendu encore plus instable. Les pics glacés en permanence - si étendus dans les années 50 qu'il était possible d'y skier - sont également en recul. On pensait autrefois qu'ils étaient la source du Nil, ces sommets blancs comme neige ont été baptisés "Montagnes de la Lune" par l'ancien astronome et géographe Ptolémée, mais les géologues s'attendent à ce qu'ils disparaissent complètement d'ici dix ans. L'Ouganda est confronté à des impacts importants du changement climatique, avec des inondations et des sécheresses de plus en plus fréquentes.

Crédit photo, Bobby Kolade Légende image, En mai 2020, la rivière Nyamwamba a rompu ses berges alors que les pires inondations depuis des décennies se sont abattues sur les Rwenzoris

Les récents glissements de terrain ont été un double coup dur pour l'industrie du trekking qui était déjà sous le choc de la propagation du coronavirus et de la fermeture des aéroports internationaux ougandais qui s'en est suivie. Aujourd'hui, alors que le pays ouvre à nouveau ses frontières, et avec ces pistes et ces camps revitalisés, Biira espère que les touristes commenceront à revenir.

"Le Big Game botanique de l'Afrique"

Les sommets enneigés du Rwenzori sont le point culminant d'une ascension de près de 4 000 m à travers une nature sauvage d'une diversité phénoménale. Partant des contreforts en terrasses entretenus par le peuple Bakonzo qui habite les montagnes du Rwenzori, nous avons traversé des forêts tropicales de feuillus et des bambous gigantesques avant d'atteindre des landes afro-alpines marécageuses et surréalistes, parsemées de lobélies géantes en fleurs, des extraterrestres dans la brume.

"Les gens ont peut-être entendu parler des parcs de safari ougandais, mais c'est le Big Game botanique de l'Afrique", a déclaré Edison Kule, chef guide à la RTS. Pendant notre ascension, Kule en tête, le co-guide Enock Bwambale s'est fréquemment arrêté pour nous indiquer les plantes médicinales : les fleurs impatiens rose tendre dont on dit qu'elles facilitent l'accouchement ; et l'écorce épaisse des arbres symphonia utilisés pour traiter la diarrhée. "Les gens peuvent vivre ici pendant longtemps sans avoir besoin de se rendre à l'hôpital", a-t-il déclaré.

Crédit photo, Thomas Lewton Légende image, L'ingénieur en mécanique John Tinka a été forcé de fuir alors qu'un raz-de-marée de 10 m de haut a aplati un chemin dans la vallée

Bwambale a escaladé les montagnes pour la première fois en 2003 en tant que porteur pour l'Uganda Wildlife Authority. "C'était si attrayant", se souvient-il. "J'ai trouvé toutes sortes de plantes et d'arbres que je n'avais jamais vus auparavant. Chaque fois que je viens ici, je découvre quelque chose de nouveau - ce n'est jamais ennuyeux".

Le nom Rwenzori vient de rwe nzururu, qui signifie "lieu de neige" en langue Bakonzo, et la remarquable biodiversité des montagnes doit beaucoup à ce paysage glaciaire en voie de disparition. Au cours des millénaires, l'avancée et le retrait périodiques des glaciers ont comprimé puis ouvert les terres fertiles disponibles aux plantes. Ces cycles de concurrence intense et d'opportunités ont créé les conditions d'une évolution rapide. "Lorsque la neige a fondu, toutes ces vallées et crêtes ont commencé à développer différents types de plantes et d'arbres", a déclaré Bwambale.

Le parc national des Monts Rwenzori abrite des dizaines d'espèces de plantes et d'animaux que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde, comme le céphalophe rouge du Rwenzori (un type d'antilope) et le rare et sombre léopard du Rwenzori. De nombreuses autres espèces, telles que les éléphants de forêt, les chimpanzés et les singes de L'Hoest, sont gravement menacées.

Crédit photo, Thomas Lewton Légende image, Les guides de montagne et les porteurs ont tracé de nouvelles routes dans les sous-bois car de nombreux sentiers ont été détruits par les glissements de terrain

Pendant des siècles, le peuple Bakonzo a vécu dans et autour des Monts Rwenzori, cultivant dans les contreforts et ramassant du bois de chauffage et chassant les animaux dans la forêt environnante. Ne prenant que ce dont ils avaient besoin, les Bakonzo ont coexisté avec leur environnement.

Kitasamba est le dieu qui est assis au sommet de la montagne, cela signifie "le grand qui ne grimpe pas", a expliqué Kule. "Si vous vous comportez mal quand vous êtes sur cette montagne, vous serez punis par les dieux qui veillent sur vous. Les chefs de la communauté continuent à collecter des offrandes et les laissent dans la forêt pour le dieu Kalisha, le fils de Kitasamba qui prend soin de la faune de la montagne.

Mais à la fin des années 1970 et dans les années 1980, la guerre civile a forcé les civils à quitter leurs maisons pour s'abriter dans la forêt. Puis, dans les années 1990, les montagnes ont été occupées par des guérilleros du Rwanda et de la République démocratique du Congo, qui borde le parc national.

Crédit photo, Misugo/Getty Légende image, Le parc national des Monts Rwenzori est classé par l'Unesco comme une région d'une beauté naturelle exceptionnelle

"Les éléphants ont été tués en grand nombre, ce qui a changé l'écosystème. Avant, les éléphants mangeaient les lianes, mais maintenant les lianes étranglent les jeunes arbres et les tuent", a déclaré Kule, en montrant un nœud emmêlé dans la canopée qui pèse sur son hôte réticent.

A la place des arbres, un buisson dense de 3 mètres de haut s'est maintenant installé dans certaines parties du parc national, un défi pour l'équipe d'éclaireurs qui doit créer de nouveaux sentiers pour remplacer ceux qui ont été récemment balayés. "Nous avons dû traverser une végétation très dense. Parfois, nous explorons trois ou quatre fois avant de trouver un bon itinéraire. Souvent, c'est sur une pente comme celle-ci", dit Hunwick, en pointant du doigt une chute vertigineuse. "Nous creusons vers le bas, c'est un effort énorme."

Dans chaque catastrophe, une opportunité

Derrière Hunwick, le chemin que nous avions suivi ces quatre derniers jours s'est brusquement arrêté et deux douzaines d'hommes et de femmes tailladaient le sous-bois pour se frayer un chemin. Ce nouveau travail a non seulement créé des emplois, mais aussi une atmosphère d'optimisme : malgré les coronavirus, malgré les glissements de terrain, il y a de l'espoir pour que l'industrie du trekking rebondisse.

"Nous sommes ici pour reconstruire pour notre survie", a déclaré Pelousi Masika, 32 ans, en s'éloignant de la terre battue, une houe à la main. Le travail de Masika en tant que porteuse à la RTS s'est largement tari depuis le mois de mai et elle s'est battue pour subvenir aux besoins de ses six enfants à la maison à Kilembe. "La construction de ces nouvelles pistes ramènera les gens dans les montagnes du Rwenzori", dit-elle.

Crédit photo, Bobby Kolade Légende image, Le parc national abrite des espèces de plantes et d'animaux que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde

Sans les revenus des touristes, et avec le coût de la nourriture qui augmente à cause de la pandémie, de nombreuses communautés locales n'ont pas d'autre choix que de chasser la viande de brousse, une pratique qui a été interdite lorsque les Monts Rwenzori ont été désignés comme parc national en 1991. Ces derniers mois, une patrouille anti-braconnage de cinq jours a régulièrement ramené des centaines de pièges et de trappes avec elle.

La création du parc national a causé un préjudice à de nombreuses communautés locales, qui ont interdit leur utilisation coutumière des montagnes. Mais face à la croissance démographique des villes et villages environnants, et à l'équilibre écologique perturbé pendant deux décennies de guerre, les pratiques de chasse locales ont été jugées non durables.

Hunwick estime que le tourisme, et les emplois qu'il procure, peuvent offrir un autre moyen de subsistance qui permet également à la faune sauvage de s'épanouir. "Il est très important que la communauté vive en harmonie avec les parcs nationaux", a convenu Kule. "Au cours des 20 dernières années, j'ai vu revenir beaucoup d'animaux sauvages : des céphalophes, des singes bleus, beaucoup d'espèces d'oiseaux".

Crédit photo, Martin Mwaura/Getty Images Légende image, Les glaciers, les cascades et les lacs de la région en font l'une des plus belles régions alpines d'Afrique

En contournant le tronçon inachevé du sentier, nous avons suivi la rivière le long d'une série de chutes d'eau qui s'écoulaient sur des blocs de granit lisses dans des bassins irisés. Nous nous sommes arrêtés à proximité pour déjeuner dans un abri en bois qui était encore en construction autour de nous, avec vue sur une cascade particulièrement belle qui plongeait de plus de 50m. Même maintenant, la force de la rivière Nyamwamba exige le respect.

"Quand les inondations sont arrivées, c'était de la torture", a déclaré Kule. "Mais si nous avons été touchés par les inondations, nous avons aussi fait de nouvelles découvertes, comme la série de chutes d'eau le long de cette vallée".

"C'est un véritable joyau caché", a convenu Hunwick. "Nous avons pu développer et réaliser davantage le potentiel des montagnes du Rwenzori.

"Dans chaque catastrophe, il y a toujours une opportunité."