Lire, écrire et écouter : Zoubida Fall, une auteure qui fait bouger la littérature avec son blog

Geneviève Sagno

BBC Afrique

"La femme est à 99,9 % au cœur de mes préoccupations. Toujours, toujours, toujours parce que je considère qu'on lui met un poids extraordinaire sur les épaules", déclare Zoubida Fall, auteure contemporaine d'origine Saint-Louisienne et Marocaine.

La femme est restée pendant longtemps dans l'ombre de la société.

Grâce notamment au développement des réseaux sociaux et des espaces de partage, elles sont de plus en plus nombreuses à oser marcher dans les espaces interdits, chercher des terrains neufs, briser les tabous et prendre la parole.

Installée à Dakar, au Sénégal, Zoubida Fall utilise sa plume et sa voix pour interroger tout ce qui l'entoure.

Tout ce qu'elle observe et entend, tout ce qui l'interpelle, surtout lorsqu'il s'agit de violences ordinaires et d'injustices, devient l'objet d'un texte - nouvelles, fictions, chroniques, billets d'humeur, sans oublier les podcasts et les vidéos.

"J'ai toujours aimé m'exprimer par l'écriture, par la parole, et aujourd'hui j'ai cette chance de pouvoir m'adresser à des gens avec l'écriture mais aussi en prenant la parole sur certains sujets".

Vous aimerez aussi :

Colorée, rythmée, marquée de détails, l'écriture de Zoubida Fall est extrêmement visuelle et réaliste, un peu comme peut l'être un script de série télé. Elle touche à tous les sens ; ses personnages, attachants, repoussants, déroutants parfois ou pas comme il faut, sont un peu comme dans la vraie vie.

Quant à elle, la femme, Zoubida Fall est volubile, souriante et extrêmement éloquente.

L'auteure raconte surtout des histoires liées à des violences symboliques unissant des générations de femmes et déplore cette tendance à vouloir maintenir des valeurs qui dans les zones urbaines ont, selon elle, tendance à disparaitre dans notre « société en pleine mutation ».

Le blog : sortir du canal classique

Sur son blog d'écriture "du Kokalam - Plein de petits riens..." lancé en 2017, l'auteure mêle les genres et les supports pour s'adresser à ses lectrices et lecteurs.

"Mon écriture s'allie parfaitement avec ce qui est digital, ce qui est instantané et ça me permet de sortir du canal classique et d'adresser une nouvelle cible qu'on considère comme n'étant pas une cible de lecture", précise l'auteure qui a baigné dans le monde informatique et évolue dans le marketing et la communication.

Il est vrai qu'acheter des livres peut parfois nécessiter un budget important et représenter un réel défi, surtout lorsqu'il s'agit d'œuvres prisées, rares ou récentes.

Publier sur le Web est un moyen pour de jeunes auteurs de rendre la lecture accessible à un plus grand nombre tout en permettant de se rapprocher des lecteurs et d'entendre leur voix. C'est d'ailleurs la démarche de l'auteure sénégalaise qui au fil de ses partages sur les réseaux sociaux a su créer une réelle communauté.

"Tout passe par le digital".

Toute son activité passe par le digital.

Elle n'a pas d'éditeurs ni de maison d'édition, au sens classique du terme.

En 2018, ce sont d'ailleurs ses lecteurs qui ont financé la publication de son premier recueil de nouvelles "Les miroirs du silence".

Crédit photo, DuKokalam Légende image, "Les miroirs du silence" est le premier recueil de nouvelles de Zoubida Fall

Le regard de la société

L'écriture de Zoubida Fall porte sur le rapport à l'autre, le regard porté sur autrui et la perception de l'autre.

Elle s'inspire et se nourrit d'histoires entendues, racontées, partagées et relayées, notamment sur Internet qui "tournent autour de ce que les femmes subissent alors qu'elles ont opté pour un mode de vie diffèrent de celui de leur mère ou de leur grand-mère".

La nouvelle intitulée Seule, par exemple, est née d'une discussion sur le remariage a 60 ans, sur le fait qu'une maman puisse se remarier après un certain âge ou après la mort de son mari.

Il s'agit d'un texte très intime dans lequel l'auteure y déverse des souvenirs de personnes qui lui sont chères.

"La trame provient de l'une de mes amies qui se trouvait dans cette situation où sa mère devait ou s'est déjà remariée après la mort de son mari. Elle refusait complètement le fait d'imaginer sa mère avec quelqu'un d'autre", raconte l'auteure.

"Aujourd'hui, il est tabou que nos parents puissent avoir une sexualité, puissent se remarier".

Vous aimerez aussi :

Zoubida Fall réagit à ce qu'elle qualifie de « dictature unique » sur la manière dont doit se comporter une femme, un couple, une relation parent-enfant, sur le comment se comporter avec sa belle-famille.

A travers ses fictions, l'auteure autodidacte veut montrer qu'il y a d'autres exemples et que ça ne se passe pas comme ça partout.

"Nous sommes dans une société qui a le jugement extrêmement facile et qui peut s'avérer d'une violence extraordinaire par rapport aux gens qui ne respectent pas forcement la norme ou n'entrent pas forcement dans le moule", déplore-t-elle.

Lire, écrire et écouter

Crédit photo, DuKokalam Légende image, Le podcast a été crée en octobre 2019

En grande amoureuse des mots, Zoubida Fall écrit généralement en musique car pour elle "les mots chantent, les mots sonnent, les mots se voient, les mots se lisent", et les mots s'écoutent aussi.

En créant son premier podcast, l'écrivaine voulait initialement que la musique qui l'habite lorsqu'elle écrit puisse avoir une prolongation.

Cela sans savoir qu'elle se lancerait bientôt dans un projet beaucoup plus large né d'une volonté de transmission de culture et de mémoire.

"Nos histoires, on ne les raconte pas, on nous les raconte. C'est le moment de changer la donne surtout quand on a des personnes qui maitrisent l'histoire, qui savent la raconter et qui connaissent la musique sur le bout des doigts", comme son ami Mohamed Sow, "un conteur exceptionnel doué dans l'art de raconter une histoire".

L'aventure musicale : le podcast

Depuis octobre 2019, ils ont produit 40 épisodes sur l'œuvre et le parcours de Youssou N'dour.

L'aventure musicale continue désormais avec les groupes mythiques du Sénégal.

Et Zoubida Fall parvient également à produire des vidéos de 4 à 5 minutes baptisées Ego Sum, dans lesquelles elle donne des conseils sur de nombreux sujets tels que le viol ou la communication dans un couple.

Inspirée elle-même par des femmes, sa mère et ses deux grand-mères, Zoubida Fall prône la sororité comme moteur de puissance. "Réveillez-vous, vous n'êtes pas des arbres !", lance-t-elle amicalement à ses lectrices, comme une grande-sœur.

Elle encourage aussi l'apprentissage de nouveaux formats dans les écoles et estime que les étudiants devraient tous apprendre à blogguer, lire et produire du contenu sur Internet.

Enfin, Zoubida Fall milite pour que tous les nouveaux auteurs se retrouvent dans les bibliothèques des écoles. En attendant, elle reste confiante car Internet représente une grande bibliothèque.