Insurrection islamiste au Mozambique : l'ONU alerte contre la montée de la violence à Cabo Delgado

Par Andrew Harding

Correspondant Afrique, BBC News

Crédit photo, AFP Légende image, Plus de 400 000 personnes ont fui la violence

Le nombre de civils forcés de quitter leur foyer par le conflit dans le nord du Mozambique a quadruplé cette année - pour atteindre 420 000 - selon les Nations unies.

L'Organisation lie la crise dans la province de Cabo Delgado non seulement aux attaques des militants islamistes, mais aussi à l'incapacité de distribuer à la population locale les vastes revenus des minerais et du gaz offshore.

Un haut responsable de l'agence des Nations unies pour les réfugiés en visite à Cabo Delgado a décrit la situation dans cette province comme étant "vraiment désastreuse" et a exhorté les voisins du Mozambique et la communauté internationale au sens large à intervenir dans ce qui, selon elle, était depuis trop longtemps une crise "invisible".

A ne pas manquer sur BBC Afrique :

"Les chiffres augmentent au fil des jours et la situation risque de se détériorer", a déclaré Angèle Dikongué-Atangana, directrice adjointe du HCR pour l'Afrique australe, à la BBC depuis Pemba, la capitale provinciale de Cabo Delgado.

Mme Dikongué-Atangana a averti que la situation "terroriste" au Mozambique commençait à ressembler au conflit qui sévit depuis longtemps dans le nord du Nigeria, où le groupe islamiste Boko Haram a causé des souffrances généralisées.

Mais en plus de blâmer les militants affiliés au groupe de l'État islamique qui ont perpétré des massacres et d'autres atrocités à Cabo Delgado, Mme Dikongué-Atangana a critiqué le comportement de l'"industrie extractive" impliquée dans les mines de pierres précieuses et, plus récemment, dans les vastes champs gaziers offshore.

Pas d'espoir, pas de rêves

"Si j'étais née dans un endroit comme celui-ci, qui est doté de beaucoup de richesses, et que ces richesses sont exploitées mais que je ne reçoive pas... une part de ces richesses, je serais également mécontente", a-t-elle déclaré, avertissant qu'une génération de jeunes Mozambicains "sans espoir, sans rêves" pourrait se joindre à la pensée insurrectionnelle : "Si je me bats, peut-être que je mourrai honorablement. Si je ne me bats pas, peut-être que je mourrai quand même".

Ces derniers mois, la petite ville portuaire de Pemba a été submergée, sa population ayant presque doublé, alors que des dizaines de milliers de personnes sont arrivées à pied ou en bateau, fuyant une insurrection complexe et brutale qui s'est développée continuellement au cours des trois dernières années.

Lire aussi :

"Je n'ai plus rien, je n'ai que ce bateau", a déclaré le pêcheur Adji Wazir à l'agence de presse AFP. Sa femme, Aziza Falume, a donné naissance à une fille en mer lors de leur fuite.

"J'ai toujours peur. Je continue à me demander quand ils [les djihadistes] vont débarquer à Pemba et attaquer, ou si l'un d'entre eux vit parmi nous", a-t-elle déclaré.

Le Département d'Etat américain a maintenant averti que Pemba "pourrait être vulnérable à une attaque en raison de la proximité de forces extrémistes violentes".

Négociations fragiles

Le gouvernement du Mozambique - qui a jusqu'à présent compté sur l'aide militaire de sociétés de sécurité privées de Russie et d'Afrique du Sud - est maintenant sous pression pour accepter un soutien ou une intervention à plus grande échelle de ses voisins, qui craignent que l'instabilité ne commence déjà à déborder de leurs frontières.

Mais les négociations semblent s'essouffler, car le Mozambique s'inquiète de l'influence extérieure et de l'attention que la crise porte à ses propres défaillances en matière de gouvernance.

Pendant ce temps, les critiques étrangères sur la gestion de la crise par le Mozambique se font de plus en plus vives.

Crédit photo, Mamadou Faye Légende image, Un village complètement vidé de ses habitants après une attaque de militants islamistes.

Naledi Pandor, ministre sud-africain des relations internationales, a cité à juste titre "les déficits de gouvernance, les violations des droits de l'homme et la contestation autour des ressources".

Un groupe de la Conférence des évêques sud-africains qui s'est rendu à Pemba a récemment publié une déclaration disant :

"Presque tous les interlocuteurs s'accordent à dire que la guerre a pour but de permettre aux multinationales de prendre le contrôle des ressources minérales et gazières de la province, en dépeuplant les zones côtières".

Et à Bruxelles, le ministre des affaires étrangères de l'Union européenne, Josep Borrell Fontelles, a également fait une évaluation précise des échecs du gouvernement mozambicain :

"Nous ne pouvons pas dire que tout ce qui se passe au Mozambique est une simple extension du mouvement terroriste dit islamique".

"Dans une certaine mesure, c'est vrai. Mais la violence armée dans la partie nord du Mozambique a été déclenchée par la pauvreté et l'inégalité et par le fait que la population de la région a perdu le respect pour un État qui ne pouvait pas lui fournir ce dont elle avait besoin", ajoute-t-il.

Lire aussi :

"Le Mozambique possède la troisième plus grande réserve de gaz naturel en Afrique après le Nigeria et l'Algérie. Vous pouvez imaginer que cela entraîne un sentiment d'aliénation chez les citoyens. C'est un pays riche et ils sont embourbés dans la pauvreté", poursuit Josep Borrell Fontelles.

Le gouvernement mozambicain a largement cherché à faire passer le conflit pour le résultat de djihadistes étrangers, plutôt que pour une rébellion locale.

Ecouter :

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende audio, "Difficile de trouver de la nourriture" à Beira, au Mozambique

"Les terroristes tuent les gens de façon odieuse, provoquent des déplacements. Face aux attaques terroristes, le gouvernement a réagi fermement... avec le soutien de la population locale", a déclaré le président Filipe Nyusi, au début de l'année.

Mme Dikongué-Atangana du HCR a reconnu la complexité de la situation à Cabo Delgado, et a déclaré que si les questions de corruption et de mauvaise gouvernance étaient cruciales, la principale menace était " essentiellement une question de terrorisme ".